“A alta qualidade do azeite do Líbano é indiscutível e deve ser conhecida em todo o mundo”, afirmou Dalia Yassine, fundadora da premiada Olivello, no sul do Líbano, ao Olive Oil Times.

Seus comentários surgem em meio a uma renovada atenção do governo ao setor olivícola do Líbano. O ministro da Agricultura, Nizar Hani, pediu uma iniciativa nacional para apoiar os produtores de azeite, garantir a qualidade do produto e combater fraudes.

Está ficando extremamente caro, a ponto de eu não saber se conseguirei continuar com isso no ano que vem. – Karim Arsanios, fundador da Solar

De acordo com autoridades do Conselho Superior de Agricultura do Líbano, a colheita de azeitonas desta temporada deve superar a da temporada passada em mais de 30%. Com o aumento do rendimento do azeite à medida que a colheita avança, tanto o Conselho quanto o Ministério prevêem agora uma produção de 30.000 toneladas de azeite para a safra de 2026/27.

Se confirmada, a previsão representaria uma recuperação substancial em relação às últimas temporadas, levando a produção libanesa de volta ao nível registrado em 2022/23 pelo Conselho Internacional da Azeitona.

Os agricultores do sul do Líbano, onde os olivais tradicionalmente representam de 30% a 40% da produção nacional de azeitonas, foram gravemente afetados pelas operações militares israelenses. A inflação e as interrupções na cadeia de abastecimento também elevaram os custos agrícolas em todo o país.

Com a fronteira com Israel fechada, o Líbano depende dos pontos de passagem com a Síria para o comércio terrestre. O país não possui ferrovia em operação e, em algumas áreas, a rede elétrica fornece apenas algumas horas de eletricidade por dia. As cadeias de abastecimento dependem fortemente do transporte rodoviário, enquanto Beirute continua sendo a principal porta de entrada marítima. A instabilidade regional também complicou o transporte marítimo internacional.

Karim Arsanios, fundador da premiada Solar, no norte do Líbano, disse que o custo de produção de azeite de alta qualidade está se tornando insustentável.

Os trabalhadores colhem as azeitonas manualmente em encostas íngremes nos olivais da Solar, no norte do Líbano. O fundador Karim Arsanios afirma que o aumento dos custos de mão de obra está ameaçando a viabilidade dos métodos tradicionais de colheita e pode forçar o premiado produtor a considerar a mecanização. (Foto: Solar)

“Está ficando extremamente caro, a ponto de eu não saber se conseguirei realmente continuar fazendo isso no ano que vem”, disse Arsanios ao Olive Oil Times.

“A cada ano, há um aumento de 30% no custo da mão de obra, e eu emprego 40 trabalhadores por três semanas ou mais”, acrescentou ele, referindo-se à colheita da Solar, na qual as azeitonas são colhidas manualmente e selecionadas uma a uma.

A abordagem da Solar para a produção de azeite premium se concentra na proteção do ecossistema local e da biodiversidade do solo. No entanto, o aumento dos custos de mão de obra pode forçar a empresa a mudar seus métodos de colheita.

“Estou pensando que ou vou ter que começar a colher com máquinas, o que seria mais barato, ou não sei”, disse ele.

“Não há ajuda do governo, e os negócios não estão indo tão bem quanto antes por causa da inflação, e as pessoas não estão mais gastando”, disse Arsanios. “Portanto, terei que reduzir os custos da minha parte e, se fizer isso, poderei reduzir o custo para o consumidor.”

O Ministério da Agricultura enfatizou a necessidade de ampliar as oportunidades de mercado. Hani pediu um maior reconhecimento do azeite libanês por meio de uma identificação mais clara de sua origem geográfica, marcas confiáveis e melhor marketing para ajudar os consumidores a entender de onde vem o azeite que compram.

Hani também pediu melhores práticas em toda a cadeia de produção e uma parcela maior de azeite classificado como virgem ou extravirgem.

Ele identificou o aumento do consumo interno como outra prioridade, com o consumo atual estimado em aproximadamente quatro litros por pessoa por ano. Em outubro, Hani se reuniu com autoridades do Conselho Oleícola Internacional em Madri para discutir uma maior cooperação no setor.

As exportações oferecem uma alternativa ao mercado interno em dificuldades, mas os produtores afirmam que vender no exterior traz seus próprios desafios.

Atualmente, a Solar exporta quantidades limitadas para os Estados Unidos, França e Reino Unido. A empresa recorre ao transporte aéreo para remessas de cerca de 400 a 500 garrafas, já que o transporte marítimo é geralmente mais econômico para volumes maiores.

Karim Arsanios, fundador da Solar, produtora premiada de azeite de oliva, no norte do Líbano. Arsanios afirma que os custos crescentes de produção e as despesas de transporte estão tornando cada vez mais difícil manter a produção de azeite de oliva premium da empresa e expandir para os mercados internacionais. (Foto: Solar)

Arsanios disse que sobretaxas de combustível, tarifas e outras despesas de transporte contribuíram para um aumento de aproximadamente 35% nos custos de transporte. Mesmo com os descontos disponíveis por meio de uma conta corporativa com transportadoras internacionais, disse ele, as exportações em pequena escala têm se tornado cada vez mais difíceis de justificar financeiramente.

Na sua opinião, a conscientização dos consumidores está melhorando, especialmente nos Estados Unidos, mas muitos compradores ainda têm dificuldade em distinguir azeites premium de alternativas mais baratas.

“Tenho a impressão de que a maior parte do mundo não entende realmente o que é um azeite extravirgem de alta qualidade”, disse Arsanios.

A empresa estabeleceu uma parceria comercial com a Gohar World, sediada em Nova York, e continua buscando distribuidores para expandir sua presença no mercado americano.

Apesar dessas pressões comerciais, tanto a Solar quanto a Olivello, vencedoras dos prêmios de ouro do NYIOOC, relataram resultados animadores da última colheita.

“A nova colheita foi satisfatória, pois as azeitonas estavam muito saudáveis e verdes”, disse Arsanios.

Arsanios disse que as chuvas afetaram as características sensoriais de parte do azeite produzido, embora os lotes colhidos antes das chuvas mais intensas tenham apresentado excelentes resultados.

“Acho que o azeite que tenho este ano também está extremamente bom”, disse ele.

Ele explicou que cerca de 15% das azeitonas colhidas são excluídas da produção premium. Em vez de serem descartadas, elas são vendidas ou moídas separadamente, e parte do azeite resultante é fornecido a restaurantes locais.

Yassine relatou resultados semelhantes no sul, onde a Olivello também está contribuindo para um esforço de replantio de oliveiras em colaboração com o Ministério da Agricultura.

“Quando conseguimos fechar uma venda, compramos uma oliveira e a plantamos em terras onde podemos ajudar os agricultores”, disse Yassine.

A Olivello opera seu próprio lagar e armazena seu azeite recém-produzido em recipientes de aço inoxidável sob condições controladas.

Embora as oliveiras da Olivello na região de Jezzine não tenham sido diretamente afetadas pelos ataques israelenses, muitos outros olivais no sul do Líbano foram danificados, queimados ou arrancados.

Yassine disse que os danos e as restrições ao acesso às terras ameaçam os agricultores que dependem do cultivo de azeitonas para seu sustento. “Minha prioridade agora é ajudar o sul”, disse ela.

Autoridades libanesas e organizações internacionais documentaram a extensão dos danos. De acordo com números apresentados por Hani no final de outubro, as operações militares israelenses afetaram aproximadamente 56.000 hectares de terras agrícolas no sul do Líbano.

O fundador da Solar, Karim Arsanios, afirma que o aumento dos custos de mão de obra está pressionando as práticas tradicionais de colheita, mesmo que a última safra tenha apresentado resultados animadores. (Foto: Solar)

Segundo Yassine, “o Ministério da Agricultura está trabalhando intensamente em todas as áreas da agricultura no Líbano. Agora, eles estão se concentrando no azeite de oliva e nas oliveiras, e em como ajudar os agricultores”.

O ministério também informou ter distribuído equipamentos de colheita de azeitonas movidos a bateria aos produtores.

Yassine disse que a situação reforçou sua determinação de usar o crescimento da Olivello para apoiar outros produtores. “Precisamos nos apoiar mutuamente”, afirmou ela.

Assim como a Solar, a Olivello enfrenta custos crescentes, especialmente com combustível e insumos agrícolas, à medida que o Líbano continua enfrentando graves pressões econômicas.

Yassine disse que a Olivello atualmente vende principalmente no Líbano, mas recebe consultas de clientes em potencial nos Estados Unidos, no Catar e no Kuwait. Ela está trabalhando para estabelecer relações com distribuidores que possam levar o azeite extravirgem da empresa a novos mercados.

“Sinto que a exportação é a única solução, mas, novamente, os preços estão muito altos, então não sei como vou me adaptar”, disse Arsanios.

Ele acredita que conquistar a confiança do consumidor é particularmente importante em um mercado onde as preocupações com fraudes e adulteração do azeite de oliva podem complicar as decisões de compra.

“Acho que a maneira mais direta e segura [de comprar azeite de alta qualidade] é conhecer de fato o produtor que está realmente fazendo o trabalho”, disse ele.