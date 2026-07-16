「カラブリア憲章」、イタリアのオリーブ畑の景観保護強化を訴える

イタリアの「オリーブオイル都市協会」は、歴史的なオリーブ園の保護強化、生産者への支援、およびオリーブ栽培を行う自治体の正式な認定を求める政策枠組みを発表した。

「チッタ・デッロリオ（オリーブオイル都市）」協会は、7月10日から12日にかけてコゼンツァ県コリリアーノ・ロッサーノで開催された第1回全国大会において、「カラブリア憲章」を発表した。

長期的なビジョンと2030年までに実施すべき具体的措置を組み合わせたこの政策枠組みは、機関、研究、文化分野の代表者で構成される「オリーブオイルの都市」大使評議会によって策定された。

「手入れの行き届いたオリーブ畑は、共和国が掲げる価値観に根ざした行為です。なぜなら、それは憲法が私たちに託した景観、労働、そして幸福を一つに結びつけるものだからです」――「 チッタ・デッロリオ 」 協会会長 ミケーレ・ソネッサ

また、この枠組みは、地方機関、経済事業者、文化団体からなるネットワークである「オリーブオイル・コミュニティ」の創設に伴い、昨年確立された取り組みを基盤としています。

イタリア共和国樹立80周年にあたる年に象徴的に調印された「カラブリア憲章」は、同国の憲法に定められた原則を取り入れている。

ファシズムの崩壊と第二次世界大戦の終結を経て、1948年1月1日に発効したイタリア共和国憲法は、自由、正義、平等の価値観に基づく、同国の政治的・社会的再生を体現するものでした。

139条と18の経過規定からなるこの憲法は、特別な手続きを経なければ改正できない。環境に関する原則は2022年に追加された。

『カラブリア憲章』はこれらの原則を基礎とし、責任を持って管理されたオリーブ園こそが、第9条「共和国は……将来の世代の利益のためにも、景観……、環境、生物多様性および生態系を保護する」の適用を体現するものであると主張している。

また、この憲章は、労働を共同体の基盤と定義する第4条にも立脚しており、「共和国は、すべての市民の労働する権利を認める[…] すべての市民は、その能力と選択に従い、社会の物質的または精神的な進歩に寄与する活動または職務を遂行する義務を負う」と定めている。

『カラブリア憲章』は、7月10日から12日にかけてコリリアーノ・ロッサーノで開催された「チッタ・デッロリオ」の第1回全国大会において発表された。

また、この憲章は、健康を「基本的権利であり、公共の利益である」と位置づける第32条にも根ざしており、地中海式食生活の柱であるエクストラバージンオリーブオイルは、この原則を日々守り支えている。

この基盤に基づき、「カラブリア憲章」は、国家機関に対し、オリーブの景観およびそれを保全する地域社会を、水文地質学的リスクや土地保全に対処する統合的な政策を通じて保護を要する戦略的インフラとして認識するよう求めている。

また、オリーブ栽培を行う自治体をサプライチェーンにおける制度的主体として認定するよう求め、同国のオリーブ栽培遺産に影響を与える政策については、必ず協議を行うことを求めている。

また、この文書は、エネルギー転換が歴史的なオリーブの景観を犠牲にしてはならないと主張しており、これらの景観は例外を認めない厳格な保護措置を通じて守られるべきであると述べている。

さらに、社会的オリーブ農業に関する国家法の制定や、放棄されたオリーブ園の再生を提唱している。また、生産者が地域社会に提供する環境サービスに対する補償を支持し、イタリアのオリーブオイル文化を無形文化遺産に指定することを提案している。

「『カラブリア憲章』は、この重要な記念の年に『オリーブオイルの都市』が国に捧げる誓約です」と、「チッタ・デル・オリオ」協会のミケーレ・ソネッサ会長は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「手入れの行き届いたオリーブ園は、共和国が掲げる価値観に根ざした行為です。なぜなら、それは憲法が私たちに託した景観、労働、そして福祉を結びつけるものだからです」と彼は付け加えた。

「チッタ・デル・オリオ」の全国大会では、機関や文化界の代表者たちが、地域ガバナンス、景観保護、生物多様性、労働の質といった同セクターの重要課題について議論した。

「だからこそ、オリーブ栽培を行う自治体を主要な主体として認め、オリーブの景観を戦略的インフラと位置づけるよう求めているのです」とソネッサ氏は続けた。「これは単なる要求リストではなく、今後『オリーブオイル・コミュニティ』と共に具体的な行動へと転換していくという決意の表れです。」

コリリアーノ・ロッサーノで開催された3日間のイベントでは、機関や大学の代表者による議論が行われ、地域ガバナンス、景観保護、生物多様性、労働条件、世代交代など、この分野が直面する主要な課題について取り上げられた。

参加者たちは、人手不足、内陸部の人口減少、農地の放棄、土壌侵食などを、この分野における最も差し迫った問題として指摘した。

議論では、オリーブの景観を守る上で生産者が果たす極めて重要な役割が強調されるとともに、経済的に持続可能な農場こそが、景観の保護、生物多様性の保全、そしてオリーブ観光の発展を支えることができるという原則が示された。

この目標に向け、「カラブリア憲章」では、各オリーブオイル・コミュニティにつき少なくとも1か所の放棄されたオリーブ栽培地域を再生すること、若者向けプログラムの創設、過疎化のリスクがある地域における支援メカニズムの確立、各地域における在来品種の調査の実施を提案している。

大会の閉会に先立ち、主催者側は、開催地でありイタリア第3位のオリーブオイル生産地であるカラブリア州の生物多様性、景観、そして高品質な生産を称賛した。

コリリアーノ＝ロッサーノ市のフラヴィオ・スタシ市長は、同国のオリーブオイル業界に向けた広範なビジョンを提示したこのイベントを主催できたことに満足の意を表した。

「『カラブリア憲章』はここで誕生し、ここから我々は国全体に向けてメッセージを発信する」と彼は述べた。「各地域は、アイデンティティ、環境、文化、そして企業を重視するモデルの主役となり、オリーブの木を結束の要素として、また将来の発展の原動力として位置づけることができるのだ。」