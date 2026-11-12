Hırvat zeytin yetiştiricileri, NYIOOC’un ödül gümrük masraflarını karşılamaya yönelik kararını memnuniyetle karşıladı

NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması, Avrupa Birliği’ndeki kazananlara ödülleri gönderme yönteminde değişiklikler yaptığını duyurdu; yeni gümrük belgeleri getirerek, ödül gönderimlerinden doğacak masrafları üstleneceğini taahhüt etti.

Bu karar, uluslararası yarışmada kazandıkları madalyaları ve ödülleri alırken beklenmedik gümrük vergileri ve ithalat KDV'si ile karşı karşıya kalan Hırvat zeytinyağı üreticilerinin bildirimlerinin ardından alındı.

2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda Hırvat üreticiler, 144 başvurudan 128 ödül kazandı; bunların 103’ü Altın Ödül, 25’i Gümüş Ödüldü. Hırvatistan, toplam ödül sayısında İtalya’nın ardından ikinci sırada yer aldı ve yaklaşık yüzde 89’luk bir başarı oranı elde etti.

Ancak bazı üreticiler için, uluslararası tanınırlık kazanmanın verdiği memnuniyet, ödüllerinin teslimatı sırasında karşılaşılan idari engeller ve ek masraflar nedeniyle gölgelendi.

Kupalar ve madalyalar Amerika Birleşik Devletleri’nden gönderildiği için, üretim değerlerinin gümrük belgelerinde beyan edilmesi gerekiyor. Gümrük yetkilileri, paketleri zaman zaman ticari ithalat olarak sınıflandırmış ve bu da gümrük vergisi ve KDV faturalarının kesilmesine yol açmıştır.

1186/2009 sayılı Konsey Tüzüğü (EC) uyarınca, sembolik nitelikteki madalyalar ve kupalar da dahil olmak üzere, şartları karşılayan onursal ödüller, gerekli kanıtların sunulması ve gönderilerin ticari nitelikte olmaması koşuluyla gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilir.

Ayrı bir hüküm olan 2009/132/EC sayılı Konsey Direktifi’nin 58. maddesi, şartları karşılayan onursal ödüller için ithalat KDV’sinden benzer bir muafiyet sağlar.

Ancak uygulamada, bu muafiyetler için uygunluğun tespit edilmesi bazen zorluklara yol açmıştır. Uzun süren itiraz süreçleri ve ödüllerinin gönderene iade edilme olasılığıyla karşı karşıya kalan birçok üretici, ücretleri ödemeyi tercih etmiştir.

Yeni belgeleme ve mali koruma

Hırvatistan ve komşu ülkelerdeki ödül kazananların karşılaştığı zorlukları vurgulayan medya haberlerinin ardından, NYIOOC organizatörleri, Avrupa Birliği genelindeki alıcılar için sevkiyat prosedürlerini revize etmeye karar verdi.

Artık her gönderide, uluslararası tanınmayı belgeleyen ve ilgili ödülü tanımlayan resmi bir NYIOOC sertifikası yer alacaktır. Bu ek belgeler, gümrük yetkililerinin ödülleri ticari mallardan ayırt etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Organizatörler ayrıca, ödül gönderilerine hâlâ uygulanabilecek gümrük ücretlerini karşılamayı taahhüt ettiler.

NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması Direktörü Curtis Cord, “Bu değişikliklerle NYIOOC, ödül gönderilerindeki tüm gümrük ücretlerini karşılayacak, böylece üreticilerin bunları ödemesi gerekmeyecek,” dedi. “Bu kararın, yeni gümrük belgeleriyle birlikte, kazananlarımızı gereksiz maliyetlerden ve idari yüklerden kurtaracağına inanıyoruz.”

Bu önlemler, gümrük işlemlerini basitleştirerek ve alıcıları beklenmedik masraflardan koruyarak, Hırvatistan ve Slovenya dahil diğer AB ülkelerindeki ödül kazananlara daha fazla güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Üreticiler kararı memnuniyetle karşıladı

Hırvat zeytin yetiştiricileri, bu duyuruyu memnuniyetle karşılayarak, ödüllerinin ülkenin zeytinyağı endüstrisini uluslararası alanda tanıtmaya yardımcı olduğu üreticiler üzerindeki gereksiz yükü ortadan kaldıracağını belirttiler.

Dalmaçya’nın Novigrad kasabasından bir zeytin yetiştiricisi ve Hırvatistan’ın NYIOOC’ta en çok ödül alan katılımcılarından biri olan Ivica Vlatković, bu kararı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Vlatković, “Her zeytin yetiştiricisi bunu memnuniyetle karşılayacaktır, çünkü çalışmalarımızı ve ürettiğimiz zeytinyağlarının kalitesini takdir eden ödüller için bizden ek masraflar talep ediliyordu” dedi.

Uluslararası yarışmada elde edilen başarının sadece bireysel üreticilere değil, aynı zamanda ilçelerine, bölgelerine ve ülke genelinde tanınırlık kazandırdığını vurguladı.

“Her yıl, Hırvatistan’ın dünyanın zeytinyağı üreten ülkeleri arasında yüksek kaliteli zeytinyağı üreten bir ülke olarak tanınmasına katkıda bulunuyoruz,” dedi.

Vlatković, organizatörlerin olağanüstü kaliteye ulaşmak için gereken çabayı takdir ettiğini belirterek, yarışmada yağların değerlendirilmesi için önde gelen uluslararası duyusal uzmanlara başvurulduğunu kaydetti.

“Kendi ülkemizin, kendi üreticilerinin kalitesini tanıtan ödüllere gümrük vergisi uygulaması talihsiz bir durumdur,” dedi.