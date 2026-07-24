Iniciativa global busca preservar as dietas tradicionais antes que elas desapareçam

Cientistas alertam que a globalização está substituindo rapidamente as dietas tradicionais, levando consigo gerações de conhecimento culinário e oportunidades insubstituíveis para a pesquisa biomédica.

Um vasto acervo de conhecimento humano sobre alimentos, o processamento de alimentos e seus efeitos na saúde está desaparecendo e pode se perder para sempre.

Pesquisadores lançaram uma iniciativa global para estudar as dietas tradicionais em todo o mundo, à medida que elas sofrem pressão crescente devido à globalização do sistema alimentar.

É mais do que apenas pratos. Isso também inclui o contexto social e ecológico da dieta. – Quirijn de Mast, pesquisador

Em um artigo de opinião publicado recentemente na revista *Nature Medicine*, cientistas de uma dúzia de países apresentaram a Iniciativa Mundial sobre Dietas, um esforço de longo prazo que combina a preservação do conhecimento alimentar tradicional com pesquisa biomédica rigorosa.

Os pesquisadores alertam que os sistemas alimentares com raízes locais estão sendo substituídos a um ritmo sem precedentes por dietas cada vez mais homogêneas, ricas em alimentos processados industrialmente, carboidratos refinados, açúcar e gorduras saturadas.

Quando esses sistemas alimentares desaparecerem da vida cotidiana, os cientistas talvez consigam reconstruir suas receitas. No entanto, não poderão recriar os efeitos biológicos de consumi-los ao longo de uma vida inteira ou através das gerações.

“Estive em Pompéia na semana passada e lá vi pessoas explicando como ainda era possível recuperar as receitas antigas, o que as pessoas em Pompéia costumavam comer”, disse Quirijn de Mast, primeiro autor do artigo e um dos pesquisadores por trás da iniciativa, ao Olive Oil Times.

“Assim, é possível reconstruir posteriormente o que as pessoas costumavam comer naquela época”, acrescentou ele. “Mas, mesmo nesse caso, o que é muito difícil de reconstruir é a exposição biológica.”

De Mast é professor associado de saúde global e medicina de viagem no Centro Médico da Universidade Radboud, na Holanda.

Ele explicou que, quando uma comunidade deixa de consumir habitualmente uma dieta tradicional, os pesquisadores perdem a oportunidade de estudar pessoas que foram expostas a esse sistema alimentar desde a infância.

Ingredientes originais, variedades locais de culturas, microrganismos de fermentação e conhecimentos sobre o preparo de alimentos específicos também podem desaparecer.

“É isso que costumamos ouvir dos idosos”, disse de Mast, referindo-se às comunidades na África onde os pesquisadores trabalham. “Os jovens simplesmente perdem esse conhecimento.”

A Iniciativa Mundial da Dieta define uma dieta tradicional como um sistema alimentar com raízes históricas, mantido ao longo de gerações e reconhecido por uma comunidade como parte de sua cultura alimentar.

A definição vai muito além de pratos ou receitas características. Ela abrange o que as comunidades cultivam, colhem, compram ou trocam, juntamente com variações sazonais e técnicas de cozimento e processamento, como a fermentação.

“É mais do que apenas pratos”, disse de Mast. “Inclui também o contexto social e ecológico da dieta.”

No entanto, ele alertou contra a idealização dos sistemas alimentares tradicionais.

“Não queremos dizer que no passado tudo era melhor”, afirmou ele, acrescentando que as dietas tradicionais não devem ser consideradas como “um objeto de museu congelado”.

Migração, comércio, clima e intercâmbios culturais sempre as transformaram. Os pesquisadores também alertam que não se deve presumir automaticamente que as dietas tradicionais sejam mais saudáveis.

Em vez disso, seu valor reside, em parte, na diversidade biológica amplamente inexplorada que elas representam.

A iniciativa foi parcialmente inspirada por uma pesquisa que de Mast e seus colegas realizaram na região do Kilimanjaro, no norte da Tanzânia.

Em um ensaio clínico randomizado e controlado publicado na revista *Nature Medicine* em 2025, os pesquisadores recrutaram 77 homens jovens e saudáveis e examinaram o que acontecia quando os participantes, acostumados a uma dieta tradicional do Kilimanjaro — amplamente à base de vegetais e rica em fibras —, passavam a seguir uma dieta de estilo ocidental por duas semanas.

Outro grupo fez a mudança inversa. Um terceiro grupo continuou a seguir sua dieta ocidental habitual, mas adicionou mbege — uma bebida tradicional fermentada à base de banana e milho — por uma semana.

A transição da dieta tradicional para a dieta ocidental promoveu alterações pró-inflamatórias e modificou vias metabólicas associadas a doenças não transmissíveis.

A mudança da dieta ocidental para a dieta tradicional teve efeitos amplamente anti-inflamatórios, assim como o consumo de mbege.

Algumas dessas alterações persistiram quatro semanas após o término da intervenção.

“Já em duas semanas, observamos mudanças claras na função do sistema imunológico”, disse de Mast.

Os resultados foram particularmente significativos porque a maioria das pesquisas científicas sobre os efeitos biológicos dos padrões alimentares tem se concentrado em um pequeno número de dietas amplamente estudadas, particularmente as da região do Mediterrâneo e do Japão.

“Isso nos fez perceber que, em termos de dietas, só levamos em conta e só temos dados científicos sobre pouquíssimas dietas, especialmente a dieta mediterrânea”, disse de Mast.

O novo artigo publicado na *Nature Medicine* observa que a maioria das pesquisas sobre os efeitos biológicos da alimentação tem se concentrado em populações europeias e do leste asiático, particularmente na dieta mediterrânea e na dieta japonesa.

Em contrapartida, os sistemas alimentares da África, da América Latina, do Sul e Sudeste da Ásia e do Pacífico continuam comparativamente pouco estudados, mesmo com o aumento da obesidade e das doenças não transmissíveis relacionadas à alimentação em muitas dessas regiões.

“Veja o quanto aprendemos apenas com a dieta mediterrânea”, disse de Mast.

A Iniciativa Mundial da Dieta planeja ampliar a base de evidências por meio de dois componentes complementares.

O Atlas Mundial da Alimentação documentará os sistemas alimentares tradicionais em um recurso padronizado e de acesso aberto. Ele registrará ingredientes, origem, métodos de processamento e preparo, juntamente com comportamentos como horários das refeições, lanches, jejum e comensalidade, ou seja, comer em companhia de outras pessoas.

O Projeto Mundial de Dieta investigará dietas selecionadas utilizando protocolos padronizados de pesquisa biológica, permitindo que os cientistas comparem seus efeitos sobre a imunidade, o metabolismo e o microbioma em diferentes populações.

De Mast disse que uma metodologia comum é essencial porque as pesquisas existentes costumam ser dispersas, com pesquisadores utilizando diferentes tecnologias e desenhos de estudo que dificultam comparações diretas.

“E se reuníssemos as pessoas e, em vez de começarmos a fazer tudo de maneira diferente, tentássemos usar uma espécie de modelo?”, perguntou ele.

A iniciativa também visa, a longo prazo, estabelecer um biobanco multi-ômico federado que relacione a exposição alimentar com características imunológicas, metabólicas e do microbioma.

À medida que mais pesquisadores se juntam à iniciativa, os projetos em potencial estão se expandindo da Tanzânia e da Etiópia para a Índia, Indonésia, Brasil, Canadá e Europa.

“A Índia é um laboratório”, disse de Mast. “Quando se trata de diversidade alimentar, a Índia é, obviamente, um excelente exemplo.”

A África oferece inúmeros outros exemplos de sistemas alimentares tradicionais que ainda são pouco estudados, incluindo a Etiópia, com seus grãos antigos e práticas de fermentação.

“Eles têm um grão antigo chamado teff, que é fermentado”, disse de Mast. “É um alimento do dia a dia, um dos principais alimentos básicos deles. Em outras regiões, consome-se muito milho-miúdo e sorgo.”

“Veja o teff”, acrescentou ele. “Ele não contém glúten. Não causa aqueles picos de glicose que vemos em outros lugares.”

“As dietas tradicionais etíopes são diferentes de todas as outras”, disse de Mast.

Segundo de Mast, o objetivo não é persuadir todo mundo a adotar uma dieta tradicional específica.

“Há muito que também podemos aprender com essas descobertas”, disse ele. “Não estou dizendo que todos devemos começar a comer como se come na Etiópia. De jeito nenhum.”

Em vez disso, os pesquisadores podem identificar alimentos, técnicas ou combinações específicas que possam ampliar o leque de práticas alimentares com base científica.

“Se você já percebeu como nossa alimentação mudou nos últimos anos, pelo menos na Holanda, há muitos pratos da culinária asiática que agora estão sendo consumidos”, disse de Mast. “Por que não incluir também elementos das dietas tradicionais?”

De Mast descreveu a Iniciativa Mundial de Dieta como um esforço de baixo para cima, em vez de um projeto de pesquisa convencional com um objetivo final definido.

Os pesquisadores esperam que a iniciativa se expanda nas próximas décadas, trazendo mais instituições, comunidades e financiadores para um esforço internacional coordenado com o objetivo de desenvolver o Atlas e apoiar estudos biológicos comparáveis entre os países.

“O site já está no ar”, disse de Mast. “Estamos prontos para começar agora.”

Além da Tanzânia e da Etiópia, a iniciativa reúne pesquisadores com interesses e trabalhos em andamento em países como Índia, Indonésia e Brasil.

“Esperamos sinceramente que possamos crescer como iniciativa”, disse de Mast.

“Acho importante ampliar nossa visão, porque há muito mais a aprender com tudo o que existe ao redor do mundo”, concluiu ele.