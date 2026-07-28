Mercados de produtores levam alimentos frescos e locais a 71 hospitais italianos

Uma iniciativa nacional está levando produtos agrícolas locais e educação alimentar aos hospitais italianos, com o objetivo de promover uma alimentação mais saudável e a prevenção de doenças.

A iniciativa “Campagna Amica per la Salute” (Campagna Amica pela Saúde) está levando feiras de produtores a 71 hospitais em toda a Itália, oferecendo aos pacientes, familiares, profissionais de saúde e moradores locais acesso a produtos agrícolas frescos, locais, sazonais e rastreáveis.

A iniciativa é promovida pela organização de agricultores Coldiretti; pela Fundação Campagna Amica, que apoia a agricultura italiana e opera uma rede de feiras de produtores com venda direta; e pela Fundação Aletheia, um centro de estudos focado na relação entre alimentação e saúde.

Hoje é possível integrar ambientes alimentares protetores à infraestrutura de saúde, em escala nacional . – Antonio Gasbarrini, diretor científico do Hospital Universitário Gemelli

Os mercados são realizados semanalmente ou mensalmente, de acordo com os horários estabelecidos por cada hospital.

Eles estão presentes em sete unidades de saúde na Toscana; seis na Campânia e na Emília-Romanha; cinco no Piemonte e na Apúlia; quatro em Abruzzo, Lácio, Lombardia, Sicília, Sardenha e Vêneto; três em cada uma das seguintes regiões: Basilicata, Calábria e Marcas; dois em cada uma das seguintes regiões: Friuli-Veneza Júlia, Molise e Úmbria; e um em cada uma das seguintes regiões: Ligúria, Trentino-Alto Ádige e Vale de Aosta.

A iniciativa visa incentivar hábitos alimentares mais saudáveis, colocando alimentos nutritivos no centro da prevenção primária e reafirmando a Dieta Mediterrânea como um pilar fundamental da saúde pública.

Feira de produtores “Campagna Amica per la Salute” no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma (Foto: Coldiretti)

O lançamento oficial ocorreu em uma coletiva de imprensa realizada em 10 de julho no Hospital Universitário Fondazione Agostino Gemelli IRCCS, em Roma.

Representantes dos grupos organizadores e da unidade de saúde contaram com a presença do ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida; do presidente do Instituto Nacional de Saúde da Itália, Rocco Bellantone; do presidente da região do Lácio, Francesco Rocca; e do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Representantes de vários hospitais participaram remotamente de diversas regiões da Itália.

“A ciência do microbioma nos mostrou que a saúde não é meramente a ausência de doenças moleculares, mas a resiliência de um ecossistema biológico complexo, moldado pelo que comemos, pelo ambiente em que vivemos e pelas experiências pelas quais passamos”, afirmou Antonio Gasbarrini, diretor científico da Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e presidente do comitê científico da Fundação Aletheia.

“Levar feiras de produtores a dezenas de hospitais italianos não é apenas um gesto simbólico”, acrescentou ele. “Isso demonstra que integrar ambientes alimentares protetores à infraestrutura de saúde é possível hoje, em escala nacional, e que a prevenção baseada em evidências pode se tornar parte integrante da missão de um hospital moderno.”

Feira de produtores “Campagna Amica per la Salute” no Hospital Pediátrico Giannina Gaslini, em Gênova, na Ligúria (Foto: Coldiretti)

No dia da inauguração da iniciativa, vários hospitais realizaram atividades de educação alimentar para conscientizar sobre o papel da alimentação como ferramenta de prevenção primária.

A Coldiretti também apresentou um relatório resumido elaborado em parceria com o Censis, um instituto italiano de pesquisa socioeconômica, mostrando que 97% dos italianos consideram a alimentação saudável essencial para prevenir diabetes, doenças cardíacas e obesidade. No entanto, muitos entrevistados afirmaram ter dificuldade em distinguir entre alimentos saudáveis e não saudáveis.

O relatório constatou que 88% dos italianos querem saber a verdadeira origem dos alimentos que consomem e de seus ingredientes.

Enquanto isso, 58% dos pais reconheceram que seus filhos tendem a abandonar uma alimentação equilibrada quando têm a oportunidade. A mesma proporção se mostrou a favor de limitar o consumo de alimentos ultraprocessados.

“O azeite de oliva extravirgem está entre os principais produtos oferecidos aos consumidores nas feiras da Campagna Amica per la Salute”, disse David Granieri, vice-presidente da Coldiretti e presidente do consórcio Unaprol de produtores de azeite de oliva, ao Olive Oil Times.

Granieri também acolheu com satisfação uma nova licitação para o serviço de alimentação escolar de Roma, apresentada pelas autoridades municipais logo após o lançamento da iniciativa Campagna Amica per la Salute.

O documento prevê a exclusão de alimentos ultraprocessados das cantinas escolares em favor de opções mais saudáveis, uma medida fortemente apoiada pela unidade regional da Coldiretti no Lácio.

“Um pilar da Dieta Mediterrânea e um símbolo do ‘Made in Italy’, o azeite extravirgem de alta qualidade nunca deve faltar nas mesas dos cidadãos ou nas cantinas públicas, incluindo as cozinhas escolares, para proteger a saúde desde a infância”, afirmou Granieri.