İtalyan Araştırmacılar, Xylella'ya Dayanıklı Zeytin Ağaçlarının Aranmasında İlerleme Kaydedildiğini Bildirdi

Yeni ıslah programları ve saha denemeleri, Puglia’nın Xylella bakterisinin tahrip ettiği bölgelerinde zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılmasına yardımcı olabilecek zeytin çeşitlerini belirlemektedir.

İtalya’da yürütülen yeni ıslah programları, genomik araştırmalar ve saha denemeleri, Xylella fastidiosa ile mücadelede yeni bir umut ışığı sunuyor.

Bakterinin İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinin manzarasını değiştirmeye başlamasından on yıldan fazla bir süre sonra, İtalya’nın bilim camiası ihtiyatlı bir iyimserlik uyandıran sonuçlar bildiriyor. Giderek artan araçlar, ülkenin en çok etkilenen bölgesinde zeytin yetiştiriciliğinin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir.

Xylella’ya karşı kestirme yol ya da mucizevi çözümler yoktur. Cevap, araştırma, inovasyon ve bilimsel uzmanlığı bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşımda yatmaktadır. – Andrea Rocchi, Tarım Araştırmaları ve Ekonomi Konseyi (CREA) Başkanı

Xylella fastidiosa’nın Puglia’da ilk kez tespit edilmesinden bu yana 21 milyondan fazla zeytin ağacının kaybedilmesine ve yeni enfeksiyonların tespit edilmeye devam etmesine rağmen, Puglia hâlâ İtalya’nın en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olmaya devam ediyor.

Son haftalarda İtalyan araştırmacılar, ülkenin Puglia’daki Zeytin Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Olağanüstü Planı kapsamında finanse edilen çeşitli projelerden elde edilen ilerlemeleri sundular.

İtalya’nın Xylella fastidiosa’ya karşı mücadelesinin koordinasyonunu iyileştirmek üzere yakın zamanda bir ulusal komiserin atanmasıyla birlikte, bu projeler acil durum yönetiminden zeytin yetiştiriciliğinin uzun vadeli toparlanmasına doğru kademeli bir geçişe işaret ediyor.

Araştırma alanlarından biri, zeytin ıslahını sürdürülebilir tarımsal yönetimle birleştiriyor. Tarım Araştırmaları ve Ekonomi Konseyi (CREA) tarafından koordine edilen Genforagris projesi kapsamında araştırmacılar, bakteriye karşı direnç ile verimlilik, zeytinyağı kalitesi ve giderek zorlaşan çevre koşullarına uyum özelliklerini bir araya getiren yeni genetik materyalleri seçmeyi hedefliyor.

Araştırmacılar, yalnızca kontrollü deney koşullarına güvenmek yerine, Salento’daki enfekte bölgenin tam kalbinde aday genotipleri değerlendiriyorlar.

CREA’daki proje koordinatörü Samanta Zelasco, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Projede kullanılan genetik materyal, farklı çeşitler arası melezlemelerden elde edilen klonlanmış fidelerden oluşuyor” dedi. “Dokuz yılı aşkın bir süredir bu bitkiler, Xylella fastidiosa’nın bulaştığı bölgenin tam kalbinde yer alan ve yüksek enfeksiyon baskısına maruz kaldıkları bir deney bahçesinde yetiştiriliyor.”

Bitkiler, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü tarafından geliştirilen ve uluslararası düzeyde tanınan teşhis protokollerine uygun olarak yürütülen moleküler testler kullanılarak yılda iki kez, Nisan ve Kasım aylarında izleniyor.

Zelasco, aday genotiplerin Xylella’ya verdikleri tepkinin ötesinde, vejetatif büyüme, verimlilik ve kuraklığa ve zeytin yetiştiriciliğini etkileyen diğer patojenlere karşı direnç gibi özellikler açısından da değerlendirildiğini belirtti.

“Seçilmekte olan genotipler arasında, bazıları mükemmel uyum yeteneği ve çevresel streslere ve/veya peacock spot, cercosporiosis ve zeytin düğümü gibi patojenlere, ayrıca zeytin meyve sineğine karşı iyi bir direnç göstermiştir,” dedi.

Zelasco, araştırmacıların genotipler tarafından üretilen zeytinyağının kalitesini de değerlendirdiklerini ekledi.

CREA araştırmacıları kısa süre önce, bakteri yükü tespit edilmeyen dokuz tanesi de dahil olmak üzere, bakteri varlığı azalmış yaklaşık 30 zeytin genotipinin tespit edildiğini duyurdu. Ancak Zelasco, bu bulguyu söz konusu dokuz genotipin mutlaka en umut verici olduğu şeklinde yorumlamamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

“Bakteriyel yük tespit edilemeyen bu dokuz genotipi kasıtlı olarak vurgulamadım,” dedi. “Bu genotipler henüz enfekte olmamış olabilir ya da bakteriyel konsantrasyon hala tespit eşiğinin altında olabilir. Üç yıllık izleme süresince, başlangıçta tamamen negatif olan genotiplerin daha sonra pozitif hale geldiğini gördük.”

Bunun yerine araştırmacılar, zaman içinde sürekli olarak çok düşük bakteri popülasyonlarını koruyan genotiplere daha fazla önem veriyorlar.

Zelasco, “Bakteri yükü çok düşük olan genotipler, izleme dönemi boyunca dikkat çekici derecede istikrarlı olduklarını kanıtladılar” dedi. “Özellikle umut vaat edenlerin bunlar olduğunu düşünüyoruz.”

Genetik seçimin ötesinde, Genforagris, bakterinin ilk kez tespit edildiği Salento’da toprak verimliliğini geri kazandırmayı ve zeytin üretiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan tarımsal uygulamaları araştırıyor.

Test edilen yaklaşımlar arasında, çiftlik içi kompostlama yoluyla zeytin endüstrisi yan ürünlerinin toprağa geri kazandırılması da yer alıyor. Araştırmacılar, bu uygulamanın organik maddeyi artırma ve toprak sağlığını iyileştirme konusundaki bilinen faydalarına rağmen yeterince kullanılmadığını belirtti.

Projenin bir sonraki aşaması, en umut verici genotiplerin çoğaltılmasına ve farklı ortamlarda yeni değerlendirme bahçelerinin kurulmasına odaklanacak.

Planlanan alanlardan biri, Lecce’deki Presta-Columella ortaokulundaki tarım programıdır; bu program, halihazırda çeşitli deneysel faaliyetler konusunda proje ortaklarıyla işbirliği yapmaktadır.

Zelasco, “Farklı bölgelerde yeni deneme tarlalarının kurulmasının ardından, yeni genotiplerin performansı hakkında güvenilir sonuçlar elde etmek için beş ila sekiz yıl daha gerekecek” dedi.

Denemeler, seçilen materyalin Xylella’ya karşı direnç veya toleransı ile ticari yetiştirme için gerekli tarımsal özellikleri tutarlı bir şekilde birleştirip birleştirmediğinin belirlenmesine yardımcı olacak.

Umut verici olsa da, Genforagris, İtalya’da devam eden daha geniş kapsamlı bilimsel çabaların yalnızca bir bileşenidir.

Diğer projeler arasında, dirençle ilişkili 200’den fazla umut verici zeytin genotipi ve genetik belirteç tespit eden Novixgen ile genomik ve çoklu omik yaklaşımlar kullanarak direncin altında yatan moleküler mekanizmaları araştıran Omibreed yer almaktadır.

Bir başka girişim olan ANCoSIX ise patojene karşı antimikrobiyal peptidleri, bakteriyofajları ve nanoteknolojiye dayalı tedavileri test ediyor.

“Xylella’ya karşı kestirme yol ya da mucizevi çözümler yoktur. Cevap, araştırma, inovasyon ve bilimsel uzmanlığı bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşımda yatmaktadır,” dedi CREA Başkanı Andrea Rocchi, enstitünün en son sonuçlarını sunarken.

Zelasco’ya göre araştırma hâlâ sonuçsuzdur.

“Bitki ile patojen arasındaki etkileşim hakkında keşfedilecek hâlâ çok şey var,” dedi. “Araştırdığımız alan, mükemmel bir açık hava laboratuvarı niteliğinde.”