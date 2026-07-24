Setor espanhol de azeite lança campanha de marketing nos EUA no valor de US$ 25 milhões

A Olive Oils from Spain lançou uma campanha de três anos, no valor de US$ 25 milhões, com o objetivo de aumentar o reconhecimento do azeite espanhol entre os consumidores americanos.

A Olive Oils from Spain lançou uma campanha de três anos, no valor de US$ 25 milhões, para promover o azeite espanhol nos Estados Unidos.

A campanha nacional, chamada “All in a Drop”, foi lançada em um evento no Rockefeller Center, em Nova York, poucos dias depois de a Espanha ter vencido a final da Copa do Mundo do outro lado do rio Hudson, em Nova Jersey. O evento contou com a direção culinária do chef e autor de best-sellers Andy Baraghani.

Já estivemos aqui muitas vezes antes, mas é como se fosse a primeira vez para nós. É como se estivéssemos aqui novamente para nos apresentar. – Teresa Pérez, diretora da Olive Oils from Spain

A iniciativa combinará publicidade na televisão e em outdoors com eventos culinários, parcerias com chefs, colaborações com criadores de conteúdo e narrativas digitais. Os responsáveis pela campanha afirmaram que a iniciativa foi concebida para atingir consumidores mais jovens e incentivar os americanos a explorar as origens, variedades e usos culinários do azeite espanhol.

Os organizadores aproveitaram o lançamento para apresentar aos convidados a tradição espanhola da “sobremesa”, o costume de permanecer à mesa após a refeição para conversar e passar um tempo juntos.

A campanha apresenta a tradição como uma expressão da cultura gastronômica espanhola, na qual as refeições são vistas não apenas como ocasiões para comer, mas também como oportunidades para se reunir e fortalecer laços pessoais.

“Assim como a seleção espanhola de futebol, que não se baseia apenas em estrelas individuais, mas no trabalho em equipe, [nós] acreditamos que as maiores oportunidades ainda estão por vir”, disse Teresa Pérez, diretora da Olive Oils from Spain.

Baraghani preparou os pratos servidos no lançamento e falou sobre a influência do azeite de oliva extravirgem espanhol em sua culinária.

“O azeite extravirgem espanhol é algo à parte”, disse ele. “É mais do que azeite. É uma experiência.”

A campanha surge em um momento em que os Estados Unidos continuam sendo um dos maiores mercados de azeite de oliva do mundo e um dos que mais dependem de importações.

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O consumo de azeite nos EUA atingiu 398.000 toneladas na safra de 2023/24, um aumento de 22% em relação à década anterior, de acordo com o Conselho Oleícola Internacional (COI).

Com a produção doméstica estimada em cerca de 10.000 toneladas, as importações representam aproximadamente 96% do azeite consumido no país, informou o COI.

As importações de azeite dos EUA atingiram um total provisório de 437.309 toneladas na safra de 2024/25, um aumento de 20,6% em relação à safra anterior, de acordo com o relatório de mercado do COI de fevereiro e março de 2026.

Espanha, Itália, Tunísia e Turquia, juntas, forneceram 88,6% dessas importações. As compras dos EUA da Espanha aumentaram 20,1% durante a safra, enquanto as importações da Itália cresceram 19,2%, as da Tunísia aumentaram 33,3% e os embarques da Turquia cresceram 9%.

Os números destacam por que o mercado americano continua sendo fundamental para o setor de azeite da Espanha. O COI estimou a produção espanhola em 1,419 milhão de toneladas na safra de 2024/25, um aumento de 66% em relação à safra anterior.

A recuperação ocorreu após duas safras difíceis, marcadas pela seca e pelo calor extremo, que reduziram drasticamente a produção e contribuíram para preços recordes em todo o setor.

“Somos um fornecedor confiante”, disse Pérez. “Já passamos por isso muitas vezes antes, mas é como se fosse a primeira vez para nós. É como se estivéssemos aqui novamente nos apresentando.”

“Azeites da Espanha” é a marca promocional da Organização Interprofissional Espanhola do Azeite, um grupo sem fins lucrativos que representa produtores, cooperativas, moinhos, engarrafadores e exportadores.

A organização informou que a Espanha possui mais de 200 variedades de azeitona, 34 denominações de origem protegidas e indicações geográficas, além de cerca de 250 mil famílias de agricultores envolvidas no setor.

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A campanha utilizará essa diversidade para apresentar aos consumidores os diferentes sabores e aplicações culinárias dos azeites espanhóis. Ela se concentrará, em parte, nas variedades Arbequina, Picual e Hojiblanca, três das mais reconhecidas do país.

Os azeites da variedade Arbequina são geralmente associados a sabores delicados e frutados, enquanto os da variedade Picual costumam ser mais robustos, amargos e apimentados. A variedade Hojiblanca normalmente produz azeites equilibrados com características herbáceas.

Os responsáveis pela campanha afirmaram que ajudar os consumidores a compreender essas diferenças pode incentivá-los a escolher azeites para alimentos e métodos de cozimento específicos, em vez de verem o azeite como um produto único e uniforme.

O comercial de televisão foi dirigido pelo cineasta canadense-americano Andrew De Zen. Também estão previstos anúncios em outdoors, estações de metrô e pontos de ônibus em cidades de todo o país.

Espera-se que eventos culinários adicionais, conteúdo digital e colaborações com chefs e criadores de conteúdo online continuem ao longo de 2026 e além.

Pérez afirmou que a campanha incentivaria os consumidores americanos a levar em consideração a origem e as qualidades dos azeites que compram.

O investimento de US$ 25 milhões reflete o esforço da Espanha para consolidar sua posição no mercado de azeite dos EUA, que está em crescimento, mas se torna cada vez mais competitivo.