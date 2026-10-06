スロベニア・イストリア地方の収穫、高品質だが収量は低め

スロベニア・イストリア地方の生産者たちは、オリーブの実の収穫量が少ないことに頭を悩ませているが、果実の状態が極めて良好でポリフェノール含有量も高いため、2026年の収穫の品質に対する期待が高まっている。

スロベニア・イストリアの丘陵地帯に初秋の霧が立ち込める中、この地域一帯のオリーブ園や搾油所は、2026年の収穫期において最も忙しい時期を迎えつつある。

今シーズンは極端な状況が相次いでいる。夏の長期にわたる干ばつと高温により、生産者は収穫に関する難しい決断を迫られた一方で、例年になく健全な果実が、オリーブオイルの品質に対する期待を高めている。

収穫のタイミングは、常に量と質の間の妥協点を見極めるものです。 ――コペル科学研究センター オリーブ栽培研究所 マヤ・ポドゴルニク

スロベニア・イストリアオリーブ生産者協会（DOSI）の後援により開催される伝統的なイベント「オルカ・ジュパノフ」が、9月25日にイゾラ上方のベルヴェデーレで収穫の始まりを象徴的に告げたものの、一部のオリーブ園ではそれよりかなり早く作業が始まっていた。

9月9日、テラ・センチュリア協同組合は、まだ緑色のオリーブを収穫する超早期収穫を開始した。

健康増進効果のあるポリフェノールの極めて高い濃度を追求するため、同協同組合は自前の実験用マイクロミルで最初のオリーブを加工し、品質を追求するために意図的に抽出収率を犠牲にした。

「今年の当社のオリーブオイルは、1キログラムあたり2,473ミリグラムものポリフェノール含有量に達しました。これは、欧州委員会が定めた健康効果を持つオイルの基準値である1キログラムあたり250ミリグラムを大幅に上回る数値です」 と、受賞歴のあるオリーブ農家であり科学者のダニエル・ストイコヴィッチ・ククリン氏は『Olive Oil Times』に語った。

分子遺伝学およびバイオテクノロジーの専門家であるストイコヴィッチ・ククリン氏は、この協同組合の発起人であり共同設立者でもある。

商業用搾油所は、地元の生産者の大半のオリーブが技術的成熟期に達した9月下旬になってようやくフル稼働を開始した。

この秋、イストリア半島の生産者たちの間で、搾油収率が主要な懸念事項の一つとして浮上している。

9月の最初の搾油では、収率がわずか6～9％と極めて低く、1リットルのオイルを生産するのに最大15キログラムのオリーブが必要となった。

10月初旬には、果実が徐々に熟すにつれて収率は平均9～13％まで上昇しましたが、依然として長期平均を著しく下回っています。

収量は期待外れだったものの、状況は生産者に楽観的な見通しを与えるものとなっている。前シーズンは害虫や湿気による継続的な圧力に悩まされたが、2026年の暑く乾燥した夏により、オリーブミバエの個体数が大幅に減少した。

生産者によると、搾油所に搬入される果実は極めて健全で、害虫被害に伴う穿孔や内部腐敗が見られないため、発酵による品質不良のリスクが低減しているという。

コペル科学研究センターのオリーブ栽培研究所所長であるマヤ・ポドゴルニク氏も、新しい技術刊行物『オリーブの収穫に適した時期はいつか？』を発表する際、この異例の状況を強調した。

ポドゴルニク氏は、顕著な干ばつストレスにより、今年のオリーブオイルは個々のオリーブ園特有の微気候条件を強く反映することになると述べた。

同氏は、フェノール化合物の濃度が特に高いオリーブオイルが生産され、その結果、より際立ったが心地よい苦味と強いピリッとした辛味が生まれると予想している。

生産者への彼女の主なメッセージは、収穫時期は常に「量」と「質」のバランスをとることにある、というものです。また、健康な果実の潜在能力を最大限に引き出すためには、搾油所において27 ºC以下に厳密に管理された加工工程を経る必要があると付け加えました。

『2026年版スローフード・エクストラバージンオリーブオイルガイド』に掲載された14のスロベニア産生産者も、果実の自然な特性を保つことに重点を置いている。

その中には、シュマリエ近郊のグリントヴェツにある有機農園「オルジェ・モーガン」があり、同農園のオリーブオイルは本ガイドの「グランデ・オリオ」の称号を受賞した。

1,200本のオリーブの木を擁するこの農場を率いるのは、ジェニー・モーガン氏だ。彼女は、スロベニアで初めて、そして現在唯一、オリーブ栽培の専門資格である「NPKオルカル（Oljkar）」の国家職業資格を取得した女性である。

スロベニア初の女性プロオリーブ栽培家であるジェニー・モーガン氏は、今年の収穫と有機エクストラバージンオリーブオイルの品質に満足している。

モーガン氏は、有機栽培とオリーブオイル観光を融合させることを目指しており、オリーブ畑内にグランピング施設を設ける計画も進めている。

「お客様が繰り返し訪れてくださる理由は、私たちを信頼してくださっているからです。高品質なオリーブオイルへの需要は年々高まっています」とモーガン氏は語った。「家族の中では、私のビジョンは父のそれとは多少異なります。 私は、オリーブオイルだけでなく、オリーブを原料とした天然化粧品のラインナップを拡充し、この農園で本格的な観光体験を提供することで、さらに一歩前進したいと考えています。」

「スローフードやニューヨークでの金賞受賞といった国際的な評価は、私たちの世界的な知名度を高めるだけでなく、この地域全体にとっても多大な名誉です」と彼女は付け加えた。「今年のような厳しい年であっても、有機農法への取り組みを貫き、市場に真に際立ったものを提供し続けることが極めて重要です。」

マレジゲ近郊のバビチにある「オルヤルナ・バビッチ」では、収穫後数時間以内にオリーブを加工できるよう、繁忙期にはこの家族経営の搾油所が週7日、24時間体制で稼働している。

サンディ・バビッチ氏が搾油所を率い、息子のロック氏も運営に積極的に関与しており、家族の経験とオリーブ栽培研究所で得た専門知識を融合させている。

この秋、同家族は国際的な評価も受けた。10月初旬、イタリアの出版物『テアトロ・ナチュラーレ』と提携するコンソーシアム「チスティ・スヴェト」は、持続可能な運営と、環境に配慮した技術を通じて地元の伝統を解釈した功績を称え、同搾油所に「グリーンリボン賞」を授与した。

オフィチーネ・メッカニケ・トスカーネ（OMT）製の設備を含む、この搾油所の近代的な二段階搾油システムでは、加工中に追加の水を必要としません。オリーブ搾りかすなどの副産物は、バイオガスや天然肥料の生産に利用されています。

同家のオリーブオイルは、今年ローマで開催された「BIOL」コンテストで第3位に入賞し、この搾油所は『スローフード』2026年版ガイドにも掲載された。

抽出収率の低下と生産コストの上昇により、今シーズンの搾りたてオリーブオイルの価格は小幅に上昇している。

生産者が直接販売する標準的なエクストラバージンオリーブオイルの価格は1リットルあたり18～22ユーロであるのに対し、プレミアムな早摘みオイルや原産地呼称保護（PDO）認定を受けたものは、500ミリリットル瓶あたり25～35ユーロで販売されている。

専門家は、早期収穫のオリーブオイルについては、残留水分を取り除くためにろ過を行い、フェノール化合物を保存するために、15℃から18℃の安定した温度で光を避けて保管することを推奨している。

イストリア半島固有の品種「ビエリカ」や、伝統的な「チュルニツァ」および「ブガ」のオリーブが主流を占める高級オリーブオイルに加え、スロベニアの生産者たちは小規模な食用オリーブの生産をますます拡大している。

生産量は依然として少なく、その大部分は地元のテイスティングルーム向けに供給されていますが、地元のハーブを加えた塩水漬けの自然脱苦オリーブやオリーブスプレッドは、この地域で拡大しつつある食文化観光の新たな魅力となりつつあります。

スロベニアには、2,000ヘクタールをわずかに超える面積に約50万本のオリーブの木が植えられており、その96％がスロベニア・イストリア地方に集中している。

この業界は依然として非常に細分化されており、農場の平均面積はわずか0.4～0.5ヘクタールにとどまっている。国内には36の登録搾油所があり、国内生産量は国内のオリーブオイル需要の約15％しか賄えていない。

大規模生産による競争ではなく、多くのスロベニアの生産者は、最高品質の追求、最新の搾油技術、そして科学的専門知識に注力している。

再び厳しい収穫期を迎える生産者たちにとって、健全な果実、高いフェノール類含有量、そして品質への継続的な投資が、小規模ながらもますます認知度を高めているオリーブオイル生産国としてのスロベニアの地位を確固たるものにしている。