AB Bütçe Anlaşmazlığı, Kuzey Ülkeleri ile Başlıca Zeytinyağı Üreticilerini Karşı Karşıya Getiriyor

Almanya ve diğer beş AB ülkesi daha küçük bir bütçe için baskı yaparken, 17 üye ülke tarım harcamalarında yapılacak ilave kesintilerin çiftçileri tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyor.

Başlangıçta 2 trilyon avronun biraz altında bir rakam olarak önerilen Avrupa Birliği’nin bir sonraki uzun vadeli bütçesi, bloktaki çiftçilere ayrılan fonları daha da azaltabilecek önemli kesintilerle karşı karşıya.

Almanya ve diğer AB üye devletlerinin baskısı üzerine, şu anda AB’nin dönem başkanlığını yürüten İrlanda, 2028-2034 dönemi harcamalarının 159 milyar avro, yani yaklaşık yüzde sekiz oranında azaltılmasını önerdi.

“Avrupa’nın hedeflerini düşürmesinin zamanı değil. ” – 17 AB üye devletinin ortak mektubu

Önerilen kesintiler, AB’nin bir sonraki Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında çiftçilere sağlanan finansmanı da etkileyebilir ve tarımsal desteğin azalmasına ilişkin endişeleri artırabilir.

Almanya, Danimarka, İsveç, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya’nın da dahil olduğu ve “tutumlular” olarak bilinen altı ülkeden oluşan bir koalisyona liderlik ediyor. Bu altı ülke, AB bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

İrlanda hükümetine gönderdikleri mektupta, altı ülkenin liderleri, bir sonraki AB bütçesinin “gerçekçi bir şekilde finanse edilebilecek” bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca, uyum ve tarım gibi geleneksel harcama alanlarından, 27 üyeli bloktaki diğer önceliklere fon aktarılması çağrısında bulundular.

Mektupta, “Kaynaklar, güvenlik ve savunma, rekabet gücü, inovasyon ve düzensiz göçle mücadele alanlarındaki ortak yatırımlara odaklanmalıdır” denildi.

Önerilen 2028–2034 AB bütçesi kapsamında, tarım fonları 865 milyar avro değerindeki daha geniş kapsamlı Ulusal ve Bölgesel Ortaklık (NRP) Fonu’na dahil edilecek.

Bu tutarın 295,7 milyar avrosu, çiftçilere yapılacak doğrudan ödemeler için ayrılacak; bu rakam, mevcut 2021–2027 Ortak Tarım Politikası (Ortak Tarım Politikası) kapsamında tarım sübvansiyonlarına ayrılan 386,6 milyar avrodan önemli ölçüde daha az.

AB genel bütçesinde önerilen yüzde sekizlik kesinti kabul edilirse, tarım fonlarının yaklaşık yüzde üç oranında azalması bekleniyor; bu da, AB harcamaları içinde Ortak Tarım Politikası’nın (Ortak Tarım Politikası) payındaki on yıllardır süren düşüşün devamı anlamına geliyor.

1980’lerde tarım harcamaları, bloğun bütçesinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyordu. O zamandan bu yana bu pay yaklaşık yüzde 30’a geriledi.

Önerilen kesintiler, harcamaları kısıtlamak isteyen kuzey AB ülkeleri ile tarım ve bölgesel kalkınma fonlarını korumak isteyen güney ve doğu üye ülkeleri arasındaki ayrılıkları da ortaya çıkardı.

AB’nin en büyük zeytinyağı üreticileri olan İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu 17 güney ve doğu üye ülkeden oluşan bir grup, tasarruf yanlısı ülkelerin savunduğu kesintilere karşı çıkmıştır.

“Uyum Dostları” olarak bilinen grup, İrlanda’nın AB dönem başkanlığından bir sonraki Ortak Tarım Politikası (CAP) kapsamında tarım fonlarının korunmasını talep etti.

Ülkeler, İrlanda hükümetine gönderdikleri ortak mektupta, “Şu an, Avrupa’nın hedeflerini düşürmesinin zamanı değil” diye yazdı. “Uyum Politikası ve Ortak Tarım Politikası uzun süredir yürürlükte olan politikalar, ancak hedefleri her zamanki kadar günceldir.”

Grubun tutumu, Slovenya hükümeti tarafından yayınlanan bir açıklamada da özetlendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, bloğun bir sonraki uzun vadeli bütçesinde önemli kesintiler yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Von der Leyen, Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Büyük kesintiler yapılmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum” dedi. “Bu, hepimizin üzerinde anlaştığı kritik önceliklerin ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açabilir.”

Bütçe tartışmaları, Avrupalı çiftçilerin düşen tarım fiyatları ve artan üretim maliyetlerinden kaynaklanan artan baskı ile karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Eurostat verilerine göre, çiftçilerin tarım ürünleri karşılığında aldıkları fiyatlar, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 düştü; bu, yıllık bazda üst üste üçüncü çeyrekte yaşanan düşüşü işaret ediyor.

Öte yandan, enerji, hayvan yemi ve gübre dahil olmak üzere tarımsal girdilerin ortalama fiyatları aynı dönemde yüzde 4,7 artarak çiftçilerin kâr marjlarını daha da daralttı.

Siyasi analistler, AB yetkililerinin 2027’de birçok üye ülkede yapılması planlanan seçimler öncesinde, yıl sonuna kadar bir sonraki uzun vadeli bütçe anlaşmasını sonuçlandırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Fransa’daki aşırı sağ muhalefet partisi Ulusal Birlik’ten bir yetkili, “[Fransa’daki] cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce anlaşmayı sonuçlandırmak istiyorlar çünkü bir şeylerin değişebileceğinin farkındalar” dedi.