Istria’lı Üretici, Eğitim ve Sürdürülebilirliği Temel Alan Zeytinyağı Turizmi Geliştiriyor

Brist, zeytinlik gezileri, duyusal eğitim ve yerel mutfağı bir araya getirerek ziyaretçilere güney Istria’daki zeytinyağı üretimini yıl boyunca tanıtıyor.

Istria’nın güneyinde yer alan ve yüzyıllara dayanan zeytin yetiştiriciliği geleneğine sahip Vodnjan kasabasını çevreleyen tepelerde, bir aile işletmesi, ziyaretçilerin sızma zeytinyağıyla kurdukları bağı değiştiriyor.

Yerel tarih, misafirperverlik ve eğitici turları bir araya getiren Brist, bölgedeki büyüyen zeytin turizmi sektörünün ilk katılımcılarından biri haline geldi.

“Hikayenin tamamını paylaşıp şeffaflık ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişki kurduğunuzda, ömür boyu bir müşteri kazanırsınız. ” – Puhar O’Grady,

Adriyatik Denizi ve Brijuni Milli Parkı’na bakan bu çiftlik, asırlık zeytinliklerde yürüyüşler, rehberli duyusal tadımlar, yerel yemeklerle eşleştirme deneyimleri ve Villa Santa Margherita’da konaklama imkânları sunuyor.

Puhar O’Grady ailesi ayrıca zeytinlik içinde yeni bir çok amaçlı tesis inşa etmiştir.

Güney Istria’daki Vodnjan yakınlarındaki Brist arazisinde, zeytin yetiştiriciliği, duyusal eğitim ve kırsal misafirperverliği birleştirerek ziyaretçilere sürükleyici bir zeytinyağı turizmi deneyimi sunan üreticinin Puhar O’Grady ailesi üyeleri. (Fotoğraf: Marina Ćosić Trbara)

Aile işletmesinin pazarlama, tadım ve eğitim faaliyetlerini yöneten Lena Puhar O’Grady, “Yeni bina, zeytinyağı mahzeni ve şişeleme tesisini, yerel meyve ve sebzelerin işlendiği bir alanı ve modern bir tadım ve satış alanını bir araya getirecek,” dedi.

Doğaçlama Bir Yürüyüşten Yıl Boyu Süren Bir Programa

Arkeolog ve sanat tarihçisi olan Puhar O’Grady, işletmeyi 73 yaşındaki babası Silvano ve eşi Paul ile birlikte yönetiyor.

Aile, yaklaşık on yıl önce zeytinyağı turizmi deneyimleri sunmaya başladı ve böylece Istria’da bu sektöre giren ilk üreticilerden biri oldu. O zamandan beri yapılandırılmış bir işletme haline gelen bu girişim, tesadüfen başladı.

“Her şey Norveç’ten gelen iki turistle çok spontane bir şekilde başladı,” dedi Puhar O’Grady. “Dükkanımızda bir tadım yaptıktan sonra, ağaçlarımızın aslında nerede olduğunu sordular.”

Lena Puhar O’Grady ve Paul O’Grady, ailenin ziyaretçileri rehberli tadım etkinliklerine davet ettiği ve ödüllü sızma zeytinyağlarını tanıttığı Vodnjan’daki Brist dükkanında.

“Kocam hemen onları deniz seviyesinden 150 metre yükseklikte bulunan ve Brijuni’ye bakan zeytin bahçemize, üç kilometrelik yokuş yukarı bir yolculukla götürmeyi teklif etti,” diye ekledi. “Onlara doğaçlama bir tur düzenleyerek aile tarihimiz ve yetiştirme yöntemlerimizden bahsetti.”

“Misafirlerimiz bundan son derece memnun kaldılar ve bu olay, insanların tam da bu tür doğrudan bir bağ aradıklarını bize gösteren kıvılcım oldu,” diye devam etti Puhar O’Grady.

Mülk artık yıl boyunca çeşitli programlar sunuyor. Tanıtım amaçlı “Yürüyüş ve Tadım Deneyimi” programı, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerin öncesinde ve sonrasında, rüzgarlı veya yağmurlu günlerde de gerçekleştirilebiliyor.

Tur, Istria’nın 2.000 yıllık zeytin yetiştiriciliği tarihini, yetiştirme ve hasat yöntemlerini kapsıyor. Ayrıca, zeytinlik ile sınır komşusu olan 13. yüzyıldan kalma Aziz Margaret Kilisesi’ne de bir ziyaret içeriyor.

Eğitim amaçlı yürüyüşün ardından, Vodnjan’daki Brist mağazasında rehberli bir duyusal analiz gerçekleştiriliyor.

Mum Işığında Eğitim

Haziran’dan Eylül’e kadar süren yaz sezonunun en yoğun döneminde, mülk, kendine özgü akşam programı olan “Zeytin Ağaçlarının Altında Bir Akşam”ı sunuyor.

Program, gün batımında zeytinlikler arasında yapılan interaktif bir yürüyüşle başlar. Ziyaretçiler, Roma döneminden günümüze kadar uzanan tarım uygulamaları hakkında bilgi edinir.

Yolların kenarlarında restore edilmiş kuru taş duvarlar ve geleneksel taş tarla barınakları olan kažuni sıralanmaktadır. Her ikisi de UNESCO tarafından tanınan geleneklerle ilişkili, Istria kültürel mirasının önemli sembolleridir.

Puhar O’Grady, “Ticari ürünü agresif bir şekilde pazarlamaya çalışmıyoruz,” dedi. “Bunun yerine, güney Istria’nın elçileri olarak hizmet etmeyi ve üreticinin tüm süreç üzerinde tam kontrol sahibi olduğu küçük bir çiftliğin önemini göstermeyi amaçlıyoruz.”

“Endüstriyel bir işletme haline gelmek istemiyoruz,” diye ekledi. “Ana hedefimiz küçük, otantik ve sürdürülebilir kalmak.”

Ana etkinlik, güneşin zeytin ağaçlarının ardında batışıyla başlar. Bahçede yapay aydınlatma bulunmadığından, alan tamamen mumlarla aydınlatılır.

Konuklar, Vodnjan yakınlarındaki Brist’in mum ışığında düzenlenen “Zeytin Ağaçlarının Altında Bir Akşam” programı için bir araya geliyor; burada rehberli tadımlar, yerel yemek eşleştirmeleri ve hikâye anlatımları, ziyaretçileri Istria’nın zeytin yetiştirme gelenekleriyle buluşturuyor. (Fotoğraf: Marina Ćosić Trbara)

Bu ortamda Puhar O’Grady, ailenin amiral gemisi niteliğindeki sızma zeytinyağı olan Brist Exclusive Selection’ı içeren duyusal bir tadım etkinliği yönetiyor.

Marka, New York’ta düzenlenen NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda Altın Ödül de dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Atölye çalışması sırasında konuklar, meyvelilik, acılık ve keskinlik gibi olumlu özellikleri belirleyerek sızma zeytinyağını nasıl değerlendireceklerini öğreniyorlar.

Tadımın ardından, Vodnjan’da üretilen köpüklü şarap eşliğinde, yakındaki aile çiftliklerinden gelen yiyeceklerle daha samimi bir eşleştirme yapılıyor.

Puhar O’Grady, “Hikayenin tamamını paylaşıp şeffaflık ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişki kurduğunuzda, ömür boyu bir müşteri kazanırsınız,” dedi.

“Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanından gelen ve birkaç kez tekrar ziyaret eden uluslararası misafirlerimiz var,” diye ekledi. “Eğitim içeriğini zaten biliyor olsalar da, bu gecenin Istria gezilerinin en önemli anlarından biri olduğunu söylüyorlar.”

Daha Kapsamlı Bir Yağ Turizmi Deneyimi

Tarım işini konaklama hizmetleriyle birleştirmek için aile, Villa Santa Margherita’yı açtı.

Tatil evinde büyük bir yüzme havuzu, açık hava yaz mutfağı ve üstü kapalı teraslar bulunuyor. İç mekanda ise çağdaş tasarım, odun şömineli açık plan oturma alanı gibi geleneksel unsurlarla birleştirilmiş.

Villada ayrıca tam donanımlı bir mutfak ile jakuzi ve saunaya sahip özel bir wellness alanı da bulunuyor.

Zeytinyağı üretimi, tüketici eğitimi ve kırsal misafirperverliği bir araya getiren Vodnjan’daki bu üretici, küçük bir Akdeniz çiftliğinin bölgenin turizm ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, çeşitlendirilmiş bir iş modeli geliştirmiştir.