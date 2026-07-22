Estudo revela que o azeite tratado com ozônio se mostra promissor no combate a infecções fúngicas comuns

Pesquisadores em Roma descobriram que a ozonização do azeite de oliva extravirgem libera fortes propriedades antifúngicas, comprometendo as paredes celulares da Candida albicans e reduzindo sua capacidade de causar infecções.

Um estudo realizado pelo Departamento de Biologia e Biotecnologias “Charles Darwin” e pelo Centro de Pesquisa em Nanotecnologia Aplicada à Engenharia da Universidade Sapienza de Roma destacou o forte potencial antifúngico do azeite de oliva extravirgem ozonizado contra o fungo patogênico Candida albicans.

Os resultados reforçam a base científica para o uso do produto como tratamento terapêutico.

“O surgimento cada vez maior de mecanismos de resistência e efeitos colaterais associados aos agentes antifúngicos ressalta a necessidade de terapias alternativas”, afirmou Luciana Dini, co-coordenadora da pesquisa. “Este estudo investigou esse aspecto com o objetivo de desenvolver tratamentos ecológicos e altamente eficazes baseados em produtos naturais.”

O trabalho se baseia em uma investigação anterior da qual Dini participou, que examinou o azeite de oliva extravirgem ozonizado produzido a partir de cultivares nativas de Salento, na Apúlia, com foco em sua capacidade de promover a cicatrização de pequenas feridas e imperfeições da pele.

“Depois de discutir o assunto com minha colega, Daniela Uccelletti, decidimos combinar minha experiência com azeite ozonizado e sua formação em fisiologia microbiana para desenvolver uma solução contra a Candida, um fungo potencialmente perigoso cujo tratamento pode levar à resistência”, acrescentou Dini.

As espécies de Candida estão entre as causas mais frequentes de doenças micóticas invasivas, e a Candida albicans é a causa mais prevalente de candidíase em todo o mundo.

Embora geralmente inofensiva em indivíduos saudáveis, que a abrigam como uma levedura comensal na cavidade oral ou no trato gastrointestinal, ela pode se tornar perigosa em pacientes gravemente imunocomprometidos. Ela pode se espalhar pela corrente sanguínea e invadir órgãos internos, resultando em infecções sistêmicas com risco de vida.

Fatores como mudanças na alimentação, tratamentos com antibióticos, alterações no pH ou desequilíbrio imunológico podem desencadear sua transição para um estado patogênico, permitindo a rápida proliferação e o surgimento de manifestações clínicas. Estas variam de condições comuns, como candidíase vaginal, oral e intestinal, a infecções invasivas que podem afetar múltiplos órgãos.

Resumo gráfico do estudo que mostra a forte atividade antifúngica do azeite de oliva extravirgem ozonizado contra a Candida albicans, realizado por pesquisadores da Universidade Sapienza (Imagem de Augello et al., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

O tratamento varia de acordo com a gravidade da infecção. Métodos comuns incluem formulações tópicas, como cremes, pomadas, géis, loções, sprays e pós, bem como medicamentos antifúngicos orais.

Nas últimas décadas, no entanto, esses agentes têm se tornado cada vez mais ineficazes devido ao surgimento de mecanismos de resistência. Entre eles estão a alteração do alvo, decorrente de mutações que reduzem a afinidade do medicamento por seu alvo molecular, e a superexpressão de bombas de efluxo, que expulsam ativamente o medicamento da célula, neutralizando assim seu efeito.

O tratamento antifúngico também pode interagir com outras terapias, reduzindo a eficácia de ambas e aumentando o risco de efeitos adversos. Quando prolongado, pode levar à disbiose ao alterar a microbiota do hospedeiro.

Esses desafios ressaltam a crescente necessidade de estratégias terapêuticas alternativas baseadas em novos alvos antifúngicos e compostos naturais com potencial terapêutico.

“Os óleos ozonizados estão ganhando interesse devido à sua ampla gama de aplicações e atividade antimicrobiana”, disse Dini. “O ozônio é uma molécula altamente reativa, composta por três átomos de oxigênio, que atua tanto como oxidante quanto como oxidador. Ao entrar em contato com as células, ele induz o estresse oxidativo ao promover a oxidação de aminoácidos, alterar a parede celular e danificar o DNA, levando, por fim, à morte celular.”

Dini explicou que o estudo parte da premissa de que o azeite de oliva extravirgem ozonizado difere dos medicamentos convencionais, pois atua por meio de múltiplos efeitos oxidativos, reduzindo significativamente a probabilidade de resistência antimicrobiana.

Para a pesquisa, foi utilizado um azeite extravirgem produzido a partir de cultivares nativas do Lácio no processo de ozonização. Os pesquisadores injetaram gás ozônio diretamente no azeite por meio de um ozonizador, permitindo que a molécula reativa interagisse com os ácidos graxos insaturados e gerasse o produto ozonizado.

“A ozonização é um processo bastante básico no qual o gás é injetado no azeite sob condições controladas de temperatura e tempo”, explicou Dini. “Ele reage com as ligações duplas dos ácidos graxos insaturados do óleo, e essa reação, chamada ozonólise, gera ozonídeos, que atuam como vetores das propriedades antimicrobianas.”

“Primeiramente, verificamos a não toxicidade do produto em queratinócitos, ou seja, nas células da pele, e confirmamos que sua aplicação tópica como óleo para passar na pele não apresentou efeitos adversos”, disse ela. “Em seguida, avaliamos sua atividade contra a Candida albicans, onde obteve excelentes resultados.”

Dini observou que o estudo in vitro introduziu uma abordagem inovadora ao avaliar os efeitos combinados de concentrações variáveis de azeite ozonizado juntamente com diferentes quantidades de ozonídeos.

Com base nessa abordagem, os pesquisadores testaram o óleo ozonizado em concentrações de 1%, 2% e 3%, combinadas com níveis de ozonídeos de 386, 853 e 2.492.

Os resultados mostraram que o azeite extravirgem ozonizado foi eficaz na redução da viabilidade celular da Candida albicans, comprometendo a integridade da parede celular, induzindo estresse oxidativo e autofagia, e inibindo tanto a formação de hifas quanto o desenvolvimento de biofilme. Essas são descobertas fundamentais, considerando que a transição de levedura para hifa é um dos principais fatores de virulência do fungo.

Especialmente em concentrações mais elevadas de ozonídeos, 853 e 2.492, o azeite reduziu significativamente a viabilidade celular. Em uma concentração de 3%, o azeite de oliva ozonizado contendo 853 ozonídeos causou a morte de mais de 90% das células em apenas quatro horas de tratamento.

Embora outros estudos tenham explorado as propriedades antifúngicas de óleos ozonizados contra células vegetativas, esta pesquisa está entre as primeiras a examinar como essas variáveis afetam a morfologia das hifas, um aspecto crucial da virulência da Candida albicans que não havia sido investigado com tanto detalhe anteriormente.

Como o ozônio apresenta forte biocompatibilidade com células epiteliais e tecidos bucais, seu uso prolongado não parece representar riscos. Pelo contrário, ele pode promover a remissão de lesões mucosas e aumentar a renovação celular do epitélio bucal, acelerando assim a cicatrização de feridas.

Outras descobertas sugeriram que o azeite de oliva extravirgem ozonizado também pode ser um agente antifúngico eficaz contra a Candida glabrata, um patógeno fúngico emergente que causa infecções menos suscetíveis aos medicamentos antifúngicos comumente utilizados.

“Outro aspecto interessante é que, uma vez preparado, o produto mantém sua eficácia antimicrobiana por um longo período, de seis a oito meses, com degradação mínima, enquadrando-se, portanto, na categoria de medicamentos de venda livre”, destacou Dini.

Ela disse que o estudo está agora avançando em novas direções de pesquisa. Uma linha de trabalho explorará o efeito combinado do azeite de oliva extravirgem ozonizado e de outros óleos com nanomateriais biocompatíveis sintetizados por microrganismos, com o objetivo de ampliar a atividade antimicrobiana.

A equipe de pesquisa também está avaliando se outros óleos vegetais, especialmente aqueles que não são mais utilizados para a alimentação humana, poderiam ser igualmente eficazes para essa aplicação.

“Agora precisamos avançar para a fase in vivo”, acrescentou Dini. “Enquanto isso, as evidências sugerem que essa abordagem pode ser útil não apenas em humanos, mas também na medicina veterinária, onde poderia provocar uma resposta ainda mais eficaz tanto em animais de estimação de pequeno porte quanto em animais maiores, como vacas, ampliando seu uso para manter a higiene e prevenir infecções. Essa é uma área promissora que pretendemos explorar mais a fundo por meio de estudos futuros.”