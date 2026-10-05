スペインの収穫増が市場に動きをもたらす可能性

スペインは、2026/27年度のオリーブオイル生産量が23％増の160万トンに達すると見込んでおり、収穫量の増加により、新たな市場調整メカニズムが発動される可能性がある。

農業・水産・食品省が発表した最初の公式予測によると、スペインの2026/27収穫年度のオリーブオイル生産量は160万3000メートルトンに達すると見込まれており、これは前収穫期に比べて23％の増加となる。

「収穫量を維持できるか、あるいはその大部分を失うことになるか――」 ――UPAアンダルシアのヘスス・コサル氏

同省は、今回の収穫見込みを「中～高水準」と表現し、2025/26年度の生産量約129万8000トンから大幅な回復を示している。同年度の生産量は当初約137万トンと予測されていたが、悪天候により最終的な生産量は約5％減少した。

「この最初の予測は、今シーズンの気候条件を反映したものです」と、ルイス・プラナス農業大臣は述べた。「これは、国内市場および輸出市場における供給と安定性を保証するものです。」

スペインのオリーブオイル生産量増加の見込みの多くは、春に好条件が整ったことに支えられている。温暖な気温と豊富な降雨により、国内の主要なオリーブ栽培地域全体で開花と着果が促進された。

しかし、同省は、この予測はあくまで暫定的なものであることを強調した。夏の高温は特に天水栽培のオリーブ園に影響を与え、また、新収穫年度の最初の数週間の天候が、果実の発育、油の収量、そして最終的な生産量に影響を及ぼすことになる。

その成否は、世界最大のオリーブオイル生産地域であるアンダルシアに大きく左右される見通しで、同地域はスペインの生産量の5分の4近くを占めると予想されている。

中央政府と州政府はいずれも、アンダルシアの生産量を126万1000トンと予測している。国内最大の生産県であるハエン県は、57万5000トンを占めると見込まれており、これはスペイン全体の36％、アンダルシアの生産量の45.6％に相当する。

コルドバ県の生産量は33万9,700トンと予測され、次いでセビリア県が14万2,000トンとなる見込みだ。

アンダルシア州のラモン・フェルナンデス＝パチェコ農業大臣は、この州の予測が州内外の市場にとって重要な指標となると述べた。

「今シーズンは、作物の生育に好影響を与えた非常に雨の多い冬が特徴でしたが、平均を大幅に上回る気温が生産ポテンシャルを制限しました」と同氏は語った。

農業団体は概ね、アンダルシアの予測を妥当なものとして受け止めているが、灌漑農園と天水農園の間には著しい条件の違いがあることを指摘し、予想される収穫量のうち実際に搾油所に届く量は、依然として降雨量によって左右される可能性があると述べている。

COAGアンダルシアのオリーブ部門責任者であるフランシスコ・エルビラ氏は、この予測は妥当であるとしながらも、乾燥した天候が続けば、最終的な生産量が現在の推定値を大幅に下回る可能性があると警告した。

UPAアンダルシアのヘスス・コサル事務局長も、概ね良好な状態で果実の発育最終段階に入った灌漑オリーブ園と、水ストレスが著しく高い天水栽培のオリーブ園との間に同様の違いを指摘した。

「オリーブ樹にとって決定的な段階にある」とコサル氏は9月に語った。「収穫量を維持できるか、あるいはその大部分を失うことになるかだ」

ユニオン・デ・ウニオネス（Unión de Uniones）は、降雨ではもはや挽回できない被害に焦点を当てている。同団体によると、夏の猛暑によりすでに一部のオリーブが木から落下しており、天候の改善は残りの果実に恩恵をもたらす可能性はあるものの、その損失を回復することはできないという。

「夏の気温が高く、オリーブの木は果実を支えきれずに一部を落果させてしまいました」と、同団体の農業部門責任者アナスタシオ・イェベネス氏は述べた。「すでに落ちたものは取り戻せません。」

前年度の経験も、慎重な見方を促している。繰り返される降雨と強風により収穫が遅れ、一部の地域では果実の損失が発生し、スペインのオリーブオイル生産量は当初の予測より約5％減少した。

アンダルシア以外では、カスティーリャ・ラ・マンチャが152,555トン（前年比10％増）で、引き続きスペイン第2位の生産地域となる見込みだ。続いてエストレマドゥーラが97,300トン（24％増）となる。

カタルーニャ、アラゴン、ムルシア、ナバラ、マドリード、バレアレス諸島など、いくつかの小規模な生産地域では生産量の減少が見込まれている。

業界関係者が引用した市場データによると、8月末時点でスペインは依然として47万5,000トン以上のオリーブオイルを保有していた。9月の販売により、最終的な繰越在庫が確定する前に、その量は減少する見込みである。

ASAJAハエンは、新収穫年度への持ち越し在庫が約35万トンになると推計している一方、COAGは約37万4,000トンと予測している。

これらの推計値と国内生産予測が裏付けられれば、スペインは輸入量を考慮する前の段階で、国内生産分と繰越在庫を合わせて200万トン近いオリーブオイルを保有した状態で新シーズンに突入することになる。

また、これらの供給量は、供給過剰が発生した場合にオリーブオイルを一時的に市場から引き揚げることを可能にする市場調整メカニズムをスペインが発動するかどうかを決定づける要因ともなり得る。

7月、農業省は、欧州連合（EU）の共通市場組織（CMO）規則第167条の2に基づき、2026/27収穫年度の規則に関するパブリックコメントの募集を開始した。

提案された規則によれば、期首在庫と生産予測の合計が、過去6収穫年度の平均合計水準の少なくとも120％に達した場合、このメカニズムが発動される可能性がある。

その場合、オリーブオイルは次の収穫年度まで一時的に市場から引き揚げられるか、非食品用途に振り向けられることになる。

COAGは、現在の生産予測と予想される期末在庫が、このメカニズムの発動要件を満たす可能性があると見ており、協同組合や搾油所が引き揚げられた油の保管費用を賄えるよう、政府による資金支援を求めている。

同組織は、37万4,000トンの期末在庫という推計に基づき、生産量の約10％を一時的に保留する必要がある可能性があると示唆している。

UPAとASAJAも、最終的な生産量と期末在庫の数値が、この措置を検討するために必要な条件を満たす可能性があると述べているが、現時点では決定は下されていない。

プラナス氏は、政府が10月に各地域の最新作柄予測と最終的な持ち越し在庫量を評価し、11月上旬にこの仕組みを発動するかどうかを決定することを確認した。

「我々は状況を非常に注意深く注視し、極めて厳格に分析している」と同氏は述べた。「これは、極めて異例の状況下で適用される、異例の措置である。」