Mais de 400 oliveiras infectadas à medida que o surto de Xylella se alastra na Apúlia

Especialistas afirmam que a erradicação do surto de Xylella fastidiosa recentemente relatado na região de Gargano, no norte da Apúlia, está longe de ser garantida, já que o número de oliveiras infectadas já ultrapassou 400.

O Observatório Fitossanitário regional da Apúlia confirmou 83 novos casos detectados da subespécie pauca nas proximidades do município de Cagnano Varano, onde várias centenas de árvores já haviam sido infectadas. Estima-se que a bactéria tenha afetado 21 milhões de oliveiras na Apúlia desde que foi detectada pela primeira vez em 2013.

O trabalho que está sendo realizado é extremamente útil, pelo menos como medida de contenção, mas as chances de se alcançar a erradicação completa estão longe de ser garantidas. É uma batalha difícil. – Donato Boscia, pesquisador emérito do CNR

As conclusões se baseiam em 559 amostras de plantas coletadas durante a campanha de monitoramento de 2026 e documentadas em cinco relatórios laboratoriais emitidos pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNR) entre junho e setembro. Os resultados levaram as autoridades a ampliar a área infectada demarcada e sua zona tampão circundante, onde se aplicam medidas especiais de erradicação.

“Nesse caso, a infecção na área pode ter sido detectada somente quando o surto já estava bem estabelecido. É possível que, no futuro, tenhamos que nos contentar com protocolos de contenção nessa parte da região, já que os esforços para erradicar a bactéria podem não ter sucesso se a infecção estiver tão avançada quanto parece estar neste caso”, disse Donato Boscia, pesquisador emérito do CNR, ao Olive Oil Times. Boscia e seus colegas pesquisadores estudam a Xylella na Itália desde que sua presença se tornou evidente pela primeira vez, em 2013.

Em outras partes da Apúlia, os esforços de erradicação nas áreas centro-norte de Giovinazzo, Bisceglie e Minervino Murge estão mostrando sinais de sucesso. Como não foram detectadas novas infecções, as autoridades reduziram as zonas de segurança ao redor dos três focos de 2,5 quilômetros para um quilômetro, diminuindo a área sujeita a monitoramento específico e requisitos fitossanitários.

A decisão foi tomada após uma análise de 42.026 amostras de plantas coletadas durante as campanhas de monitoramento de 2025 e 2026, todas com resultado negativo.

“Isso não está acontecendo por acaso, já que a detecção precoce do surto se mostrou crucial para limitar a propagação da bactéria”, explicou Boscia.

Ele demonstrou grande otimismo em relação aos três focos, sugerindo que as áreas afetadas poderiam, potencialmente, ser declaradas livres da bactéria em cerca de um ano.

Nesses casos, a detecção precoce foi crucial para os esforços de erradicação. Relatos de moradores locais ajudaram as autoridades a identificar rapidamente as infecções e a agir. Inicialmente, foram encontradas apenas algumas árvores infectadas, algumas apresentando poucos ou nenhum sintoma.

“A situação no Gargano é diferente”, disse Boscia. “Já no ano passado, havia uma suspeita bem fundamentada de que esse poderia ser um surto bastante avançado, com a bactéria tendo sido introduzida vários anos antes.”

“Analisando as imagens do Street View, já era possível ver árvores apresentando sintomas bastante evidentes dois ou três anos antes”, explicou ele. “E, considerando que o período de latência da pauca nas oliveiras é muito longo, com média de cerca de dois anos, poderíamos supor que a introdução da bactéria remonta a pelo menos cinco ou seis anos.”

“Portanto, não é surpreendente que o surto [de Gargano] já esteja bastante disseminado”, disse Boscia. “O trabalho que está sendo realizado é extremamente útil, pelo menos como medida de contenção, mas as chances de se alcançar a erradicação completa estão longe de ser certas. É uma luta árdua.”

Segundo Boscia, a modelagem incluída na versão preliminar da atualização da avaliação de risco da Xylella pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), atualmente em consulta pública, indica que a remoção apenas das plantas conhecidamente infectadas costuma ser insuficiente para erradicar surtos já estabelecidos, especialmente quando infecções não detectadas permanecem nas proximidades.

O rascunho da avaliação de risco de pragas da EFSA indica que aumentar o raio de remoção das plantas-hospedeiras poderia melhorar a probabilidade de erradicação, embora a eficácia de tais medidas dependa das condições epidemiológicas e da configuração do terreno locais.

Boscia destacou o surto recentemente descoberto em Taurianova, na Calábria, onde as autoridades regionais adotaram um raio de intervenção mais amplo, de 80 metros, em comparação com o mínimo de 50 metros previsto pela regulamentação europeia.

O surto de Taurianova também foi descoberto após denúncias de moradores que haviam notado sintomas suspeitos nas oliveiras.

Para Boscia, o caso ressalta a crescente importância da participação pública na vigilância fitossanitária, uma abordagem que ele descreveu como “ciência cidadã”.

“Por mais substanciais que sejam os recursos e o pessoal mobilizados pelos serviços fitossanitários regionais, o território é tão vasto e há tantas plantas para monitorar que eles não conseguem cobrir tudo”, disse Boscia. “Se um surto não for detectado a tempo, isso não significa que as autoridades tenham sido negligentes. O território é simplesmente muito vasto, e a participação ativa do público também é necessária.”

Além dos desdobramentos no sul da Itália, Boscia afirmou que a experiência adquirida desde 2013 também está mudando a compreensão dos cientistas sobre a presença e a distribuição da Xylella na Europa.

O que inicialmente parecia ser a introdução excepcional de um patógeno vegetal altamente destrutivo revelou-se, progressivamente, uma situação mais complexa, envolvendo diferentes subespécies e cepas, com efeitos amplamente variados sobre suas plantas-hospedeiras.

Ele citou o exemplo da Xylella fastidiosa subsp. multiplex, que foi detectada em vários países europeus, incluindo França e Portugal, às vezes com efeitos limitados ou quase indetectáveis nas plantas infectadas.

Segundo Boscia, algumas infecções podem ter passado despercebidas por anos ou até décadas, pois produziam poucos sintomas significativos. Nesses casos, infecções recém-identificadas não significam necessariamente que a bactéria tenha chegado a uma área apenas recentemente.

“Estamos encontrando-a porque estamos procurando por ela”, disse ele.

A recente identificação da Xylella fastidiosa em Luxemburgo ilustra como a vigilância continua a revelar a presença da bactéria em novos territórios europeus.

Em 12 de outubro, as autoridades luxemburguesas confirmaram a presença da Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa em videiras em três locais da região vinícola de Mosela, no país, o que levou ao estabelecimento de zonas infectadas e de proteção.

Para Boscia, o quadro epidemiológico cada vez mais diversificado levanta questões sobre se a mesma abordagem regulatória é adequada para surtos envolvendo cepas bacterianas, plantas-hospedeiras e níveis de danos substancialmente diferentes.

Ele observou que as normas fitossanitárias europeias foram desenvolvidas em grande parte em resposta ao impacto devastador do surto original na Apúlia.

“Atualmente, temos um único conjunto de regras europeias que não faz distinção entre diferentes variantes da bactéria ou diferentes situações epidemiológicas”, disse Boscia. “Em alguns casos, essas regras são adequadas, ou podem até ser insuficientes. Em outros, podem ser excessivamente rígidas, e aplicá-las à risca poderia causar mais danos do que a própria bactéria.”

“É por isso que estamos agora em uma fase muito delicada”, acrescentou ele, referindo-se à consulta pública em andamento da EFSA. “Isso servirá de base para uma reconsideração das regulamentações europeias nos próximos meses, envolvendo os Estados-membros. As evidências acumuladas ao longo dos anos mudaram completamente nossa compreensão da situação”, concluiu Boscia.