イタリア、エクストラバージンオリーブオイルとして販売されるブレンド製品に関する規制を強化

イタリアは、バージンオリーブオイルを含むブレンド製品について、国内で「エクストラバージン」として販売することを禁止した。この措置に対し、農業団体からは支持が集まる一方、ボトリング業者からは法的な異議が申し立てられている。

イタリア政府は、既存の規則を新たに解釈し、エクストラバージンオリーブオイルの分類基準を見直すことで、オリーブオイル市場に衝撃を与えた。

農業・食糧主権・森林省が発表したこれらの措置は、エクストラバージンオリーブオイルを高品質な製品として維持することを目的としている。

省通達により、エクストラバージンオリーブオイルと、それより低品質のバージンオリーブオイルをブレンドして製造された製品を、エクストラバージンオリーブオイルとして表示してイタリア国内で販売することが禁止された。

この新たな解釈の下では、たとえイタリアおよび欧州の法律で定められた化学的・官能的な要件を満たしていても、そのようなブレンド製品はエクストラバージンとして販売することはできない。

その成分の一部が低等級のオイルに由来するため、これらのブレンド製品は代わりにバージンオリーブオイルとして分類・表示されなければならない。

欧州連合（EU）の規制ではこの慣行を明示的に禁止していないため、従来の解釈の下では、バージンオリーブオイルとエクストラバージンオリーブオイルのブレンドは許容されると考えられていました。

同省は、こうしたブレンド製品をエクストラバージンとして販売することは、消費者を誤解させる恐れがあると主張した。しかし、この通達では、現行の規制枠組みがこの慣行を明示的に禁止していないことも認められている。

国際オリーブ評議会の取引基準によれば、バージンオリーブオイルは、もっぱら機械的またはその他の物理的手段によってオリーブから得られるものである。

洗浄、沈殿、遠心分離、ろ過以外の処理は一切行ってはならない。

エクストラバージンオリーブオイルは、遊離酸度が100グラムあたり0.8グラム以下でなければならず、その他の一連の物理化学的および官能的要件を満たさなければならない。

これに対し、バージンオリーブオイルは、遊離酸度が 100 グラムあたり 2 グラム以下であればよく、官能検査に関する要件も異なります。

遊離酸度は、オリーブオイルの品質と分類を決定するために使用される重要な化学的パラメータです。

これは、果実の損傷、害虫の被害、搾油の遅れ、その他の要因によってトリグリセリドが分解された際に放出される遊離脂肪酸（主にオレイン酸）の割合を測定するものです。

遊離酸度は味覚では感知できませんが、一般的に、その値が低いほど、果実の状態が良好であり、取り扱いおよび加工が丁寧に行われていることを示しています。

イタリアのイニシアチブによって提起されたこの問題は、ヨーロッパでは新しいものではありません。

1 月、欧州会計監査院は、オリーブオイルの規制に関する EU の規則が必ずしも明確ではないと述べた。

同裁判所は特に、異なる収穫年やカテゴリーのバージンオリーブオイルのブレンドに関する規則を明確にするよう、欧州委員会に要請した。

欧州委員会はこの勧告を受け入れ、2026年中に専門家や各国当局とこの問題について協議し、どのような形で明確化を行うべきかを決定することを約束した。

イタリアの主要な農業団体は、同省の決定を支持している。

「この通達の公表は、低品質の製品が上位カテゴリーの製品にすり替えられるという、これ以上容認し続けるには不合理な状況に秩序をもたらすものであり、間違いなく歓迎すべきことだ」と、ウナプロル（Unaprol）会長兼コルディレッティ（Coldiretti）副会長のデビッド・グラニエリ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「真の謎は、低品質の製品がどのようにして別のものに変えられてしまったのかということだ」と彼は付け加えた。

グラニエリ氏によると、この議論は、欧州会計監査院が指摘した、欧州のオリーブオイル市場におけるトレーサビリティ、透明性、品質管理の広範な弱点と密接に関連している。

コパグリもこの通達の趣旨には賛同しているが、その法的根拠については疑問を呈している。

「概念的には、全面的に同意する」と、同団体の会長であるトマソ・バッティスタ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

同氏は、この措置が偽装や不正に対する取り組みの強化に役立つ可能性があると述べた。

「一部の状況下では、特定の搾油所において、バージンオイルがランパンテとバージンオイルをブレンドした結果として製造されることさえあることは周知の事実だ」とバッティスタ氏は語った。

ランパンテとは、人間が直接摂取するには不適なバージンオリーブオイルの一種であり、消費向けに販売される前に精製処理を施さなければならない。

バッティスタ氏の指摘は、こうしたオイルが不正に使用され、その後、より上位のカテゴリーとして販売される製品に混入される事態に関するものであった。

「少し強い言い方かもしれませんが、一部のケースでは実際にそのようなことが起きていると断言できます」と彼は語った。「そして、すでにランパンテを一部含んでいるこのバージンオイルが、エクストラバージンオイルとブレンドされれば、それ自体がエクストラバージンオイルとして扱われてしまう可能性さえあります。明らかに、これは容認できないことです。」

バッティスタ氏は、一部の事例で発生していると自身が指摘する慣行について説明していた。同氏は、通達の根底にある原則を支持する論拠の一環として、こうした主張を提示した。

彼は、異なるエクストラバージンオリーブオイルをブレンドすることは、依然として一般的かつ正当な慣行であると指摘した。

例えば、消費者の嗜好に応じ、特に苦味や辛味が強い単一品種オイルの風味を和らげるために、こうしたブレンドが用いられることがある。

同時に、バッティスタ氏は、コパグリの法律専門家が、同省の解釈が既存の規制枠組みの下で適用可能かどうかを検討していると述べた。

「この分野の専門家の中には、その法的有効性に関する問題を指摘している者もいます」と彼は述べた。

この不確実性が、イタリアのオリーブオイル業界が提起している異議の核心となっている。

イタリア食用油産業協会（アッシトル）のオリーブオイル部門会長であるドーラ・デサンティス氏は、バージンオリーブオイルとエクストラバージンオリーブオイルのブレンド禁止については、正当に議論されるべきだと述べた。

しかし、同氏は、いかなる変更も国家レベルではなく欧州レベルで行われるべきだと主張した。

デサンティス氏によると、欧州の規則ではかねてよりバージンオリーブオイルとエクストラバージンオリーブオイルのブレンドが認められてきたという。

『Olive Oil Times』に送られた声明の中で、彼女は、イタリア当局および欧州機関が以前からこの慣行を認めていたと述べた。

さらに同氏は、通達自体にも、この禁止措置が既存の規制枠組みには含まれていないことが認められていると付け加えた。

ボトラー企業にとって、懸念は法的解釈の域を超えている。

デサンティス氏は、イタリアのみでこの制限を導入すれば、EU単一市場内で異なる運営ルールが生じる恐れがあると警告した。

他の加盟国の事業者は自国で適用される規則に基づきブレンド製品の生産を継続できる一方で、イタリア企業はより厳格な解釈の対象となるだろう。

彼女は、このようなシナリオは「市場の力学に実質的な影響を与えることなく、イタリア企業にとって競争上の不利益につながる」と結論付けた。

同通達の経過措置では、バルクオリーブオイルと事前包装済みオリーブオイルが区別されている。

通達の発効前に、タンク内にエクストラバージンオリーブオイルとバージンオリーブオイルのバルクブレンドを保有していた事業者は、30日以内、またはそれ以上の取り扱い・加工を行う前に、公式オンライン登録簿において当該製品を「バージンオリーブオイル」として再分類しなければならない。

既包装のオリーブオイルには例外が適用される。通達発効前に「エクストラバージン」として瓶詰め・表示されたブレンド製品は、既存の在庫がなくなるまで市場に残すことができる。

また、事業者は、デジタルオリーブオイル登録簿の記録が新しい分類を反映していることを確認しなければならない。

これに従わない場合は、公正な食品情報表示に関するEU規則の違反となります。

不遵守の場合、刑事責任の可能性を損なうことなく、誤解を招く食品情報に対してイタリア法に基づき定められた行政処分が科される。