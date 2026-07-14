Carócios de azeitona ganham nova vida em móveis, pisos e asfalto

Antes utilizadas principalmente como combustível de biomassa, as sementes de azeitona estão se tornando um material muito procurado para a fabricação de móveis sustentáveis, painéis de acabamento, produtos de construção e pavimentos com menor emissão de carbono.

Estima-se que 1,2 milhão de toneladas métricas de caroços de azeitona triturados, também conhecidos como “pedras”, sejam gerados anualmente durante a moagem do azeite, dando suporte a uma gama crescente de utilizações e a uma cadeia de suprimentos em constante evolução.

De acordo com a Associação Espanhola de Biomassa (Avebiom), muitos dos maiores moinhos de azeite da Espanha separam os caroços do restante do bagaço, utilizando-os para gerar energia térmica para aquecimento dos moinhos e da água, ou vendendo-os como combustível para caldeiras industriais.

Cerca de um terço dos caroços é limpo e processado para reduzir seu teor de umidade antes de ser vendido a um preço mais alto do que os caroços não refinados, para uso como combustível renovável em caldeiras domésticas.

No entanto, um número crescente de empresas do setor de azeite de oliva está transformando os caroços em produtos de construção e design, atendendo à demanda por materiais de construção sustentáveis e aproveitando as propriedades distintas do material.

“Nosso interesse em trabalhar com resíduos de lagares de azeite decorre de uma necessidade real que nós, como produtores uruguaios, enfrentamos devido ao teor relativamente baixo de azeite em nossos frutos”, disse Martín Robaina, diretor da Olivos de las Ánimas, ao Olive Oil Times.

“É por isso que percebemos que precisávamos aproveitar melhor todos os subprodutos gerados durante o processamento”, acrescentou ele. “Começamos a buscar maneiras de agregar valor a esses resíduos, desenvolvendo diferentes aplicações para eles.”

Há três anos, a produtora sediada em Maldonado adquiriu uma máquina para separar os caroços do restante do bagaço, com a intenção inicial de usar os caroços como biocombustível e o carvão ativado para filtrar as águas residuais do lagar.

Enquanto exploravam outras possibilidades, Robaina e seu sócio, Marcelo Ortega, conheceram alguém que trabalhava com resina e resíduos de madeira reciclada.

“Apresentamos a ele os caroços de azeitona para ver se ele achava que eles poderiam ser usados para fabricar produtos úteis”, disse Robaina. “Foi assim que, aos poucos, começamos a desenvolver uma linha de produtos.”

“Começamos com tábuas de corte, pratos e bases para copos”, acrescentou ele. “Agora estamos começando a desenvolver também pisos e revestimentos de parede.”

Robaina disse que a empresa também fez experiências com resinas de cores diferentes e, recentemente, produziu uma mesa inteira feita de caroços de azeitona moídos e ligados com resina.

Fabricantes de móveis estão entre os clientes dos painéis de caroço de azeitona da Pit-to-Table. (Foto: Pit-to-Table)

“Tem sido uma experiência muito gratificante, porque os consumidores apreciam ver subprodutos agrícolas transformados em novos produtos”, disse ele. “Eles valorizam o fato de estarmos aproveitando nossos resíduos e adotando uma economia circular.”

A Olivos de las Ánimas está projetando um novo espaço boutique em seus olivais com paredes e pisos feitos de painéis de caroço de azeitona.

“Queremos que os visitantes experimentem o material em primeira mão”, disse Robaina.

A quase 12.000 quilômetros de distância, na ilha mediterrânea de Chipre, a empresa de design Pit-to-Table também está combinando caroços de azeitona com um agente aglutinante para produzir painéis decorativos e funcionais.

O cofundador Mustafa Afşaroğlu disse ao Olive Oil Times que sua infância entre os lagares de azeite no norte de Chipre, sua carreira como designer de interiores em Londres e a pandemia da Covid-19 o levaram a reconsiderar o processo de moagem da azeitona como fonte de materiais de construção sustentáveis.

“Entramos em contato com alguns agricultores em Chipre para ver se eles topariam participar e nos fornecer caroços de azeitona para que pudéssemos começar os testes”, disse ele.

“Precisávamos de mais do que apenas um protótipo”, acrescentou Afşaroğlu. “Também precisávamos entender a viabilidade econômica, pois queríamos comprar os caroços dos agricultores em vez de simplesmente pegá-los.”

“Dessa forma, poderíamos ajudar a criar uma nova cadeia de suprimentos e uma cadeia de valor em torno de um resíduo que eles já estavam acumulando”, continuou ele.

Os fundadores pegaram o bagaço de azeitona e separaram as cascas dos caroços manualmente para evitar que qualquer casca entrasse no produto final.

“Nosso objetivo não era apenas atingir o tamanho de partícula adequado”, disse Afşaroğlu. “Também queríamos um material muito fino, quase como um pó.”

“Trituramos manualmente uma parte dos caroços, misturamos tudo com um agente aglutinante e fizemos nossa primeira pequena amostra”, acrescentou ele.

A Pit-to-Table está trabalhando com pesquisadores locais para ir além da produção de painéis e desenvolver outros tipos de materiais de construção à base de caroço de azeitona. (Foto: Pit-to-Table)

Depois de desenvolver vários protótipos, Afşaroğlu e seus cofundadores optaram por um material com textura e aparência semelhantes às da cortiça.

Eles inscreveram o painel à base de caroço de azeitona em um concurso de design sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e receberam um prêmio em dinheiro.

Com o dinheiro do prêmio, os fundadores contrataram uma empresa local de engenharia de materiais para identificar a melhor proporção entre caroços de azeitona e agente aglutinante. Em 2025, eles já haviam produzido seus primeiros painéis para venda.

Afşaroğlu e seus colegas começaram a trabalhar com dois produtores de azeitona, um de cada lado da ilha dividida. Eles pagam 250 euros por tonelada métrica de caroços de azeitona e, por fim, passaram a vender os painéis acabados por 300 euros cada.

Afşaroğlu disse que o material atrai designers devido às suas qualidades de resistência à água e a manchas, à estrutura biocompósita e à aparência distinta.

“O maior diferencial do nosso material para os designers tem sido o detalhe das bordas”, disse ele. “Com placas convencionais, como o MDF laminado, normalmente aplica-se fita de PVC nas bordas para esconder o núcleo de MDF exposto.”

“Com nosso material, é o contrário”, acrescentou Afşaroğlu. “Quando você o corta, revela os caroços de azeitona, e descobrimos que isso cria uma estética muito distinta.”

“Em vez de cobrir as bordas, nós as valorizamos”, continuou ele. “Isso elimina a necessidade de materiais, processos e mão de obra adicionais.”

Até o momento, Afşaroğlu disse que os principais clientes da empresa têm sido designers de móveis e decoradores de interiores que priorizam materiais sustentáveis.

“Os fabricantes de móveis compram o material de nós e o utilizam em produtos como mesas para laptop, mesas de centro, mesas de jantar e estantes, tanto para superfícies horizontais quanto verticais”, disse ele.

Afşaroğlu (à direita) foi cofundador da Pit-to-Table logo após retornar a Chipre durante a pandemia de Covid-19. (Foto: Pit-to-Table)

“Já trabalhamos com vários fabricantes no Reino Unido e em toda a Europa, e continuamos a expandir essa rede”, acrescentou Afşaroğlu.

Designers, incluindo designers de interiores, designers de móveis e arquitetos, compõem o segundo principal grupo de clientes da empresa.

“Por exemplo, um designer está usando nossa placa para uma recepção em um escritório de advocacia em Londres”, disse Afşaroğlu.

Afşaroğlu planeja trabalhar com engenheiros de universidades locais para seguir um caminho semelhante ao da Olivos de las Ánimas e explorar o potencial de pisos e revestimentos à base de caroço de azeitona.

Em outra região do Mediterrâneo, pesquisadores e autoridades de Barcelona estão se preparando para repavimentar algumas ruas da cidade com asfalto contendo biocarvão à base de caroço de azeitona.

De acordo com a prefeitura de Barcelona, o asfalto de menor impacto será utilizado em projetos de obras públicas de outubro a dezembro de 2026.

As autoridades coletarão dados sobre o desempenho do asfalto nos 12 meses seguintes, antes de publicar um relatório em 2028.

Se os testes forem bem-sucedidos, a prefeitura afirmou que a nova fórmula de asfalto poderia reduzir as emissões decorrentes da pavimentação de ruas em 75%.

Pesquisadores da Universidade Politécnica da Catalunha, que participaram do desenvolvimento da fórmula, já haviam afirmado que o material apresenta desempenho mecânico promissor e maior resistência à penetração de água do que o asfalto produzido convencionalmente.