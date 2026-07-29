A Olive Oil Academy amplia sua oferta de treinamentos no Norte da Europa

Christianne Noordermeer Van Loo está trabalhando para ampliar o conhecimento sobre o azeite de oliva e o treinamento sensorial em toda a Europa do Norte.

O interesse de Christianne Noordermeer Van Loo pelo azeite começou depois que ela e o marido compraram uma casa com um olival abandonado na Úmbria.

“Não sabíamos nada sobre oliveiras”, disse ela. “Queríamos a casa e o terreno ao redor, mas não sabíamos o que fazer com o olival.”

Depois que o olival foi limpo e voltou a produzir, ela começou a colher as azeitonas e a aprender mais sobre cultivo, moagem e avaliação sensorial.

Mais tarde, Noordermeer Van Loo participou do Programa de Certificação de Sommelier do Olive Oil Times, em Londres, e fez treinamentos sensoriais adicionais na Espanha e na Itália.

Hoje, ela é sommelier certificada em azeite de oliva, degustadora profissional de azeite e azeitonas de mesa e diretora executiva da The Olive Oil Academy, na Holanda.

Seu trabalho se concentra principalmente em lidar com o que ela considera uma falta de familiaridade com o azeite de oliva extravirgem entre consumidores e profissionais da área de alimentação no norte da Europa.

Ela afirmou que muitos consumidores não desenvolveram as referências sensoriais comumente associadas aos países produtores de azeite e podem interpretar o amargor e o picante como características indesejáveis.

“Uma das lacunas de conhecimento mais proeminentes é a ideia de que o azeite ‘suave’ é o melhor azeite que se pode encontrar”, disse Noordermeer Van Loo. “As pessoas não sabem que o amargor e o picante não são defeitos, mas qualidades positivas.”

Outras lacunas comuns envolvem o frescor, o armazenamento, a harmonização com alimentos e as razões para as diferenças substanciais de preço entre os azeites.

“O azeite é um suco, assim como o suco de laranja”, disse ela. “Ele é afetado pela luz, pelo calor e pelo oxigênio, mas as pessoas não sabem disso.”

Noordermeer Van Loo acredita que os consumidores tendem a valorizar mais o azeite quando compreendem seu produtor, a variedade da oliveira, a origem, os métodos de produção e as características sensoriais.

Ela compara o desenvolvimento do setor no Norte da Europa com o crescimento gradual do conhecimento dos consumidores sobre vinho e café.

Essa abordagem orienta os programas desenvolvidos pela The Olive Oil Academy, incluindo sua colaboração com o Olive Oil Times Education Lab.

A segunda edição europeia do Programa de Certificação de Sommelier de Azeite será realizada de 14 a 18 de setembro de 2026, na Jamfabriek, em ’s-Hertogenbosch, na Holanda.

O curso de cinco dias, limitado a 30 participantes, abrange avaliação sensorial, cultivo e moagem de azeitonas, saúde e nutrição, aplicações culinárias, controle de qualidade, embalagem, rotulagem e regulamentações europeias.

Os participantes degustarão mais de 100 azeites de regiões produtoras de todo o mundo e participarão de exercícios práticos de harmonização de alimentos em uma cozinha profissional.

O programa também inclui uma mesa de aromas com ingredientes como bananas maduras, abacates, alcachofras, pimenta e alecrim, com o objetivo de ajudar os participantes a desenvolver um vocabulário sensorial mais amplo.

A Academia também incentiva os participantes a continuarem praticando após a conclusão do curso por meio de encontros anuais e acesso a uma rede de instrutores e outros profissionais.

Um “Clube de Degustadores” online permite que sommeliers treinados avaliem as mesmas amostras durante sessões conduzidas por líderes de painel e instrutores experientes.

Noordermeer Van Loo afirmou que a prática contínua é importante porque o reconhecimento sensorial e o vocabulário podem diminuir quando não são utilizados regularmente. As degustações em grupo também demonstram como a experiência cultural pode influenciar a percepção de um azeite.

Para os participantes que buscam treinamento adicional, a Academia realizará a “Degustação do Curador” nos dias 12 e 13 de setembro de 2026, na Jamfabriek.

O programa de dois dias examinará os fatores associados ao azeite extravirgem de alta qualidade, com sessões sobre análise laboratorial, tecnologia de moagem, compostos voláteis, harmonização de pratos e a comunicação dos atributos de saúde.

A Academia também desenvolveu um curso on-line sobre a estrutura e a economia do setor de azeite de oliva, bem como treinamentos para chefs, restaurantes e escolas de culinária.

“Restaurantes de alto padrão geralmente sabem mais sobre azeite de oliva e como usá-lo”, disse Noordermeer Van Loo. “Em restaurantes convencionais, ainda há uma falta real de conhecimento.”

Ela disse que desafios semelhantes persistem no varejo, onde produtos promovidos como “suaves” continuam a dominar muitas prateleiras de supermercados, enquanto azeites de maior qualidade são mais comumente encontrados em lojas especializadas e vendedores online.

Noordermeer Van Loo espera que o interesse pelo azeite continue crescendo no norte da Europa, mas disse que será necessária educação para transformar o aumento do consumo em uma maior valorização da qualidade.

“A questão é a comunicação e a informação”, disse ela. “Precisamos educar os consumidores, os varejistas e todos os envolvidos.”