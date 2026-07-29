O Zaman ve Şimdi: İspanya’nın 1930 Yılında Zeytinyağı Sahtekarlığını Tespit Etmek İçin Yaptığı Araştırma

1930’dan bu yana terminoloji ve bilim alanında köklü değişiklikler yaşandı. Ancak zeytinyağının etiketinde belirtilen özelliklere uygunluğunu sağlama çabası hiç değişmedi.

“O Zaman ve Şimdi” başlıklı bölüm, arşivlerdeki zeytinyağı hikayelerini yeniden ele alarak, sektörün nasıl değiştiğini ve hangi zorlukların hâlâ devam ettiğini inceliyor.

Neredeyse bir asır önce İspanya, rafine yağın daha kaliteli zeytinyağıyla karıştırılmasını tespit edecek bir yöntem için önemli bir ödül teklif etmişti. Bilimsel bilgiler önemli ölçüde değişmiş olsa da, şişenin içindekini yanlış beyan etme eğilimi hâlâ devam ediyor.

1930 yılında İspanya, sahte zeytinyağını tespit edenlere cömert bir ödül teklif etmişti.

12 Ekim 1930’da, The New York Times, İspanyol hükümetinin, gazetenin “saf” yağ olarak adlandırdığı yağla karıştırılmış rafine zeytinyağını tespit etmek için güvenilir bir yöntem bulana 50.000 peseta (bugünün ABD doları değeriyle yaklaşık 110.000 dolar) ödül verdiğini bildirdi.

“Zeytinyağı Sahtekarlığını Hedefliyor” başlıklı kısa makale, günümüzde de hâlâ tanınabilir bir sorunu anlatıyordu: Düşük kaliteli yağ işlenip, daha kaliteli yağla karıştırılarak, alıcıların tam olarak ne aldıklarını bilmeden satılabiliyordu.

Neredeyse bir asır öncesine ait bu rapor, modern zeytinyağı test ve sınıflandırma sistemini şekillendiren sorunlara ilişkin aydınlatıcı bir bakış sunuyor. (Olive Oil Times illüstrasyonu)

Rapora göre, İspanya’nın güneyindeki bol hasatlar nedeniyle, yere düşen zeytinler bazen toplanana kadar günlerce yerde kalıyordu. Bozulmuş meyvelerden üretilen yağ, yüksek asitlik ve diğer kusurlara sahipti; bu da rafine edilmeden satışa sunulmasını imkansız kılıyordu.

Rafine etme işlemi, yağdaki serbest yağ asidinin büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor ve istenmeyen tatları gideriyordu; ancak bu işlem, karıştırma sonrasında yağın daha kaliteli yağdan ayırt edilmesini de zorlaştırıyordu. İspanyol hükümeti, bu farkı ortaya çıkarabilecek bir test istiyordu.

Makalede, Amerika Birleşik Devletleri’nde “saf” olarak satılan bazı zeytinyağlarının yüzde 40 ila 50 oranında rafine yağ içerdiği iddia ediliyordu. Bu tahmin için herhangi bir kanıt sunulmamıştı, ancak bu iddia, Amerikan pazarındaki orijinallik konusundaki endişelerin neredeyse bir asır önce de zaten öne çıktığını göstermektedir.

Zeytinyağını sınıflandırmak için kullanılan dil, günümüzde çok daha kesin hale gelmiştir.

1930 tarihli raporda “saf zeytinyağı” terimi, günümüzdeki anlamından farklı bir şekilde kullanılmıştı. Günümüzde bu terim, genellikle rafine zeytinyağı ile sızma zeytinyağının karıştırılmasıyla elde edilen rafine sınıfı bir yağı ifade etmektedir.

Testler de asitlik ölçümünün çok ötesine geçmiştir. Modern laboratuvarlar, rafine etme, tağşiş veya etikette belirtilen kategoriyle uyuşmayan yağların varlığını ortaya çıkarabilecek bir dizi bileşik ve özelliği incelemektedir.

Sızma zeytinyağları ayrıca, temel kimyasal ölçümlerin tespit edemeyebileceği kusurları belirleyebilen, eğitimli tadım panelleri tarafından da değerlendirilir.

1930 tarihli makalede ayrıca, rafine işleminin yağın tüm besin değerini ortadan kaldırdığı ve vitaminlerini “öldürdüğü” belirtilmişti. Bu bir abartıydı. Rafine işlemi, aromaları, tatları ve doğal olarak bulunan birçok minör bileşiği ortadan kaldırır; ancak elde edilen yağ, büyük ölçüde oleik asit dahil olmak üzere yağ asitlerinden oluşmaya devam eder.

Rafine zeytinyağı, doğası gereği sahte değildir. Aldatma, rafine zeytinyağının sızma veya sızma ekstra olarak satılan bir üründe gizlendiği veya yağın sınıfı, menşei ya da bileşimi hakkında yanlış beyanlarda bulunulduğu durumlarda ortaya çıkar.

Maddi teşvik ortadan kalkmış değildir.

Daha yüksek kaliteli zeytinyağı daha yüksek bir fiyat gerektirir; bu da daha ucuz ürünlerin ikame edilmesi, karıştırılması veya yeniden etiketlenmesi yoluyla kâr elde etme fırsatları yaratır. Zeytinyağı sahtekarlığını tespit etmek için kullanılan yöntemler çok daha gelişmiş hale gelmiştir, ancak bunların ortaya çıkarmayı amaçladığı uygulamalar da aynı şekilde gelişmiştir.

İspanyol hükümetinin 50.000 peseta ödüllü yarışması başka bir döneme aittir. Ancak bunun ardındaki soru hâlâ geçerlidir: Alıcılar, bir ambalajdaki zeytinyağının etiketinde yazdığı gibi olduğundan nasıl emin olabilirler?

Neredeyse bir asır sonra, İspanya bu konudaki önlemlerini hâlâ güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında hükümet, zeytinyağı ve zeytin posası ürünleri zinciri genelinde, daha kapsamlı denetimler, dijital izlenebilirlik sistemleri ve riske dayalı kontroller dahil olmak üzere genişletilmiş sahtecilikle mücadele kontrollerini duyurdu.

Araçlar değişti. Orijinallik ile aldatma arasındaki mücadele ise devam ediyor.

Arşiv: “Zeytinyağı Sahtekarlığına Karşı Mücadele”, The New York Times, 12 Ekim 1930.