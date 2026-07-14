Apulya’lı Üreticiler, Aile Geleneğini ve Antik Efsaneyi Ödüllü Zeytinyağlarına Dönüştürüyor

Giovinazzo yakınlarındaki aile arazilerinde Savino ve Luigi De Palo, yerel üzüm çeşitlerini, sürdürülebilir tarımı ve Apulia manzarasına duydukları derin bağlılığı bir araya getiriyorlar.

Eski bir yerel efsaneye göre, Apulya’daki Giovinazzo kasabasının kökeni, Zeus ile ölümlü prenses Danae’nin oğlu olan Yunan kahraman Perseus’a dayanmaktadır.

Kahramanlıklarından ve uzun yolculuklarından yorgun düşen Perseus’un, Adriyatik kıyısındaki verimli bir arazide dinlenmek için durduğu söylenir. Orada, babasının şerefine küçük bir köy kurmuştur. Efsaneye göre, köyün Latince adı olan ve “Zeus’un halkı” anlamına gelen Iovis Natio, kasabanın bugünkü adına dönüşmüştür.

Günümüzde kaliteli üretim yapmak sadece tarlalarda çalışmakla ilgili değildir. Aynı zamanda, yarattığınız şeyin tam olarak farkında olmayı da gerektirir. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

“Kökenleri, MÖ 4. yüzyılda kurulan ve Roma döneminde balıkçılar ile tüccarlardan oluşan bir topluluğa dönüşen bir yerleşim yerine kadar uzanan bu yeri gerçekten çok seviyoruz,” dedi Savino De Palo. De Palo, babası Luigi ile birlikte Bari’nin kuzeyindeki sahil köyünün hemen iç kesimlerinde bir araziyi yönetiyor.

“Ancak bu büyüleyici efsanede, zeytinyağlarımızın ruhuyla doğal bir uyum içindeymiş gibi görünen karakterler bulduk,” diye Olive Oil Times’a konuştu.

Kasabanın mitolojik kurucusunun adını taşıyan şirketin Perseo karışımı, bölgenin karakteristik çeşitleri olan Coratina ve Ogliarola Barese’yi bir araya getiriyor.

Bu çeşitler ayrıca iki tek çeşit zeytinyağının üretiminde de kullanılıyor: Zeus’un İtalyanca adı olan Giove ve Danae. Cesur ve canlı karakteriyle tanınan Giove, NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda Altın Ödül’e layık görülürken, Danae ise daha narin ve zarif bir profile sahip.

Etiketlerin renk paleti de aynı etkileşimi yansıtıyor. Tek çeşit zeytinyağları sırasıyla mavi ve sarı tonlara sahipken, bu iki rengin birleşimi karışımda kullanılan yeşil rengi oluşturuyor.

Yakındaki denizin etkisindeki mikro iklimde, çoğunlukla düz arazilerde yetişen ailenin 12.000 zeytin ağacı, toplamda yaklaşık 50 hektarlık birkaç parselde uzanmaktadır.

De Palo arazisi, 50 hektardan fazla bir alana yayılan birkaç parselden oluşuyor ve 12.000 adet Coratina ve Ogliarola Barese ağacına ev sahipliği yapıyor.

De Palo, şirketin başlangıçta bir hektarlık araziden ve 100 zeytin ağacından oluştuğunu söyledi. Kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Savino, ailesini geçindirmek için zeytin satmak ve zeytinyağı üretmek amacıyla bu araziyi işliyordu; geçen yüzyıla kadar kırsal topluluklarda yaygın olduğu üzere, her aile üyesi çiftlik işlerine katkıda bulunuyordu.

Luigi, babası öldüğünde 17 yaşındaydı. Birdenbire annesiyle baş başa kalan Luigi, kendini toprağı işlemek için adadı.

Birçok arkadaşı, sanayileşmiş kuzeye doğru yaşanan göç dalgası sırasında Güney İtalya’yı terk ederken, Luigi kalmayı ve küçük bahçesine bakmayı tercih etti. Yıllar süren sıkı çalışmanın ardından arazisini kademeli olarak genişletti.

“Babam bana bu zeytin ağaçlarına olan sevgiyi aşıladı,” dedi De Palo. “Çocukken bana, ‘Cep harçlığı istiyorsan, bunu kendin kazanmalısın’ derdi.”

Luigi De Palo, oğlu Savino ile birlikte Bari yakınlarındaki Giovinazzo’da 50 hektarlık bir araziyi işletiyor.

“Ben de onunla birlikte çiftliğe gider, ufak tefek işlerde yardım ederdim; işte tutkum böylece büyümeye başladı,” diye ekledi.

Şirkete resmi olarak katılmadan önce bile De Palo, ilk zeytinyağı tadım kurslarına kaydoldu.

“Benim için en önemli adım, ürünü incelemek ve anlamaktı,” dedi. “Günümüzde kaliteli üretim yapmak sadece tarlada çalışmakla ilgili değil. Aynı zamanda ürettiğiniz şey hakkında tam bir farkındalığa sahip olmanızı gerektirir.”

“Ancak ürünü gerçekten anlayarak tüketicilere mümkün olan en iyi sonucu sunabilirsiniz,” diye ekledi De Palo.

De Palo, çiftliğin değerini artırmak amacıyla 12 yıl önce babasının yanında çiftliği yönetmeye başladı. O dönemde şirket, bölgede uzun süredir devam eden bir gelenek olan zeytin satışını sürdürüyordu; birçok üretici, ürünlerini değirmenlere veya toptancılara teslim ediyordu.

Yaklaşık 35 hektarlık bir alana ve önemli sayıda zeytin ağacına sahip olan De Palo, ailenin bu mülkü geliştirmesi ve değerini yansıtan bir marka yaratması gerektiğine inanıyordu. Kendi yağlarını üretip şişelemeyi önerdi.

Savino De Palo ve babası Luigi, Coratina ve Ogliarola Barese zeytinlerinden birinci sınıf tek çeşit zeytinyağları ve bir karışım üretiyorlar.

Babası bu projeyi tek başına üstlenemezdi, ancak birlikte çalışmak bunu mümkün kıldı ve Luigi bu fikri benimsedi.

Bölgede saygın birkaç zeytin yağı imalathanesi bulunmaktadır. Aile, en başından itibaren zeytinlerini Le Tre Colonne’ye emanet etmeyi tercih etti; De Palo, bu imalathanenin en üst düzeyde bir üretim süreci sağladığını belirtti.

De Palo, “Yıllar içinde, yüzyıllık ağaçların da bulunduğu birkaç zeytin bahçesi satın aldık,” dedi.

“Puglia’nın kuzey ve güneyindeki bölgelerde hâlâ yeni dikim için uygun boş araziler bulunsa da, bu bölge zaten yoğun bir şekilde ekili durumda,” diye ekledi. “Bu nedenle, satın aldığımız zeytinliklerin çoğu gelenekseldir; olgun ağaçların yaşı ve geçmişi nedeniyle aralıklar geniş ve genellikle düzensizdir.”

Mülk ayrıca, uzun süredir bölgeyi karakterize eden arazi parçalanmasını yansıtan çok sayıda parsele bölünmüştür.

Arazideki en genç iki bahçe, 30 yıl önce De Palo’nun babası tarafından dikilmişti; babası, daha verimli bir ekim için bu bahçeleri altı metreye dört metrelik düzenli bir düzenle yerleştirmişti.

Bu parsellerden elde edilen meyveler, şirketin üretiminin en önemli simgelerinden biri olan Gran Cru Coratina tek çeşit şarabı için özel olarak ayrılmıştır.

Geç olgunlaşması nedeniyle Coratina, Kasım ayı başlarında hasat edilen son çeşittir. Ogliarola Barese ise genellikle Ekim ayının ikinci haftasından itibaren hasat edilir.

İki çeşit ayrı ayrı öğütülür ve depolanır; harmanlama işlemi daha sonra gerçekleştirilir.

Meyveyi toplamak için en uygun zamanda, mevsimlik hasatçılardan oluşan küçük bir ekip, aileye ve çiftlikte yıl boyunca çalışan üç yetenekli çalışana katılır; böylece işgücü sayısı 10’a çıkar.

De Palo, “Günümüzde biz çiftçiler, doğayı tarıma uydurmaya çalışmak yerine doğaya uyum sağlamalıyız,” dedi.

“İklim değişikliği giderek daha belirgin hale geldi,” diye ekledi. “Geçen yıl burada olduğu gibi, nisan ayından haziran ayına kadar hiç yağmur yağmadığı kuraklık gibi aşırı olaylar karşısında, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve daha da çok çalışmalıyız.”

“Bu yıl, birkaç bahar yağmuru en azından sıcak mevsime göğüs germemize yardımcı oldu,” dedi De Palo.

“Bunu göz önünde bulundurarak, toprağımızı korumaya ve iklim krizinin getirdiği zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olacak sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeye çalışıyoruz,” diye ekledi. “Çevreyi korurken tarım yapmak çok önemlidir. Bu aynı zamanda güzel bir manzara yaratmanın ve toprağımıza gerçek bir özen gösterdiğimizin bir göstergesidir.”

Savino De Palo ve babası Luigi, Giovinazzo sahil köyüyle kurdukları güçlü bağın da etkisiyle, çiftliklerinde zeytinyağı turizmi deneyimleri düzenliyor ve bölgeyi aktif olarak tanıtıyorlar.

Çiftlik, fotovoltaik panellerle çalışmaktadır ve ekipmanlarının çoğu elektrikle çalışmaktadır. Aile ayrıca toprak yönetimine de büyük önem vermekte, toprak örtüsünü kontrollü bir şekilde korumakta ve periyodik olarak çim biçmektedir.

Budama artıkları parçalanarak, malç ve doğal gübre olarak bahçelere geri verilmektedir.

De Palo, ailenin ziyaretçilere ve turistlere toprağa sorumlu bir şekilde bakmanın önemini de öğretmek istediğini belirtti.

Arazinin turizm potansiyelini geliştirmek, üretim döngüsünü tamamlamak için kendi değirmenini inşa etmenin yanı sıra şirketin iki ana yatırım hedefinden biridir.

Aile, 2021 yılından bu yana zeytin ağaçlarının arasında tadım ve aperatif ikramları da içeren zeytin turizmi deneyimleri sunuyor. Ziyaretçiler ayrıca zeytin hasadı gibi çiftlik faaliyetlerine de katılabiliyor.

De Palo, “Babam ve ben, toprağımızın değerini aktarmaya çalışıyoruz ve bu, projemizin temelini oluşturuyor,” dedi. “Bu yola çıktığımızda, bunun sebebi tam da buraya olan bağlılığımızdı.”

“Misafirlerimizle tanışmaktan, kasabamızla ilgili hikayeler paylaşmaktan ve insanları burayı ziyaret etmeye teşvik etmekten keyif alıyorum çünkü burayı çok seviyorum,” diye ekledi.

“Zeytinyağı üretiyor ve zeytin ağaçlarımıza özen gösteriyoruz çünkü Giovinazzo kırsalına uzanan köklerimizle derin bir bağ hissediyoruz,” dedi De Palo.

“Bu, gerçek bir güç haline geliyor çünkü gerçek kalitenin her zaman bölgeyle kurulan güçlü bir bağdan kaynaklandığına inanıyorum,” diye sözlerini tamamladı. “Sonuçta kalite, toprağa duyulan sevgi ve tutkudan doğan bir ilkedir.”