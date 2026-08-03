Itália intensifica controles sobre o azeite de oliva após inspetores descobrirem irregularidades generalizadas

Uma campanha de fiscalização de duas semanas resultou em apreensões no valor de 10,3 milhões de euros, o que gerou pedidos por controles mais rigorosos, notificação mais rápida das transações e rastreabilidade digital.

As autoridades italianas anunciaram uma intensificação das fiscalizações em toda a cadeia de abastecimento do azeite de oliva depois que uma operação breve e direcionada revelou irregularidades significativas, incluindo azeite lampante comercializado como extravirgem e centenas de toneladas de produto sem a documentação adequada.

Alcançar a rastreabilidade total por meio do blockchain ou de outro sistema seria a maneira de evitar essas crises. – Tommaso Battista, presidente da associação de agricultores Copagri

Durante as duas primeiras semanas de julho, a Inspeção Central para a Proteção da Qualidade e Repressão à Fraude de Produtos Agroalimentares (ICQRF) realizou 167 fiscalizações envolvendo 108 operadores. Os inspetores constataram que 17 operadores estavam em situação de não conformidade e emitiram 30 autuações.

Os inspetores coletaram 68 amostras para análise especializada e verificaram mais de cinco milhões de quilos de azeite de oliva. A operação resultou em apreensões no valor de € 10,3 milhões.

Entre as constatações mais significativas, destacam-se 30 toneladas de azeite comercializado como extravirgem, mas que as análises laboratoriais classificaram como lampante — uma categoria imprópria para consumo humano direto sem refinamento.

As autoridades também bloquearam temporariamente 350 toneladas de azeite retidas sem registros contábeis adequados que comprovassem sua origem. Outros 270 litros foram apreendidos por fazerem referência indevida a uma indicação geográfica protegida.

Algumas das constatações levaram a investigações criminais em andamento.

Na reunião em que os números foram apresentados, o ministro da Agricultura da Itália, Francesco Lollobrigida, anunciou uma ofensiva mais ampla contra a fraude no azeite.

O ministério informou que a iniciativa incluirá mais inspeções conjuntas em instalações de produção, empresas comerciais, grandes varejistas e portos, além de um aumento na coleta de amostras e uma cooperação mais estreita entre o ICQRF, autoridades alfandegárias e laboratórios de saúde pública.

As autoridades também pretendem aumentar o uso de testes físico-químicos, organolépticos, de resíduos de pesticidas, moleculares e isotópicos.

Segundo o ministério, as inspeções de azeite aumentaram 21,1% entre 2023 e 2025, período em que foram realizadas mais de 7.200 inspeções. Quase 2.500 delas se concentraram especificamente em produtos rotulados como azeite extravirgem 100% italiano.

As organizações agrícolas acolheram bem os controles adicionais, mas argumentaram que as inspeções por si só não podem resolver as deficiências no sistema de rastreabilidade do azeite, desde sua origem até o consumidor final.

“O sistema de rastreabilidade do azeite de oliva da Itália deixa a desejar”, disse Tommaso Battista, presidente da associação de agricultores Copagri, ao Olive Oil Times.

Battista afirmou que grandes quantidades de azeite estrangeiro ainda entram na Itália sem serem analisadas na chegada.

“Uma vez que chega ao seu destino, infelizmente, sabemos há muito tempo que ocorrem as chamadas ‘operações mágicas’ que transformam o azeite em extra-virgem”, disse ele. “Obviamente, é uma questão de química. Isso não é novidade. É uma história antiga. Nesses casos, o azeite se torna extra-virgem por meio de operações químicas.”

Para combater tais práticas, a Copagri está propondo um passaporte digital que acompanharia cada remessa de azeite de oliva com destino à Itália, a partir do país exportador.

O registro eletrônico identificaria a origem e a categoria do azeite e incluiria análises relevantes antes da entrada da remessa no país. As mesmas informações acompanhariam o lote durante o processamento, o armazenamento e o envase.

A Copagri propôs o uso da tecnologia blockchain ou de outro sistema digital para criar e manter o passaporte ao longo de toda a cadeia de abastecimento.

Segundo Battista, um código de barras ou código semelhante na garrafa poderia, eventualmente, permitir que os consumidores identificassem a origem do azeite e, possivelmente, onde as azeitonas foram colhidas.

“Isso significa que, quando a remessa chega ao centro de embalagem, nenhuma alteração pode ocorrer”, disse Battista. “Nenhuma mágica pode transformar um azeite que não é extravirgem em extravirgem, nem fazer com que um azeite que não é italiano se torne italiano.”

Uma medida crucial, segundo várias organizações agrícolas, seria reduzir o prazo permitido para o registro das transações de azeite no Sistema Nacional de Informação Agrícola da Itália, conhecido como SIAN.

As regras atuais exigem que os comerciantes de azeite registrem as compras e as transferências subsequentes no cadastro eletrônico do SIAN, incluindo a hora de cada transação.

As azeitonas devem ser entregues a um lagar, e os registros correspondentes preenchidos, no prazo de seis horas após sua aquisição pelo primeiro comerciante.

A exigência se aplica a transações entre produtores e comerciantes, entre diferentes comerciantes e de comerciantes para lagares. As organizações agrícolas estão pedindo que o mesmo princípio de registro oportuno seja aplicado de forma mais ampla ao azeite de oliva após a moagem.

Elas argumentam que um registro mais rápido e consistente após a moagem permitiria às autoridades comparar importações, estoques, registros dos moinhos e transações subsequentes quase em tempo real.

Isso poderia facilitar a detecção de discrepâncias inexplicáveis antes que o produto avance na cadeia de abastecimento.

A Coldiretti apresentou um conjunto de propostas estreitamente alinhadas para fortalecer a estrutura de rastreabilidade. A associação de agricultores deseja que os bancos de dados públicos se tornem interoperáveis, começando pelos dados alfandegários.

A organização também solicitou às autoridades que cruzem informações de preços com registros de rastreabilidade, facilitando a identificação de anomalias envolvendo preços de mercado, origem do produto, quantidades registradas e movimentações ao longo da cadeia de abastecimento.

A Coldiretti solicitou o aumento do efetivo nos portos e postos de fronteira, bem como maior uso de ressonância magnética nuclear e mapeamento isotópico. A organização argumentou que essas ferramentas analíticas devem ser reconhecidas como provas válidas em processos judiciais.

“Ao alinhar as bases de dados da Agência Aduaneira e das autoridades de combate à fraude com os registros das propriedades agrícolas italianas, seríamos capazes de manter todo o sistema sob controle”, disse David Granieri, presidente da associação de produtores de azeite Unaprol e vice-presidente da Coldiretti, ao Olive Oil Times.

Granieri defendeu a criação de um sistema em toda a União Europeia inspirado no SIAN, que alinhasse as informações mantidas pelas autoridades alfandegárias e pelo ICQRF com os registros das propriedades agrícolas e os estoques das empresas.

Ele afirmou que os dados mais recentes do ICQRF demonstraram o valor das inspeções direcionadas.

“Quem procura, encontra”, disse Granieri, referindo-se especificamente à descoberta de azeite lampante comercializado como extravirgem.

Ele argumentou que o azeite lampante importado requer um monitoramento mais rigoroso, pois não é adequado para consumo direto. O rastreamento inadequado de seus movimentos subsequentes, acrescentou, pode criar oportunidades significativas para fraudes.

No âmbito europeu, a Coldiretti está pedindo mudanças nas regras alfandegárias segundo as quais um produto alimentício pode ser considerado originário do país onde ocorreu seu último processamento substancial, mesmo quando a matéria-prima veio de outro lugar.

A organização argumenta que os produtos alimentícios deveriam, ao contrário, manter uma ligação mais clara com a origem de suas matérias-primas agrícolas.

Battista rejeitou a ideia de que os custos adicionais de um sistema de rastreabilidade digital o tornariam necessariamente impraticável.

Embora algumas despesas possam recair sobre o setor, ele disse que cooperativas, moinhos e engarrafadoras reconhecem cada vez mais que a qualidade e a origem comprováveis proporcionam valor agregado nos mercados de exportação.

Battista citou o crescente contrato de fornecimento de sua cooperativa em Abu Dhabi, onde cada remessa é amostrada na chegada, e os resultados são comparados com o certificado analítico fornecido pelo exportador.

“Se no exterior valorizam cada vez mais a qualidade, alcançar a rastreabilidade total por meio do blockchain ou de outro sistema seria a maneira de evitar essas crises”, disse ele.

Battista também relacionou uma rastreabilidade mais confiável às crescentes diferenças de preço que os consumidores encontram no varejo.

Ele disse que garrafas de preço baixo podem, legitimamente, conter misturas de azeites de diferentes países da União Europeia. No entanto, argumentou que os consumidores precisam de ferramentas mais claras para distingui-las dos azeites extravirgens italianos com origem documentada e registros de produção, o que, segundo ele, envolve custos de produção substancialmente mais altos.

Quando produtos diferentes ostentam a mesma denominação “extra virgem”, acrescentou ele, muitos consumidores, compreensivelmente, optam pela garrafa mais barata. Uma melhor rastreabilidade, aliada à educação do consumidor, poderia tornar as diferenças de origem e produção mais visíveis.

Paralelamente à sua iniciativa de reforçar os controles e a rastreabilidade, o governo lançou uma campanha promocional que vem sendo veiculada na televisão e no rádio da Rai desde 11 de julho.

Nos últimos anos, as associações de produtores de azeite têm solicitado repetidamente a realização de campanhas nacionais de comunicação para conscientizar os consumidores sobre os benefícios do azeite à saúde e seu papel como ingrediente essencial da culinária italiana.

A campanha mais recente incentiva os consumidores a não se limitarem apenas ao preço e a prestarem mais atenção à origem do azeite, à forma como é produzido e ao que o rótulo revela sobre sua qualidade.