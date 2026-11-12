Puglia’da Xylella Salgını Genişlerken 400’den Fazla Zeytin Ağacı Enfekte Oldu

Uzmanlar, Puglia’nın kuzeyindeki Gargano bölgesinde yakın zamanda bildirilen Xylella fastidiosa salgınının ortadan kaldırılmasının hiç de kesin olmadığını belirtiyor; zira enfekte olmuş zeytin ağaçlarının sayısı şu anda 400’ü aştı.

Puglia Bölgesel Bitki Sağlığı Gözlemevi, halihazırda birkaç yüz ağacın enfekte olduğu Cagnano Varano belediyesi yakınlarında, pauca alt türüyle ilgili 83 yeni enfeksiyon vakasını doğruladı. Bu bakteri, 2013 yılında ilk kez tespit edildiğinden bu yana Puglia’da tahmini 21 milyon zeytin ağacını etkiledi.

Yapılan çalışmalar, en azından salgını kontrol altına alma önlemi olarak son derece yararlıdır, ancak hastalığın tamamen ortadan kaldırılma ihtimali hiç de kesin değildir. Bu, zorlu bir mücadeledir. – Donato Boscia, CNR’de emekli araştırmacı

Bulgular, 2026 izleme kampanyası sırasında toplanan ve Haziran ile Eylül ayları arasında Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) tarafından yayınlanan beş laboratuvar raporunda belgelenen 559 bitki örneğine dayanmaktadır. Sonuçlar, yetkilileri, özel yok etme önlemlerinin uygulandığı, sınırları belirlenmiş enfekte alanı ve çevresindeki tampon bölgeyi genişletmeye sevk etmiştir.

“Bu durumda, bölgedeki enfeksiyon ancak salgın iyice yaygınlaştıktan sonra tespit edilmiş olabilir. Gelecekte, bölgenin o kısmında yayılmayı önleme protokolleriyle yetinmek zorunda kalabiliriz; çünkü enfeksiyon bu örnekte göründüğü kadar ilerlemişse, bakteriyi ortadan kaldırma çabaları başarılı olmayabilir,” dedi CNR’nin emekli araştırmacısı Donato Boscia, Olive Oil Times’a. Boscia ve araştırmacı meslektaşları, Xylella’nın varlığı 2013 yılında ilk kez ortaya çıktığından beri İtalya’da bu bakteri üzerinde çalışmalar yürütüyorlar.

Puglia’nın diğer bölgelerinde ise Giovinazzo, Bisceglie ve Minervino Murge’nin kuzey-orta kesimlerinde yürütülen eradikasyon çalışmaları başarı sinyalleri veriyor. Yeni enfeksiyonlar tespit edilmediğinden, yetkililer üç salgın bölgesinin çevresindeki tampon bölgeleri 2,5 kilometreden 1 kilometreye indirdi ve böylece özel izleme ve bitki sağlığı gerekliliklerine tabi olan alanı daralttı.

Bu karar, 2025 ve 2026 yıllarında yürütülen izleme kampanyaları sırasında toplanan ve test sonuçları negatif çıkan 42.026 bitki örneğinin analizinin ardından alındı.

Boscia, “Bu tesadüfen gerçekleşen bir durum değil; salgının erken tespit edilmesi, bakterinin yayılmasını sınırlamada hayati öneme sahip oldu” diye açıkladı.

Üç salgınla ilgili oldukça iyimser olduğunu belirten Boscia, etkilenen bölgelerin yaklaşık bir yıl içinde bakteriden arındırılmış ilan edilebileceğini öne sürdü.

Bu vakalarda, erken teşhis, eradikasyon çabaları açısından hayati öneme sahipti. Yerel sakinlerin bildirimleri, yetkililerin enfeksiyonları hızla tespit etmesine ve müdahale etmesine yardımcı oldu. Başlangıçta sadece bir avuç enfekte ağaç tespit edildi; bunlardan bazıları çok az belirti gösteriyordu ya da hiç belirti göstermiyordu.

“Gargano’daki durum farklı,” dedi Boscia. “Daha geçen yıl, bakterinin birkaç yıl önce bölgeye girmiş olması nedeniyle, bunun oldukça ilerlemiş bir salgın olabileceğine dair sağlam temellere dayanan bir şüphe vardı.”

“Street View görüntülerine bakıldığında, iki ya da üç yıl önce bile oldukça belirgin belirtiler gösteren ağaçlar görülebiliyordu,” diye açıkladı. “Zeytin ağaçlarında pauca bakterisinin kuluçka süresinin ortalama iki yıl gibi oldukça uzun olduğunu göz önünde bulundurursak, bakterinin bölgeye girişinin en az beş ya da altı yıl öncesine dayandığını varsayabiliriz.”

“Bu nedenle, [Gargano] salgınının halihazırda oldukça yaygın olması şaşırtıcı değil,” dedi Boscia. “Yapılan çalışmalar, en azından salgını kontrol altına alma önlemi olarak son derece yararlı, ancak salgının tamamen ortadan kaldırılma şansı pek de kesin değil. Bu, zorlu bir mücadele.”

Boscia’ya göre, şu anda kamuoyunun görüşüne sunulan Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) Xylella risk değerlendirmesinin güncelleme taslağında yer alan modelleme, özellikle yakınlarda tespit edilmemiş enfeksiyonlar varken, sadece enfekte olduğu bilinen bitkilerin ortadan kaldırılmasının, yerleşik salgınları ortadan kaldırmak için genellikle yetersiz olduğunu gösteriyor.

EFSA’nın zararlı risk değerlendirmesi taslağı, konak bitkilerin kaldırılma yarıçapının artırılmasının ortadan kaldırma olasılığını artırabileceğini belirtse de, bu tür önlemlerin etkinliği yerel epidemiyolojik koşullara ve arazi yapısına bağlıdır.

Boscia, Calabria’nın Taurianova kentinde yakın zamanda tespit edilen salgına dikkat çekti; burada bölgesel yetkililer, Avrupa düzenlemelerinde öngörülen en az 50 metrelik yarıçapa kıyasla 80 metrelik daha geniş bir müdahale yarıçapı benimsemiştir.

Taurianova’daki salgın da, zeytin ağaçlarında şüpheli belirtiler fark eden bölge sakinlerinin bildirimleri üzerine ortaya çıkarılmıştır.

Boscia’ya göre bu vaka, bitki sağlığı gözetiminde halkın katılımının artan önemini vurgulamaktadır; o bu yaklaşımı “vatandaş bilimi” olarak tanımlamıştır.

Boscia, “Bölgesel bitki sağlığı hizmetleri tarafından ne kadar önemli kaynak ve personel görevlendirilirse görevlendirilsin, bölge o kadar geniş ve izlenmesi gereken o kadar çok bitki var ki her şeyi kapsayamazlar,” dedi. “Bir salgın zamanında tespit edilmezse, bu yetkililerin ihmalkar olduğu anlamına gelmez. Bölge çok geniş ve halkın aktif katılımına da ihtiyaç var.”

Boscia, Güney İtalya’daki gelişmelerin ötesinde, 2013’ten bu yana kazanılan deneyimin, bilim insanlarının Avrupa’da Xylella’nın varlığı ve dağılımı konusundaki anlayışını da değiştirdiğini belirtti.

Başlangıçta son derece yıkıcı bir bitki patojeninin istisnai bir şekilde bölgeye girmiş gibi görünen durum, zamanla farklı alt türleri ve suşları içeren ve konak bitkiler üzerinde çok çeşitli etkiler yaratan daha karmaşık bir durum olarak ortaya çıktı.

Boscia, Fransa ve Portekiz dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tespit edilen ve bazen enfekte olmuş bitkiler üzerinde sınırlı ya da neredeyse tespit edilemez etkiler gösteren Xylella fastidiosa subsp. multiplex örneğini verdi.

Boscia’ya göre, bazı enfeksiyonlar belirgin semptomlar göstermediği için yıllarca, hatta on yıllarca fark edilmeden kalmış olabilir. Bu tür durumlarda, yeni tespit edilen enfeksiyonlar, bakterinin o bölgeye ancak son zamanlarda ulaştığı anlamına gelmez.

“Bunu buluyoruz çünkü arıyoruz,” dedi.

Lüksemburg’da Xylella fastidiosa’nın yakın zamanda tespit edilmesi, gözetim faaliyetlerinin bu bakteriyi Avrupa’nın yeni bölgelerinde de ortaya çıkarmaya devam ettiğini göstermektedir.

12 Ekim’de Lüksemburg yetkilileri, ülkenin Moselle şarapçılık bölgesindeki üç farklı yerdeki üzüm asmalarında Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa’nın varlığını doğruladı ve bu durum, enfekte bölgeler ile tampon bölgelerin oluşturulmasına yol açtı.

Boscia’ya göre, giderek çeşitlenen epidemiyolojik tablo, önemli ölçüde farklı bakteri suşları, konak bitkiler ve hasar düzeylerini içeren salgınlar için aynı düzenleyici yaklaşımın uygun olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Boscia, Avrupa bitki sağlığı kurallarının büyük ölçüde Puglia’daki ilk salgının yıkıcı etkisine yanıt olarak geliştirildiğini belirtti.

“Şu anda, bakterinin farklı varyantları veya farklı epidemiyolojik durumlar arasında ayrım yapmayan tek bir Avrupa kurallar dizisine sahibiz,” dedi Boscia. “Bazı durumlarda bu kurallar uygun olabilir, hatta yetersiz bile kalabilir. Diğer durumlarda ise aşırı katı olabilirler ve harfiyen uygulanması, bakterinin kendisinden daha fazla zarara yol açabilir.”

“Bu nedenle şu anda çok hassas bir aşamadayız,” diye ekledi ve devam eden EFSA kamu istişaresine atıfta bulundu. “Bu istişare, önümüzdeki aylarda üye devletlerin de katılımıyla Avrupa düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi için temel oluşturacak. Yıllar boyunca biriken kanıtlar, durumla ilgili anlayışımızı tamamen değiştirdi,” diye konuştu Boscia.