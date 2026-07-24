İspanyol Zeytinyağı Sektörü, 25 milyon dolarlık ABD pazarlama kampanyası başlattı

“Olive Oils from Spain”, Amerikalı tüketiciler arasında İspanyol zeytinyağına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan, üç yıllık ve 25 milyon dolarlık bir kampanya başlattı.

“Olive Oils from Spain”, ABD’de İspanyol zeytinyağını tanıtmak amacıyla üç yıllık, 25 milyon dolarlık bir kampanya başlattı.

“All in a Drop” adı verilen ülke çapındaki kampanya, İspanya’nın Hudson Nehri’nin karşı kıyısındaki New Jersey’de düzenlenen Dünya Kupası finalini kazanmasından sadece birkaç gün sonra, New York’taki Rockefeller Center’da düzenlenen bir etkinlikle başladı. Etkinlikte, şef ve çok satan yazar Andy Baraghani mutfak danışmanlığı yaptı.

"Buraya daha önce birçok kez geldik, ama sanki ilk kez gelmişiz gibi. Sanki kendimizi yeniden tanıtmak için buradayız." – Teresa Pérez, Olive Oils from Spain direktörü

Bu girişim, televizyon ve açık hava reklamcılığını mutfak etkinlikleri, şef ortaklıkları, içerik üreticileriyle işbirlikleri ve dijital hikaye anlatımıyla birleştirecek. Kampanya yetkilileri, bu çalışmanın genç tüketicilere ulaşmayı ve Amerikalıları İspanyol zeytinyağının kökenlerini, çeşitlerini ve mutfaktaki kullanım alanlarını keşfetmeye teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Organizatörler, lansman etkinliğini konuklara İspanyol “sobremesa” geleneğini tanıtmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Sobremesa, yemekten sonra masada kalarak sohbet etmek ve birlikte vakit geçirme geleneğidir.

Kampanya, bu geleneği İspanyol yemek kültürünün bir ifadesi olarak sunuyor; bu kültürde yemekler sadece yemek yeme fırsatı olarak değil, aynı zamanda bir araya gelip kişisel bağları güçlendirme fırsatı olarak da görülüyor.

“Tıpkı İspanyol futbol takımı gibi, sadece bireysel yıldızlara dayalı değil, birlikte çalışan bir ekip olarak, en büyük fırsatların hâlâ önümüzde olduğuna inanıyoruz,” dedi Olive Oils from Spain direktörü Teresa Pérez.

Baraghani, lansmanda servis edilen yemekleri hazırladı ve İspanyol sızma zeytinyağının mutfağına etkisini anlattı.

“İspanyol sızma zeytinyağı bambaşka bir şey,” dedi. “Sadece zeytinyağından ibaret değil. Tam bir deneyim.”

Kampanya, ABD’nin dünyanın en büyük ve ithalata en bağımlı zeytinyağı pazarlarından biri olmaya devam ettiği bir dönemde başlatıldı.

Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Piyasa Bilgileri

Uluslararası Zeytin Konseyi’ne (IOC) göre, ABD’nin zeytinyağı tüketimi 2023/24 hasat yılında 398.000 tona ulaştı; bu, önceki on yıla göre yüzde 22’lik bir artışa tekabül ediyor.

IOC’nin bildirdiğine göre, yurt içi üretimin yaklaşık 10.000 ton olduğu tahmin edilirken, ithalat ülkede tüketilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 96’sını oluşturuyor.

IOC’nin Şubat ve Mart 2026 tarihli piyasa raporuna göre, ABD’nin zeytinyağı ithalatı 2024/25 hasat yılında geçici rakamlarla 437.309 tona ulaşarak bir önceki sezona göre yüzde 20,6 artış gösterdi.

İspanya, İtalya, Tunus ve Türkiye, bu ithalatın toplamda yüzde 88,6’sını karşıladı. ABD’nin İspanya’dan yaptığı alımlar hasat yılı boyunca yüzde 20,1 artarken, İtalya’dan yapılan ithalat yüzde 19,2, Tunus’tan yapılan ithalat yüzde 33,3 ve Türkiye’den yapılan sevkiyatlar ise yüzde 9 arttı.

Bu rakamlar, Amerikan pazarının İspanya zeytinyağı sektörü için neden hâlâ merkezi bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. IOC, 2024/25 hasat yılında İspanya’nın üretimini bir önceki hasada göre yüzde 66 artışla 1,419 milyon ton olarak tahmin etti.

Bu toparlanma, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların damgasını vurduğu ve üretimi keskin bir şekilde düşürerek sektör genelinde rekor fiyatlara yol açan iki zorlu sezonun ardından gerçekleşti.

Pérez, “Biz kendinden emin bir tedarikçiyiz,” dedi. “Daha önce birçok kez bu noktaya geldik, ancak bizim için sanki ilk kezmiş gibi. Sanki kendimizi yeniden tanıtmak için buradayız.”

“Olive Oils from Spain”, üreticiler, kooperatifler, yağhaneler, şişeleyiciler ve ihracatçıları temsil eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan İspanya Zeytinyağı Meslek Örgütü’nün tanıtım markasıdır.

Örgüt, İspanya’da 200’den fazla zeytin çeşidi, 34 koruma altındaki menşe adı ve coğrafi işaret ile sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 250.000 çiftçi ailesi bulunduğunu belirtti.

Kampanya, bu çeşitliliği kullanarak tüketicilere İspanyol zeytinyağlarının farklı lezzetlerini ve mutfaktaki kullanım alanlarını tanıtacak. Kampanya, kısmen ülkenin en tanınmış üç çeşidi olan Arbequina, Picual ve Hojiblanca’ya odaklanacak.

Arbequina yağları genellikle narin ve meyveli lezzetlerle ilişkilendirilirken, Picual yağları genellikle daha güçlü, acı ve biberimsi bir tada sahiptir. Hojiblanca ise tipik olarak otsu özelliklere sahip dengeli yağlar üretir.

Kampanya yetkilileri, tüketicilerin bu farklılıkları anlamalarına yardımcı olmanın, zeytinyağını tek tip bir ürün olarak görmek yerine belirli yiyecekler ve pişirme yöntemleri için zeytinyağı seçmelerini teşvik edebileceğini belirtti.

Televizyon reklamının yönetmenliğini Kanadalı-Amerikalı film yapımcısı Andrew De Zen üstlendi. Ayrıca, ülke genelindeki şehirlerdeki reklam panoları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında açık hava reklamları da planlanıyor.

2026 yılı ve sonrasında da çeşitli mutfak etkinlikleri, dijital içerikler ile şefler ve çevrimiçi içerik üreticileriyle işbirliklerinin devam etmesi bekleniyor.

Pérez, kampanyanın Amerikalı tüketicileri satın aldıkları zeytinyağlarının menşeini ve niteliklerini dikkate almaya teşvik edeceğini söyledi.

25 milyon dolarlık yatırım, İspanya’nın büyüyen ancak rekabetin giderek arttığı ABD zeytinyağı pazarındaki konumunu sağlamlaştırma çabasını yansıtıyor.