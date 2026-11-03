A crescente demanda por financiamento indica crescimento no setor de azeite de oliva de Montenegro

O programa nacional de financiamento de Montenegro para modernizar o setor olivícola esgotou-se meses antes do previsto pelo segundo ano consecutivo, refletindo a crescente demanda por investimentos nos olivais do país.

A chamada de 2026 para investimentos na produção primária de azeitonas estava programada para permanecer aberta de 20 de abril a 30 de outubro. Em vez disso, o Ministério da Agricultura encerrou-a em 12 de junho, depois que a demanda excedeu o financiamento disponível. Em 2025, o mesmo programa foi encerrado em 7 de agosto pelo mesmo motivo.

Nossa tarefa é modernizar a forma como produzimos, não mudar ou destruir o que as gerações anteriores nos deixaram. – Ćazim Alković, Associação de Olivicultores de Bar

Os investimentos elegíveis em 2026 incluíam irrigação, reabilitação de olivais abandonados, recuperação de terras não cultivadas e certificação de material de plantio. Os investimentos podiam variar de € 500 a € 10.000, com o apoio público cobrindo até 60% dos custos. Produtores orgânicos registrados e mulheres registradas como responsáveis por propriedades agrícolas podiam, cada um, se qualificar para um apoio adicional de 10 pontos percentuais.

“A produção de azeite de oliva é muito popular em Montenegro atualmente”, disse Marija Markoč, diretora executiva da Casa das Oliveiras em Stari Bar, ao Olive Oil Times. “Pessoas bem-sucedidas em outros ramos de atividade, pessoas que possuem empresas privadas, também gostam de se envolver com a agricultura e a produção de azeite de oliva.”

Markoč disse que parte desse investimento está concentrada na região central de Montenegro, onde novos olivais semi-intensivos estão se expandindo para áreas tradicionalmente dedicadas a hortaliças, vinhedos e outras culturas frutíferas.

Trabalhadores selecionam azeitonas recém-colhidas na Odiva, em Montenegro, onde investimentos em produção e processamento modernos estão ajudando a fortalecer o setor de azeite do país. (Foto: Odiva)

Ela disse que requisitos de qualidade mais rigorosos também ajudaram a mudar a atitude dos produtores. Montenegro adotou sua atual lei de olivicultura e azeite de oliva em 2014 e a alterou em 2016 para alinhar ainda mais as regras nacionais aos padrões da União Europeia, à medida que o país avança rumo à adesão à UE.

Markoč disse que muitos produtores e moinhos resistiram inicialmente aos requisitos mais rigorosos porque não tinham equipamentos nem conhecimento técnico.

“Eles não estavam preparados”, disse ela. “Não tinham o equipamento. Não tinham o conhecimento.”

Com o tempo, os produtores passaram a colher frutos saudáveis diretamente das árvores, em vez de esperar que caíssem, enquanto os moinhos adotaram centrífugas, extração a frio e padrões de higiene mais rigorosos.

“Na região central de Montenegro, particularmente nos arredores de Podgorica, Zeta, Tuzi e Danilovgrad, novos olivais estão sendo plantados, instalações modernas de processamento estão sendo construídas e princípios modernos de cultivo e produção de azeite estão sendo adotados”, disse Ćazim Alković, presidente da Associação de Olivicultores de Bar, ao Olive Oil Times.

“Ao mesmo tempo, no litoral montenegrino, onde o cultivo da oliveira tem uma tradição secular, estamos observando avanços positivos na restauração de olivais negligenciados e melhorias na tecnologia de produção.”

Apesar desses avanços, Markoč afirmou que a viabilidade econômica da olivicultura tradicional continua sendo um desafio.

Fileiras de oliveiras nos olivais da Odiva, em Montenegro. A empresa administra mais de 13.500 árvores e investiu na produção e no processamento modernos de azeite. (Foto: Odiva)

“No fim das contas, tem que ser lucrativo”, disse ela. “Com o cultivo tradicional de oliveiras, não é possível obter muita lucratividade porque nossa variedade nativa é propensa à alternância de produção, e é muito difícil introduzir muitas outras medidas técnicas devido aos terrenos montanhosos e inclinados, à infraestrutura precária e aos olivais muito pequenos.”

Alković disse que, embora a chamada nacional para o cultivo de oliveiras de 2025 tenha recebido inscrições acima da capacidade, alguns programas de apoio locais em Bar nem sempre esgotaram seus orçamentos.

Como membro do Comitê de Monitoramento do IPARD III de Montenegro, ele disse que alguns recursos do programa não são utilizados dentro do prazo previsto e são transferidos para os anos seguintes.

O IPARD, o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão para o Desenvolvimento Rural, fornece financiamento da União Europeia para investimentos em desenvolvimento agrícola e rural nos países candidatos.

A primeira chamada da Medida 3 do IPARD III, lançada em 2024, disponibilizou 7,2 milhões de euros em apoio público para investimentos no processamento de alimentos, incluindo o processamento de azeitonas. A União Europeia forneceu 75% do financiamento, com o restante proveniente do orçamento nacional de Montenegro.

“Não basta simplesmente alocar fundos, lançar uma chamada pública e esperar que os olivicultores se inscrevam”, disse Alković. “É necessário muito mais trabalho de campo, além de discussões individuais com os produtores, apresentação das medidas disponíveis e assistência concreta na preparação da documentação e na realização dos investimentos.”

Markoč disse que os programas locais podem exigir apenas alguns documentos, enquanto os pedidos maiores do IPARD podem levar meses para serem preparados e, muitas vezes, exigem consultores. A Casa das Azeitonas, uma instituição pública que atende aos produtores em Bar, ajuda regularmente os produtores a preparar os pedidos.

Tanto Alković quanto Markoč identificaram a irrigação como uma prioridade para investimentos futuros.

As azeitonas amadurecem na árvore nos olivais da Odiva, em Montenegro, onde os produtores estão investindo em métodos modernos de cultivo para melhorar a qualidade e a produtividade. (Foto: Odiva)

“O investimento em sistemas de irrigação racionais, particularmente irrigação por gotejamento, fontes de água, poços e reservatórios, deve se tornar uma prioridade”, disse Alković.

“Este ano realmente mostrou aos nossos produtores o que a falta de irrigação pode causar ao olival”, disse Markoč, apontando para rendimentos muito baixos em muitos olivais tradicionais após uma seca prolongada. “Nesses olivais tradicionais, acredite, ninguém irriga. Essa seria uma mudança crucial.”

Markoč disse que a modernização avançou mais rapidamente no processamento do azeite do que na produção primária.

“Nosso objetivo nunca foi simplesmente aumentar a produção, mas criar um sistema sustentável que garanta qualidade excepcional e competitividade de longo prazo tanto no mercado interno quanto no internacional”, disse Andreja Šuškavčević Novović, diretora do lagar Odiva, ao Olive Oil Times.

A Odiva administra mais de 13.500 oliveiras e opera um lagar moderno que também atende a outros produtores, incluindo pequenos produtores.

“Desde o início, acreditamos que o desenvolvimento de um único produtor só faz sentido se também contribuir para o desenvolvimento de todo o setor”, disse Šuškavčević Novović.

A Odiva também recebeu apoio do IPARD, o que, segundo a empresa, ajudou a melhorar sua tecnologia de processamento e armazenamento e a acelerar os investimentos.

“O apoio público desempenha um papel crucial, especialmente em setores que exigem investimentos iniciais substanciais e têm um longo período de retorno sobre o investimento, como o cultivo de oliveiras”, disse Šuškavčević Novović.

Andreja Šuškavčević Novović, diretora do lagar de azeite Odiva em Montenegro, afirmou que o investimento público é essencial para melhorar a qualidade do azeite e fortalecer a competitividade do setor a longo prazo. (Foto: Odiva)

Markoč afirmou que os investimentos em olivais tradicionais também devem abordar a poda regular, a nutrição do solo, o manejo fitossanitário e uma maior disponibilidade de material de plantio certificado proveniente de variedades nacionais.

Alković afirmou que cooperativas e outros arranjos de parceria poderiam ajudar os produtores a utilizar em conjunto equipamentos de colheita e poda, coordenar a proteção fitossanitária, processar as azeitonas e comercializar seu azeite.

Ele também pediu mais investimentos no monitoramento da mosca-da-azeitona e em equipamentos mecanizados de poda e colheita. Acrescentou ainda que a reabilitação de olivais abandonados deve ser acompanhada de melhorias nas vias de acesso.

A escassez de mão de obra está tornando a mecanização cada vez mais importante, disse Alković, mas os equipamentos devem se adequar às condições locais. Os olivais costeiros íngremes e em socalcos não podem acomodar as mesmas máquinas que as plantações mais novas.

“Não basta simplesmente subsidiar a compra de equipamentos”, disse Alković. “Os produtores precisam de ajuda para reconhecer quais investimentos são realmente justificados em suas condições e de acesso a apoio profissional e tecnologias modernas.”

Markoč enfatizou que as novas plantações devem incluir uma parcela significativa de variedades autóctones de oliveira, o que ela considera essencial para estabelecer uma identidade distinta para o azeite montenegrino nos mercados nacional e internacional.

Um trabalhador opera um equipamento moderno de processamento de azeitonas no lagar da Odiva, em Montenegro, onde os investimentos em novas tecnologias ajudaram a melhorar a capacidade de produção e a eficiência. (Foto: Odiva)

Ela sugeriu que as variedades nacionais representem de 20% a 30% dos novos plantios.

“Precisamos ser competitivos por meio de algo que seja autêntico”, disse ela. “A autenticidade vem dos olivais tradicionais e do perfil histórico do azeite de oliva, que é dedicado às nossas variedades nativas de azeitona.”

Šuškavčević Novović afirmou que o volume de produção relativamente pequeno de Montenegro não impede que seus produtores concorram com regiões olivícolas já consolidadas.

“Montenegro possui condições naturais excepcionais, variedades autóctones de oliveira e uma tradição de longa data, mas um maior investimento em branding, padronização da qualidade e promoção conjunta continua sendo essencial”, disse ela.

Para Alković, a modernização deve fortalecer, e não substituir, o patrimônio olivícola do país.

“Nossa tarefa é modernizar a forma como produzimos, não mudar ou destruir o que as gerações anteriores nos deixaram”, disse ele.