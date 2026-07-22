Bir araştırmaya göre, ozonla işlenmiş zeytinyağı yaygın mantar enfeksiyonlarına karşı umut vaat ediyor

Roma’daki araştırmacılar, sızma zeytinyağına ozon uygulandığında güçlü mantar önleyici özelliklerin ortaya çıktığını, bunun Candida albicans mantarının hücre duvarlarını bozduğunu ve enfeksiyona yol açma yeteneğini azalttığını tespit ettiler.

Roma Sapienza Üniversitesi’nin Charles Darwin Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü ile Mühendisliğe Uygulanan Nanoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir çalışma, ozonlanmış sızma zeytinyağının mantar patojeni Candida albicans’a karşı güçlü antifungal potansiyelini ortaya koymuştur.

Bu bulgular, ürünün terapötik bir tedavi olarak kullanılmasının bilimsel dayanağını güçlendirmektedir.

Araştırmanın eş koordinatörü Luciana Dini, “Antifungal ajanlarla ilişkili direnç mekanizmalarının ve yan etkilerin giderek artması, alternatif tedavilere olan ihtiyacı vurgulamaktadır,” dedi. “Bu çalışma, doğal ürünlere dayalı çevre dostu ve son derece etkili tedaviler geliştirmek amacıyla bu konuyu incelemiştir.”

Bu çalışma, Dini’nin daha önce katıldığı ve Puglia’nın Salento bölgesine özgü çeşitlerden üretilen ozonlu sızma zeytinyağını, küçük yaraların ve cilt lekelerinin iyileşmesini destekleme yeteneği açısından inceleyen bir araştırmaya dayanmaktadır.

Dini, “Meslektaşım Daniela Uccelletti ile konuyu görüştükten sonra, ozonlu zeytinyağı konusundaki deneyimlerimi ve onun mikrobiyal fizyoloji alanındaki bilgilerini birleştirerek, tedavisi direnç gelişmesine yol açabilen potansiyel olarak tehlikeli bir mantar türü olan Candida’ya karşı bir çözüm geliştirmeye karar verdik,” diye ekledi.

Candida türleri, invaziv mikotik hastalıkların en sık görülen nedenleri arasındadır ve Candida albicans, dünya çapında kandidiyazisin en yaygın nedenidir.

Sağlıklı bireylerde genellikle zararsız olan ve ağız boşluğu veya gastrointestinal sistemde komensal bir maya olarak barınan bu mantar, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış hastalarda tehlikeli hale gelebilir. Kan dolaşımı yoluyla yayılabilir ve iç organları istila ederek hayatı tehdit eden sistemik enfeksiyonlara yol açabilir.

Beslenme değişiklikleri, antibiyotik tedavileri, pH değişiklikleri veya bağışıklık dengesizliği gibi faktörler, mantarın patojenik bir duruma geçişini tetikleyerek hızlı çoğalmasına ve klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu belirtiler, vajinal, ağız ve bağırsak kandidiyazı gibi yaygın durumlardan, birden fazla organı etkileyebilen invaziv enfeksiyonlara kadar uzanır.

Sapienza Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve ozonlanmış sızma zeytinyağının Candida albicans'a karşı güçlü antifungal aktivitesini gösteren çalışmanın grafiksel özeti (Görsel: Augello ve ark., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

Tedavi, enfeksiyonun ciddiyetine göre değişir. Yaygın yöntemler arasında kremler, merhemler, jeller, losyonlar, spreyler ve tozlar gibi topikal formülasyonların yanı sıra oral antifungal ilaçlar da yer alır.

Ancak son yıllarda, direnç mekanizmalarının ortaya çıkması nedeniyle bu ajanların etkinliği giderek azalmıştır. Bunlar arasında, ilacın moleküler hedefe olan afinitesini azaltan mutasyonlardan kaynaklanan hedef değişikliği ve ilacı hücreden aktif olarak dışarı atarak etkisini ortadan kaldıran efflux pompasının aşırı ekspresyonu yer almaktadır.

Antifungal tedavi, diğer tedavilerle de etkileşime girebilir; bu da her ikisinin de etkinliğini azaltır ve yan etki riskini artırır. Tedavi süresi uzadığında, konak mikrobiyotasını değiştirerek disbiyozise yol açabilir.

Bu zorluklar, yeni antifungal hedefler ve terapötik potansiyele sahip doğal bileşiklere dayalı alternatif tedavi stratejilerine olan ihtiyacın giderek arttığını vurgulamaktadır.

Dini, “Ozonlanmış yağlar, geniş uygulama alanları ve antimikrobiyal aktiviteleri nedeniyle ilgi görmektedir,” dedi. “Ozon, üç oksijen atomundan oluşan, hem oksidan hem de oksitleyici olarak işlev gören, oldukça reaktif bir moleküldür. Maruz kalındığında, amino asit oksidasyonunu tetikleyerek, hücre duvarını değiştirerek ve DNA’ya zarar vererek oksidatif strese yol açar ve sonuçta hücre ölümüne yol açar.”

Dini, çalışmanın, ozonlanmış sızma zeytinyağının çoklu oksidatif etkiler yoluyla hareket etmesi ve antimikrobiyal direnç olasılığını büyük ölçüde azaltması nedeniyle geleneksel ilaçlardan farklı olduğu öncülünden yola çıktığını belirtti.

Araştırma için, ozonlama işleminde Lazio bölgesine özgü çeşitlerden üretilmiş bir sızma zeytinyağı kullanıldı. Araştırmacılar, bir ozonlayıcı aracılığıyla ozon gazını doğrudan yağa kabarcıklar halinde vererek, reaktif molekülün doymamış yağ asitleriyle etkileşime girmesini ve ozonlanmış ürünün oluşmasını sağladılar.

Dini, “Ozonlama, gazın kontrollü sıcaklık ve zaman koşulları altında yağa verildiği oldukça basit bir işlemdir,” diye açıkladı. “Ozon, yağdaki doymamış yağ asitlerinin çift bağlarıyla reaksiyona girer ve ozonoliz adı verilen bu reaksiyon, antimikrobiyal özelliklerin taşıyıcısı görevi gören ozonidleri oluşturur.”

“Öncelikle ürünün keratinositler, yani cilt hücreleri üzerinde toksik olmadığını doğruladık ve sürülebilir bir yağ olarak topikal uygulamasının herhangi bir yan etkisi olmadığını teyit ettik,” dedi. “Ardından Candida albicans’a karşı etkinliğini değerlendirdik ve mükemmel sonuçlar elde ettik.”

Dini, in vitro çalışmanın, farklı konsantrasyonlardaki ozonlanmış zeytinyağı ile farklı sayıdaki ozonidlerin birleşik etkilerini değerlendirerek yeni bir yaklaşım getirdiğini belirtti.

Bu yaklaşımı temel alan araştırmacılar, ozonlu yağı yüzde 1, 2 ve 3 konsantrasyonlarında, 386, 853 ve 2.492 seviyelerindeki ozonidlerle birleştirerek test ettiler.

Sonuçlar, ozonlanmış sızma zeytinyağının Candida albicans hücrelerinin canlılığını azaltmada, hücre duvarı bütünlüğünü bozmada, oksidatif stres ve otofajiyi tetiklemede ve hem hif oluşumunu hem de biyofilm gelişimini engellemede etkili olduğunu gösterdi. Maya-hif geçişinin mantarın kritik virülans faktörlerinden biri olduğu göz önüne alındığında, bunlar önemli bulgulardır.

Özellikle 853 ve 2.492 gibi daha yüksek ozonid konsantrasyonlarında, yağ hücre canlılığını önemli ölçüde azalttı. Yüzde 3 konsantrasyonda, 853 ozonid içeren ozonlanmış zeytinyağı, tedaviden sadece dört saat sonra hücrelerin yüzde 90’ından fazlasının ölümüne neden oldu.

Diğer çalışmalar ozonlanmış yağların vejetatif hücrelere karşı antifungal özelliklerini araştırmış olsa da, bu araştırma, daha önce bu kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş olan Candida albicans virülansının önemli bir yönü olan hif morfolojisini bu değişkenlerin nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalardan biridir.

Ozon, epitel hücreleri ve ağız dokuları ile güçlü bir biyouyumluluk sergilediğinden, uzun süreli kullanımı risk oluşturmuyor gibi görünmektedir. Aksine, mukozal lezyonların iyileşmesini destekleyebilir ve ağız epitel hücrelerinin yenilenmesini artırabilir, böylece yara iyileşmesini hızlandırabilir.

Diğer bulgular, ozonlanmış sızma zeytinyağının, yaygın olarak kullanılan antifungal ilaçlara karşı daha dirençli enfeksiyonlara neden olan, yeni ortaya çıkan bir mantar patojeni olan Candida glabrata'ya karşı da etkili bir antifungal ajan olabileceğini ortaya koymuştur.

Dini, “Bir başka ilginç yönü ise, ürün bir kez hazırlandıktan sonra antimikrobiyal etkinliğini altı ila sekiz ay gibi uzun bir süre boyunca, minimum bozulma ile koruduğu ve bu nedenle reçetesiz satılan ilaçlar kapsamına girdiği” dedi.

Araştırmacı, çalışmanın şu anda yeni araştırma yönlerine doğru ilerlediğini belirtti. Çalışmaların bir kolu, antimikrobiyal etkinliği artırmayı hedefleyerek, ozonlanmış sızma zeytinyağı ve diğer yağların, mikroorganizmalar tarafından sentezlenen biyouyumlu nanomalzemelerle birleştirilmesinin etkisini inceleyecek.

Araştırma ekibi ayrıca, diğer bitkisel yağların, özellikle de artık insan beslenmesinde kullanılmayanların, bu uygulama için aynı derecede etkili olup olamayacağını da değerlendiriyor.

“Şimdi in vivo aşamaya geçmemiz gerekiyor,” diye ekledi Dini. “Bu arada, elde edilen kanıtlar bu yaklaşımın sadece insanlarda değil, veterinerlik alanında da faydalı olabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşım, küçük evcil hayvanlarda olduğu kadar inekler gibi daha büyük hayvanlarda da daha etkili bir tepki uyandırabilir ve temizliği sağlamak ve enfeksiyonları önlemek için kullanım alanını genişletebilir. Bu, gelecekteki çalışmalarla daha derinlemesine araştırmayı planladığımız umut verici bir alandır.”