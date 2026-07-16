Kalabriya Şartı, İtalya’nın zeytin bahçelerinin daha güçlü bir şekilde korunmasını talep ediyor

İtalya’nın Zeytinyağı Şehirleri Derneği, tarihi zeytinliklerin daha güçlü bir şekilde korunmasını, üreticilere destek sağlanmasını ve zeytin yetiştiriciliği yapan belediyelerin resmi olarak tanınmasını öngören bir politika çerçevesi açıkladı.

Città dell’Olio (Zeytinyağı Şehirleri) derneği, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Cosenza ilinin Corigliano-Rossano kasabasında düzenlenen ilk ulusal kongresinde Calabria Şartı’nı sundu.

Uzun vadeli bir vizyonu 2030 yılına kadar uygulanacak operasyonel önlemlerle birleştiren bu politika çerçevesi, kurumlar, araştırma ve kültür alanlarından temsilcilerin yer aldığı Zeytinyağı Şehirleri Elçiler Konseyi tarafından geliştirildi.

“İyi bakılmış bir zeytinlik, Cumhuriyet’in değerlerine dayanan bir eylemdir; çünkü Anayasa’nın bize emanet ettiği manzara, emek ve refahı bir araya getirir. ” – Michele Sonnessa, Città dell’Olio derneği başkanı

Ayrıca, yerel kurumlar, ekonomik aktörler ve kültür kuruluşlarından oluşan bir ağ olan Zeytinyağı Toplulukları’nın geçen yıl kurulmasıyla ortaya konan taahhütlere de dayanmaktadır.

İtalyan Cumhuriyeti’nin 80. yıldönümünün kutlandığı yılda sembolik olarak imzalanan Calabria Şartı, ülkenin Anayasasındaki ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır.

Faşizmin çöküşü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından 1 Ocak 1948’de yürürlüğe giren İtalyan Cumhuriyeti Anayasası, özgürlük, adalet ve eşitlik değerlerine dayanan ülkenin siyasi ve sosyal yeniden doğuşunu ifade etmişti.

139 madde ve 18 geçiş hükmünden oluşan Anayasa, yalnızca özel bir prosedür yoluyla değiştirilebilir. Çevre ilkeleri 2022 yılında eklenmiştir.

Kalabriya Şartı bu ilkeleri temel alır ve sorumlu bir şekilde yönetilen bir zeytinliklerin 9. maddenin uygulanmasını somutlaştırdığını belirtir: “Cumhuriyet […] gelecek nesillerin menfaati de gözetilerek […] peyzajı, çevreyi, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri korur.”

Şart ayrıca, çalışmayı toplumun temeli olarak tanımlayan 4. maddeye dayanarak, “Cumhuriyet, tüm vatandaşların çalışma hakkını tanır […] Her vatandaş, yeteneklerine ve tercihine göre, toplumun maddi veya manevi ilerlemesine katkıda bulunan bir faaliyet veya görevi yerine getirme yükümlülüğüne sahiptir.”

Calabria Şartı, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Corigliano-Rossano’da düzenlenen Città dell’Olio’nun ilk ulusal kongresi sırasında tanıtıldı.

Söz konusu Şart, aynı zamanda sağlığı “temel bir hak ve toplumsal çıkar” olarak tanımlayan 32. maddeye de dayanmaktadır; Akdeniz Diyetinin temel taşlarından biri olan sızma zeytinyağı, bu ilkenin her gün korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu temele dayanarak, Calabria Şartı ulusal kurumları, zeytin manzaralarını ve bunları koruyan toplulukları, hidrojeolojik riskleri ve arazi bakımını ele alan entegre politikalar yoluyla korunması gereken stratejik altyapı olarak tanımaya çağırmaktadır.

Bildirge, zeytin yetiştiriciliği yapan belediyelerin tedarik zinciri içindeki kurumsal aktörler olarak tanınmasını teşvik etmekte ve ülkenin zeytin yetiştiriciliği mirasını etkileyen politikalar konusunda zorunlu danışma yapılmasını talep etmektedir.

Belge ayrıca, enerji dönüşümünün tarihi zeytin manzaralarının aleyhine olmaması gerektiğini savunmakta ve bu manzaraların istisnasız olarak sıkı koruma önlemleriyle korunması gerektiğini belirtmektedir.

Ayrıca, sosyal zeytin yetiştiriciliği ve terk edilmiş zeytinliklerin yeniden canlandırılmasına ilişkin ulusal bir yasanın çıkarılmasını savunuyor. Belge, yetiştiricilerin topluluklarına sağladıkları çevresel hizmetler için tazminat ödenmesini de destekliyor ve İtalya’nın zeytinyağı kültürünün somut olmayan kültürel miras olarak aday gösterilmesini öneriyor.

Città dell’Olio derneği başkanı Michele Sonnessa, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Kalabria Şartı, Zeytinyağı Şehirleri’nin böylesine önemli bir yıldönümünün kutlandığı bu yılda ülkeye sunduğu taahhüttür,” dedi.

“İyi bakılmış bir zeytinlik, Cumhuriyet’in değerlerine dayanan bir eylemdir; çünkü Anayasa’nın bize emanet ettiği peyzaj, emek ve refahı bir araya getirir,” diye ekledi.

Città dell’Olio’nun ulusal kongresinde, kurum ve kültür temsilcileri, sektörün temel meseleleri olan bölgesel yönetişim, peyzajın korunması, biyolojik çeşitlilik ve iş kalitesi konularını ele aldılar.

“Bu nedenle zeytin yetiştiriciliği yapan belediyelerin kilit aktörler olarak tanınmasını ve zeytin manzaralarının stratejik altyapı olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz,” diye devam etti Sonnessa. “Bu bir talep listesi değil, bundan böyle Zeytinyağı Toplulukları ile birlikte somut eylemlere dönüştüreceğimiz bir taahhüttür.”

Corigliano-Rossano’da düzenlenen üç günlük etkinlikte, kurum ve üniversite temsilcileri arasında tartışmalar gerçekleştirildi; bu tartışmalarda, bölgesel yönetişim, peyzajın korunması, biyolojik çeşitlilik, çalışma koşulları ve nesil yenilenmesi dahil olmak üzere sektörün başlıca zorlukları ele alındı.

Katılımcılar, sektörün en acil sorunları arasında işgücü eksikliğini, iç kesimlerdeki nüfus azalmasını, tarım arazilerinin terk edilmesini ve toprak erozyonunu vurguladılar.

Tartışmalarda, zeytin manzaralarının korunmasında üreticilerin kilit rolü ve yalnızca ekonomik açıdan sürdürülebilir çiftliklerin manzara korumasını sağlayabileceği, biyolojik çeşitliliği koruyabileceği ve zeytin turizminin gelişimini destekleyebileceği ilkesi vurgulandı.

Bu hedef doğrultusunda, Calabria Şartı, her Zeytinyağı Topluluğu için en az bir terk edilmiş zeytin yetiştirme alanının yeniden kazanılmasını, gençlere yönelik programlar oluşturulmasını, nüfus azalması riski taşıyan bölgelerde destek mekanizmaları kurulmasını ve her bölgede yerli çeşitlerin sayımının yapılmasını önermektedir.

Kongre sona ermeden önce, organizatörler ev sahibi bölge olan ve İtalya’nın üçüncü büyük zeytinyağı üreticisi olan Calabria’yı, biyolojik çeşitliliği, manzaraları ve yüksek kaliteli üretimi nedeniyle övdü.

Corigliano-Rossano Belediye Başkanı Flavio Stasi, ülkenin zeytinyağı sektörü için geniş kapsamlı bir vizyon çizen bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kalabria Şartı burada doğdu ve buradan tüm ülkeye bir mesaj gönderiyoruz,” dedi. “Bölgeler, kimliği, çevreyi, kültürü ve işletmeleri ön plana çıkaran bir modelin başrol oyuncuları haline gelebilir; böylece zeytin ağacı, bir uyum unsuru ve gelecekteki kalkınmanın itici gücü haline gelir.”