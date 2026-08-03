Ao pé da cordilheira Climiti, na Sicília, uma propriedade familiar olha para o futuro

Um produtor de quinta geração do sudeste da Sicília está restaurando a propriedade da família e, ao mesmo tempo, investindo na qualidade do azeite, na sustentabilidade e na educação.

No sudeste da Sicília, a Cordilheira de Climiti forma a borda final do Planalto de Iblea, à medida que este desce em direção ao Mar Jônico.

Designada como Área de Importância Comunitária pela União Europeia, a região abriga uma rica biodiversidade em um terreno de calcário branco imaculado que contém depósitos de conchas da era do Mioceno.

Não devemos esgotar a terra em busca de lucro, mas sim melhorá-la e deixar o que recebemos em condições melhores do que as que encontramos. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

A paisagem é pontilhada por cavernas e grutas conhecidas por descobertas paleontológicas, necrópoles da Idade do Bronze e vestígios bizantinos esculpidos na rocha.

Santacatrini fica no sopé das terras altas, perto da vila de Melilli. A propriedade de 90 hectares inclui cerca de 40 hectares de olivais plantados com variedades nativas.

Batizada em homenagem à contrada local, o nome da propriedade provavelmente se refere a uma igreja escavada na rocha nas proximidades, da qual restam apenas algumas pedras.

“Acho que me apaixonei por esta terra e por este trabalho graças ao meu avô, Gaetano Peluso, a quem eu acompanhava pela fazenda durante os verões da minha infância”, disse Giovanni Bonfiglio, a quinta geração de sua família a administrar a empresa.

“Ele era excepcionalmente brilhante, criativo e proativo, um vulcão de ideias que constantemente lançava projetos novos, muitas vezes inovadores, e estava sempre inventando alguma coisa”, relembrou Bonfiglio.

“Ele me envolvia, explicando o que estava fazendo e me atraindo para o trabalho”, acrescentou. “Eu o seguia por toda a fazenda, cheio de admiração. Como uma criança curiosa, ansiosa por ver tudo e descobrir coisas novas, aquele lugar, com seus penhascos, vestígios pré-históricos e florestas, era como um enorme playground. Foi assim que me apaixonei por tudo isso.”

Bonfiglio agora mora na casa onde antes moravam seus avós. Os verões que passou com eles em Santacatrini foram tão marcantes que o site da empresa abre com o som de cigarras, com o objetivo de evocar aqueles dias.

O som remete aos pomares banhados pelo sol da propriedade, onde oliveiras, amendoeiras, alfarrobeiras e limoeiros crescem entre muros de pedra seca brancos como giz.

A propriedade produz o azeite orgânico DOP Monti Iblei Arita, uma mistura feita principalmente com azeitonas da variedade Nocellara Etnea, juntamente com as cultivares sicilianas Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese e Nocellara del Belice.

Um olival histórico contém cerca de 150 oliveiras antigas. Um segundo pomar, plantado na década de 1960, segue um amplo layout de 12 por 12 metros, enquanto os olivais mais novos estão espaçados a seis metros uns dos outros.

“Meu avô passou a fazenda para minha mãe, que basicamente cuidou dela e continuou a vender a maior parte das azeitonas”, disse Bonfiglio.

Enquanto isso, Bonfiglio se formou em economia e começou a trabalhar para uma grande empresa multinacional, onde permaneceu por 15 anos.

“Como especialista, viajei muito, às vezes chegando a fazer até 90 voos por ano”, disse ele. “Era uma vida de viajante incansável, mas meu coração sempre esteve aqui, em Santacatrini. Por isso, investi todo o meu tempo livre e recursos financeiros na modernização da empresa.”

Bonfiglio passou a integrar a administração da propriedade em 2008, começou a modernizar suas operações e plantou mais 20 hectares de olivais. Em 2015, ele deixou sua carreira anterior para trabalhar em tempo integral na Santacatrini.

“Ao longo da minha carreira anterior, eu já vinha planejando isso há muito tempo, mas quando você está na esteira, é difícil sair dela”, disse ele. “Por fim, eu disse: ‘Chega’.”

“Aquele capítulo da minha vida havia chegado ao fim, e era hora de me dedicar inteiramente à minha empresa e a algo que fosse verdadeiramente meu”, acrescentou Bonfiglio. “Desde o início, concentrei-me em produzir azeite de alta qualidade e em expandir para mercados internacionais. Em 2022, realizei meu sonho de abrir um lagar próprio da empresa.”

Bonfiglio opera pessoalmente o sistema de moagem Mori-Tem, que conta com tecnologia moderna de moagem de azeite.

Como a colheita geralmente começa em setembro, quando as temperaturas ainda estão altas, um resfriador integrado permite que ele mantenha o processo de extração em uma temperatura controlada.

“A qualidade está no centro da minha filosofia pessoal”, disse Bonfiglio. “Seja o que for que eu faça, me esforço para fazê-lo da melhor maneira possível.”

“Mesmo antes de termos nosso próprio lagar, eu não trabalhava com o mais próximo; viajava mais longe para chegar ao melhor”, acrescentou ele. “O mesmo padrão orienta minha visão para este território, onde somos abençoados com um excelente terroir e um ambiente saudável que estamos comprometidos em preservar.”

A fazenda está trabalhando para implementar um sistema de economia circular. O bagaço úmido proveniente do lagar de duas fases é utilizado, em parte, como ração para os cavalos que pastam livremente na propriedade e, em parte, como fertilizante para os olivais, que também são enriquecidos com resíduos de poda triturados.

Painéis fotovoltaicos fornecem pelo menos metade das necessidades energéticas da propriedade.

A gestão eficiente da água é outro pilar da estratégia de sustentabilidade da propriedade.

A água subterrânea de um poço é coletada em um tanque de compensação no ponto mais alto da fazenda. A partir daí, a gravidade mantém a pressão em todo o sistema de distribuição, eliminando a necessidade de bombas, exceto quando o tanque é reabastecido.

Os pomares são irrigados à noite por meio de um sistema de gotejamento para reduzir a evaporação e economizar água.

Uma rede de canais também coleta a água da chuva dos telhados e terraços dos edifícios da propriedade e a direciona para um tanque subterrâneo conectado a um lago formado em uma antiga pedreira.

O reservatório ainda não está em operação, mas foi projetado para captar e armazenar água para futuras emergências.

“Acredito que a palavra-chave para nossa empresa seja autenticidade, pois é isso que ouço com mais frequência dos visitantes e hóspedes”, disse Bonfiglio.

“Não fazemos muita propaganda, então suponho que quem vem até aqui descubra mais do que apresentamos”, acrescentou ele. “Quando peço feedback aos nossos hóspedes, o que mais se destaca é que eles sentem uma profunda sensação de autenticidade no que oferecemos.”

Um antigo moinho equipado com mós e esteiras de prensagem, outrora utilizado pelos antepassados de Bonfiglio, ainda se ergue no coração da propriedade.

Instalado entre 1880 e 1890, o moinho era acionado por uma mula e permaneceu em uso até a década de 1950, quando se tornou obsoleto e foi deixado de lado.

“Ao entrar no saguão do prédio principal da empresa, você imediatamente se sente imerso na história por causa dessas máquinas antigas, que ainda estão quase operacionais”, disse Bonfiglio.

“Quando limpei a casa da fazenda durante a reforma, após 70 anos sem uso, tentei empurrar a pedra de moagem, e ela começou a girar novamente como se tivesse sido movida no dia anterior”, acrescentou ele. “Senti que estava lidando com algo projetado para não quebrar.”

O moinho histórico agora serve como peça central das visitas guiadas oferecidas pelo programa de oleoturismo da propriedade. Ele fica ao lado das instalações de hospitalidade criadas durante a reforma da masseria do século XIX da família.

“O antigo moinho está agora desfrutando de uma segunda vida por meio de nossas atividades de oleoturismo”, disse Bonfiglio. “Eu o utilizo para apresentar aos nossos hóspedes a história desta terra e o mundo do azeite de oliva.”

“Acho que o principal problema em nosso setor é a falta de conhecimento e a persistência de crenças errôneas sobre o azeite de oliva”, acrescentou ele. “Por esse motivo, estou fortemente comprometido em fomentar e promover a cultura do azeite de oliva.”

Bonfiglio disse que a gestão responsável é fundamental para essa cultura.

“Não devemos esgotar a terra em busca de lucro, mas sim melhorá-la e deixar o que recebemos em condições melhores do que as que encontramos”, disse ele. “Para mim, essa é a chave para almejar um futuro melhor para todos, e é isso que estou tentando transmitir ao meu filho.”

“Espero que aconteça o mesmo que quando eu era criança e que ele siga meus passos”, acrescentou Bonfiglio. “É claro que quero que ele se sinta livre para escolher o que quer que o faça feliz.”