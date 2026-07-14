プーリアの生産者たちが、家族のルーツと古代の伝説を活かし、受賞歴を誇るオリーブオイルを生み出している

ジョヴィナッツォ近郊にある自家所有の農園で、サヴィーノとルイジ・デ・パロは、地元の在来品種、持続可能な農業、そしてプーリアの風景への深い愛着を融合させている。

この地域の古くからの伝説によると、プーリア地方の町ジョヴィナッツォの起源は、ゼウスと人間の王女ダナエの息子であるギリシャの英雄ペルセウスに遡るとされている。

数々の功績と長い放浪の末、疲れ果てたペルセウスは、アドリア海沿岸の肥沃な土地で休息を求めたと伝えられています。 そこで彼は、父に敬意を表して小さな集落を築いた。伝説によれば、この村のラテン語名「Iovis Natio」（「ゼウスの民」の意）が、現在の町名へと変化していったという。

今日、質の高いものを生み出すということは、単に畑で働くことだけではありません。自分が何を作り出しているのかを完全に理解していることも必要なのです。 ――サヴィーノ・デ・パロ（アツィエンダ・アグリコラ・デパロ・ルイジ）

「私たちは、この場所を心から大切に思っています。その起源は紀元前4世紀の集落にまで遡ることが記録されており、ローマ時代には漁師や商人たちのコミュニティへと発展しました」と、バーリ北部の海辺の村から少し内陸に入った場所で、父ルイジと共に農園を経営するサヴィーノ・デ・パロ氏は語った。

「しかし、その魅力的な伝説の中に、私たちのオリーブオイルの魂と自然に共鳴するような登場人物たちを見つけたのです」と、彼は『オリーブ・オイル・タイムズ』に語った。

この町の神話上の創始者にちなんで名付けられた同社のブレンド「ペルセオ」は、この地域を代表する品種であるコラティーナとオリアローラ・バレーゼをブレンドしたものです。

これらの品種は、2つの単一品種オリーブオイル「ジョヴェ（Zeusのイタリア語名）」と「ダナエ」の製造にも使用されている。「ジョヴェ」は力強く活気あふれる味わいで知られ、NYIOOC世界オリーブオイルコンペティションで金賞を受賞した一方、「ダナエ」はより繊細でエレガントな味わいが特徴だ。

ラベルの配色も、この対比を反映しています。単一品種オイルはそれぞれ青と黄色の色調を特徴としており、その融合によってブレンドに使用される緑色が生まれています。

近くの海の影響を受ける微気候のもと、主に平坦な土地で育つこの一家の12,000本のオリーブの木は、合計約50ヘクタールに及ぶ複数の区画に広がっています。

デ・パロ農園は50ヘクタール以上の土地にまたがる複数の区画に広がり、12,000本のコラティーナ種とオリアローラ・バレーゼ種のオリーブの木が植えられています。

「創業当初、当社の所有地は1ヘクタール、オリーブの木は100本だけでした」とデ・パロ氏は語る。同じくサヴィーノと名乗る彼の祖父は、家族を養うためにオリーブを販売し、オリーブオイルを生産するためにその区画を耕作していた。前世紀まで農村地域で一般的だったように、家族全員が農作業に協力していた。

ルイジが17歳の時、父親が亡くなった。突然、母と二人きりになった彼は、土地を耕すことに身を捧げた。

工業化が進む北部への移住ブームの中で、多くの友人が南イタリアを去る中、ルイジは残ってこの小さなオリーブ園を育てることを選んだ。長年の懸命な努力の末、彼は徐々に農地を拡大していった。

「父は私に、これらのオリーブの木への愛を植え付けてくれました」とデ・パロは語った。「子供の頃、父は『お小遣いが欲しければ、自分で稼がなければならない』とよく言っていました。」

ルイジ・デ・パロは、バーリ近郊のジョヴィナッツォで、息子のサヴィーノと共に50ヘクタールの農園を経営している。

「それで、私は父と一緒に農場へ行き、ちょっとした作業を手伝いました。そうして、私の情熱が育まれ始めたのです」と彼は付け加えた。

正式に会社に入社する前から、デ・パロ氏は初めてのオリーブオイルのテイスティング講座を受講していた。

「私にとって最も重要なステップは、製品について学び、理解することでした」と彼は語った。「今日、高品質な製品を生産するには、単に畑で働くだけでは不十分です。自分が作り出しているものについて、完全に理解していることも必要なのです。」

「製品を真に理解してこそ、消費者に最高の成果を提供できるのです」とデ・パロは付け加えた。

デ・パロは12年前、農場の価値を高めることを目指して、父と共に経営に携わるようになった。当時、同社は依然としてオリーブの実を販売していた。この地域では古くから、多くの生産者が収穫したオリーブを搾油所や卸売業者に納品するのが慣例となっていた。

約35ヘクタールの土地と相当数のオリーブの木を所有していたデ・パロ氏は、家族で農園を発展させ、その価値を反映したブランドを築くべきだと考えた。そこで、自社でオリーブオイルを生産し、瓶詰めすることを提案した。

サヴィーノ・デ・パロと父のルイジは、高品質な単一品種オイルに加え、コラティーナとオリアローラ・バレーゼをブレンドしたオイルを製造している。

父一人ではこのプロジェクトを成し遂げることはできなかったが、二人が協力することで実現可能となり、ルイジはこの構想を快く受け入れた。

この地域には評判の良い搾油所がいくつかある。家族は当初から、最高品質の製造プロセスを提供しているという「レ・トレ・コロンネ」にオリーブの搾油を委託することを選んだ。

「長年にわたり、私たちは樹齢数百年の木々も含まれるいくつかのオリーブ園を取得してきました」とデ・パロ氏は語った。

「プーリア州の北部や南部には、まだ新規植栽に適した空き地が残っていますが、この地域はすでに密集して耕作されています」と彼は付け加えた。「したがって、私たちが取得したオリーブ園のほとんどは伝統的なもので、樹齢や歴史によって形作られた、広くてしばしば不規則な間隔で植えられています。」

また、この土地は数多くの区画に分かれており、この地域を長年にわたり特徴づけてきた土地の細分化を反映している。

この農園で最も新しい2つの果樹園は、30年前にデ・パロ氏の父親によって植えられたもので、より効率的な栽培を可能にするため、6メートル×4メートルの規則的な間隔で配置されている。

これらの区画で収穫された果実は、同社の生産の代名詞の一つである単一品種ワイン「グラン・クリュ・コラティーナ」にのみ使用される。

コラティーナは成熟が遅いため、11月初旬から収穫が始まる最も遅い品種です。オリアローラ・バレーゼは通常、10月の第2週から収穫が始まります。

この2つの品種は別々に搾油・貯蔵され、その後ブレンドが行われます。

収穫の最適な時期になると、季節労働者からなる小さなチームが、家族と農場で一年中働く3人の熟練した従業員に加わり、作業員は計10人になります。

「今日、私たち農家は、自然を農業に順応させるのではなく、自然に合わせて適応していかなければなりません」とデ・パロ氏は語った。

「気候変動はますます顕著になっています」と彼は付け加えた。「昨年、4月から6月にかけて雨が一滴も降らなかったように、干ばつといった極端な気象現象に直面した際、私たちはただ最善を尽くし、さらに懸命に働くしかないのです」

「今年は、春に数回雨が降ったおかげで、少なくとも暖かい季節を乗り切ることができました」とデ・パロ氏は語った。

「こうしたことを念頭に置き、私たちは土地を守り、気候危機の課題に対処するための持続可能な取り組みを実践するよう努めています」と彼は付け加えた。「環境を守りながら農業を行うことは極めて重要です。それはまた、美しい景観を創り出し、私たちの土地に対する真の配慮を示す方法でもあります。」

サヴィーノ・デ・パロ氏と父のルイジ氏は、海辺の村ジョヴィナッツォとの強い絆に支えられ、自分たちの農場でオリーブオイル体験ツアーを開催し、この地域の魅力を積極的に発信している。

農場では太陽光発電パネルを利用しており、設備のほとんどは電気で稼働している。また、家族は土壌管理にも細心の注意を払い、地被植物を適切に管理し、定期的に草刈りを行っている。

剪定くずは細かく砕かれ、マルチや天然肥料としてオリーブ畑に戻されています。

デ・パロ氏によると、家族は訪問者や観光客に対し、責任を持って土地を大切にすることの重要性を伝えたいと考えているという。

この農園の観光ポテンシャルを開拓することは、生産サイクルを完結させるための自社製油所の建設と並んで、同社の2つの主要な投資目標の一つとなっています。

2021年以降、同家はオリーブの木々の間で試食やアペリティフを楽しむなど、オリーブ観光体験を提供している。訪問者は、オリーブの収穫などの農作業にも参加できる。

「父と私は、この土地の価値を伝えることに尽力しており、それが私たちのプロジェクトの基盤です」とデ・パロ氏は語った。「私たちがこの道を歩み始めたのは、まさにこの場所への愛着があったからです」

「ゲストと出会い、私たちの町についての話を共有し、この町が大好きだからこそ、人々に訪れてもらいたいと勧めるのが楽しいのです」と彼は付け加えた。

「私たちがオリーブオイルを作り、オリーブの木を大切にしているのは、ジョヴィナッツォの田園地帯に深く根ざした、この土地との強い絆を感じているからです」とデ・パロ氏は語った。

「これは真の強みとなります。なぜなら、真の品質は常にその土地との強いつながりから生まれると信じているからです」と彼は締めくくった。「結局のところ、品質とは、この土地への愛と情熱から生まれる原則なのです。」