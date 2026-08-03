Denetçilerin Yaygın Usulsüzlükleri Ortaya Çıkarmasının Ardından İtalya Zeytinyağı Denetimlerini Yoğunlaştırdı

İki haftalık denetim kampanyası sonucunda 10,3 milyon avroluk el koyma işlemi gerçekleştirildi; bu durum, daha sıkı denetimler, daha hızlı işlem bildirimleri ve dijital izlenebilirlik taleplerini beraberinde getirdi.

İtalyan yetkililer, kısa süreli ve hedefli bir operasyonun, ekstra sızma zeytinyağı olarak pazarlanan lampante yağı ve yeterli belgelere sahip olmayan yüzlerce tonluk ürün dahil olmak üzere önemli usulsüzlükleri ortaya çıkarmasının ardından, zeytinyağı tedarik zinciri genelinde denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Blockchain veya başka bir sistem aracılığıyla tam izlenebilirlik sağlamak, bu tür krizleri önlemenin yolu olacaktır . – Tommaso Battista, Copagri Çiftçiler Birliği Başkanı

Temmuz ayının ilk iki haftasında, Tarım-Gıda Ürünleri Kalite Koruma ve Sahtekarlıkla Mücadele Merkezi Müfettişliği (ICQRF), 108 işletmeyi kapsayan 167 denetim gerçekleştirdi. Müfettişler, 17 işletmenin kurallara uymadığını tespit etti ve 30 ihbar tutanağı düzenledi.

Denetçiler, uzman analizler için 68 numune topladı ve beş milyon kilogramdan fazla zeytinyağını kontrol etti. Operasyon sonucunda 10,3 milyon avro değerinde ürün ele geçirildi.

En önemli bulgular arasında, laboratuvar analizleri sonucunda rafine edilmeden doğrudan insan tüketimine uygun olmayan “lampante” kategorisine sınıflandırılan, ancak “sızma zeytinyağı” olarak pazarlanan 30 ton zeytinyağı yer aldı.

Yetkililer ayrıca, menşeini kanıtlayan yeterli muhasebe kayıtları bulunmayan 350 ton zeytinyağını geçici olarak el koydu. Korunan coğrafi işaretin usulsüz olarak kullanılması nedeniyle 270 litre daha ele geçirildi.

Bazı bulgular, halen devam eden cezai soruşturmalara yol açtı.

Rakamların sunulduğu toplantıda İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, zeytinyağı sahtekarlığına karşı daha kapsamlı bir mücadele başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık, bu girişimin üretim tesisleri, ticaret şirketleri, büyük perakendeciler ve limanlarda daha fazla ortak denetim yapılmasını, numune alımının artırılmasını ve ICQRF, gümrük yetkilileri ile halk sağlığı laboratuvarları arasında daha yakın işbirliğini içereceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca fizikokimyasal, organoleptik, pestisit kalıntısı, moleküler ve izotopik testlerin kullanımını artırmayı planlıyor.

Bakanlığa göre, zeytinyağı denetimleri 2023 ile 2025 yılları arasında yüzde 21,1 oranında artarak 7.200'den fazla denetime ulaştı. Bunların yaklaşık 2.500'ü, özellikle “yüzde 100 İtalyan sızma zeytinyağı” etiketli ürünlere odaklandı.

Çiftçi örgütleri ek denetimleri memnuniyetle karşıladı ancak denetimlerin tek başına zeytinyağının kaynağından nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan sistemdeki zayıflıkları gideremeyeceğini savundu.

Çiftçiler birliği Copagri’nin başkanı Tommaso Battista, Olive Oil Times’a “İtalya’nın zeytinyağı izlenebilirlik sistemi yetersiz kalıyor” dedi.

Battista, büyük miktarlarda yabancı zeytinyağının hâlâ İtalya’ya giriş yaptığı ve bu yağların varışta analiz edilmediğini belirtti.

“Maalesef, zeytinyağı varış noktasına ulaştığında, zeytinyağını sızma zeytinyağına dönüştüren sözde ‘sihirli işlemlerin’ gerçekleştiğini uzun zamandır biliyoruz,” dedi. “Açıkçası bu bir kimya meselesi. Bu yeni bir şey değil. Eski bir hikaye. Bu tür durumlarda zeytinyağı, kimyasal işlemler yoluyla sızma zeytinyağına dönüştürülüyor.”

Bu tür uygulamalara karşı koymak amacıyla Copagri, ihracatçı ülkeden başlayarak İtalya’ya gönderilen her zeytinyağı sevkiyatına eşlik edecek bir dijital pasaport öneriyor.

Bu elektronik kayıt, yağın menşeini ve kategorisini belirleyecek ve sevkiyat ülkeye girmeden önce yapılan ilgili analizleri içerecektir. Aynı bilgiler daha sonra işleme, depolama ve paketleme aşamalarında da partiyi takip edecektir.

Copagri, tedarik zinciri boyunca pasaportu oluşturmak ve güncel tutmak için blok zinciri teknolojisi veya başka bir dijital sistemin kullanılmasını önerdi.

Battista’ya göre, şişe üzerindeki bir barkod veya benzer bir kod, tüketicilerin yağın menşeini ve muhtemelen zeytinlerin hasat edildiği yeri tespit etmelerine olanak sağlayabilir.

Battista, “Bu, sevkiyatın paketleme merkezine ulaştığında hiçbir değişikliğin yapılamayacağı anlamına gelir” dedi. “Hiçbir sihir, sızma zeytinyağı olmayan bir zeytinyağını sızma zeytinyağına dönüştüremez ya da İtalyan olmayan bir zeytinyağını İtalyan yapamaz.”

Çeşitli tarım örgütlerine göre, atılması gereken önemli bir adım, İtalya’nın SIAN olarak bilinen Ulusal Tarım Bilgi Sistemi’nde zeytinyağı işlemlerinin kaydedilmesi için tanınan sürenin kısaltılması olacaktır.

Mevcut kurallara göre, zeytin tüccarları, her bir işlemin saatini de dahil olmak üzere, alımları ve sonraki transferleri SIAN elektronik siciline kaydetmek zorundadır.

Zeytinler, ilk tüccar tarafından satın alındıktan sonra altı saat içinde bir değirmene teslim edilmeli ve ilgili kayıtlar tamamlanmalıdır.

Bu zorunluluk, üreticiler ile tüccarlar arasındaki, farklı tüccarlar arasındaki ve tüccarlardan yağhanelere yapılan işlemler için geçerlidir. Tarım örgütleri, zamanında kayıt tutma ilkesinin, yağdan geçtikten sonra zeytinyağına da daha geniş bir şekilde uygulanmasını talep ediyor.

Tarım örgütleri, sıkım sonrası daha hızlı ve tutarlı bir kayıt sisteminin, yetkililerin ithalat, stoklar, sıkım kayıtları ve sonraki işlemleri neredeyse gerçek zamanlı olarak karşılaştırmasına olanak tanıyacağını savunuyor.

Bu sayede, ürün tedarik zincirinde daha ileriye gitmeden önce açıklanamayan tutarsızlıkların tespit edilmesi kolaylaşabilir.

Coldiretti, izlenebilirlik çerçevesini güçlendirmek için birbiriyle yakından uyumlu bir dizi öneri sunmuştur. Çiftçiler birliği, gümrük verilerinden başlayarak kamu veri tabanlarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesini istemektedir.

Örgüt ayrıca yetkililerden fiyat bilgilerini izlenebilirlik kayıtlarıyla karşılaştırmalarını talep ederek, piyasa fiyatları, ürün menşei, kaydedilen miktarlar ve tedarik zinciri boyunca gerçekleşen hareketlerle ilgili anormalliklerin tespit edilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Coldiretti, limanlarda ve sınır geçiş noktalarında personel sayısının artırılmasının yanı sıra nükleer manyetik rezonans ve izotopik haritalama yöntemlerinin daha yaygın kullanılmasını talep etmiştir. Dernek, bu analitik araçların adli işlemlerde geçerli delil olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur.

Zeytin üreticileri derneği Unaprol’un başkanı ve Coldiretti’nin başkan yardımcısı David Granieri, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Gümrük İdaresi ile dolandırıcılıkla mücadele yetkililerinin veritabanlarını İtalyan çiftliklerinin kayıtlarıyla uyumlu hale getirerek, tüm sistemi kontrol altında tutabiliriz” dedi.

Granieri, gümrük yetkilileri ve ICQRF’nin elindeki bilgileri çiftlik kayıtları ve şirket envanterleriyle uyumlu hale getirecek, SIAN’ı örnek alan Avrupa Birliği çapında bir sistem kurulması çağrısında bulundu.

ICQRF’nin en son verilerinin, hedefli denetimlerin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

“Arayan bulur,” diyen Granieri, özellikle sızma zeytinyağı olarak pazarlanan lampante yağının ortaya çıkarılmasına dikkat çekti.

İthal lampante zeytinyağının doğrudan tüketime uygun olmadığı için daha yakından izlenmesi gerektiğini savundu. Bu yağın sonraki hareketlerinin yetersiz bir şekilde takip edilmesinin, dolandırıcılık için önemli fırsatlar yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Avrupa düzeyinde Coldiretti, hammadde başka bir yerden gelse bile bir gıda ürününün son önemli işleme tabi tutulduğu ülkeden menşeli sayılabilmesini öngören gümrük kurallarında değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Örgüt, gıda ürünlerinin bunun yerine tarımsal hammaddelerinin menşeiyle daha net bir bağlantı kurması gerektiğini savunuyor.

Battista, dijital izlenebilirlik sisteminin getireceği ek maliyetlerin bu sistemi mutlaka uygulanamaz hale getireceği fikrini reddetti.

Bazı masrafların sektöre yüklenebileceğini belirtmekle birlikte, kooperatiflerin, değirmenlerin ve şişeleyicilerin, kanıtlanabilir kalite ve menşe bilgisinin ihracat pazarlarında katma değer sağladığını giderek daha fazla kabul ettiklerini söyledi.

Battista, kooperatifinin Abu Dabi’de artan tedarik anlaşmasına örnek verdi; burada her sevkiyatın varışta numunesi alınmakta ve sonuçlar ihracatçı tarafından sağlanan analiz sertifikasıyla karşılaştırılmaktadır.

“Yurtdışında kaliteye giderek daha fazla önem veriliyorsa, blok zinciri veya başka bir sistem aracılığıyla tam izlenebilirlik sağlamak, bu krizleri önlemenin yolu olacaktır,” dedi.

Battista ayrıca, daha güvenilir izlenebilirliği, tüketicilerin perakende satışta karşılaştıkları artan fiyat farklarıyla ilişkilendirdi.

Düşük fiyatlı şişelerin, farklı Avrupa Birliği ülkelerinden gelen zeytinyağlarının karışımlarını içermesinin meşru olabileceğini belirtti. Ancak, tüketicilerin, menşe ve üretim kayıtları belgelenmiş İtalyan sızma zeytinyağlarından bunları ayırt edebilmek için daha net araçlara ihtiyaç duyduklarını savundu; bu zeytinyağlarının üretim maliyetlerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Farklı ürünler aynı “sızma” ibaresini taşıdığında, birçok tüketicinin anlaşılır bir şekilde en ucuz şişeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi. Daha iyi izlenebilirlik, tüketici eğitimi ile birlikte menşe ve üretim farklılıklarını daha görünür hale getirebilir.

Kontrolleri ve izlenebilirliği güçlendirme girişiminin yanı sıra, hükümet 11 Temmuz'dan bu yana Rai televizyon ve radyosunda yayınlanan bir tanıtım kampanyası başlattı.

Son yıllarda, zeytinyağı üreticileri dernekleri, zeytinyağının sağlık yararları ve İtalyan mutfağının temel bir öğesi olarak oynadığı rol konusunda tüketicilerin farkındalığını artırmak amacıyla ulusal iletişim kampanyaları düzenlenmesi çağrısında defalarca bulundu.

En son başlatılan kampanya, tüketicileri sadece fiyata bakmakla yetinmemeleri ve zeytinyağının nereden geldiğine, nasıl üretildiğine ve etiketin kalitesi hakkında ne gibi bilgiler verdiğine daha fazla dikkat etmeleri yönünde teşvik ediyor.