Istrischer Erzeuger baut den Olivenöl-Tourismus auf Bildung und Nachhaltigkeit auf

Brist verbindet Rundgänge durch die Olivenhaine, sensorische Erziehung und lokale Gastronomie, um den Besuchern das ganze Jahr über einen Einblick in die Olivenölproduktion im südlichen Istrien zu bieten.

In den Hügeln rund um Vodnjan, einer Stadt im Süden Istriens mit einer jahrhundertealten Tradition im Olivenanbau, verändert ein Familienbetrieb die Art und Weise, wie Besucher mit nativem Olivenöl extra in Berührung kommen.

Durch die Verbindung von lokaler Geschichte, Gastfreundschaft und lehrreichen Führungen hat sich Brist zu einem der Pioniere im wachsenden Oleotourismus der Region entwickelt.

„Wenn man die ganze Geschichte erzählt und eine Beziehung aufbaut, die auf Transparenz und Ehrlichkeit beruht, gewinnt man einen Kunden fürs Leben. “ – Puhar O’Grady,

Mit Blick auf die Adria und den Nationalpark Brijuni bietet das Anwesen Spaziergänge durch jahrhundertealte Olivenhaine, geführte sensorische Verkostungen, Kombinationen mit lokalen Speisen sowie Unterkünfte in der Villa Santa Margherita.

Die Familie Puhar O’Grady hat zudem eine neue Mehrzweckanlage im Olivenhain errichtet.

Mitglieder der Familie Puhar O’Grady auf dem Anwesen Brist in der Nähe von Vodnjan im südlichen Istrien, wo der Produzent Olivenanbau, sensorische Bildung und ländliche Gastfreundschaft verbindet, um Besuchern ein intensives Oleotourismus-Erlebnis zu bieten. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

„Das neue Gebäude wird einen Olivenölkeller und eine Abfüllanlage, einen Bereich für die Verarbeitung von regionalem Obst und Gemüse sowie einen modernen Verkostungs- und Verkaufsraum unter einem Dach vereinen“, sagte Lena Puhar O’Grady, die im Familienunternehmen für Marketing, Verkostungen und Bildung zuständig ist.

Vom spontanen Spaziergang zum ganzjährigen Programm

Die ausgebildete Archäologin und Kunsthistorikerin Puhar O’Grady führt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem 73-jährigen Vater Silvano und ihrem Ehemann Paul.

Die Familie begann vor etwa einem Jahrzehnt damit, Erlebnisse rund um den Olivenöltourismus anzubieten, und gehörte damit zu den ersten Erzeugern in Istrien, die in diesen Sektor einstiegen. Was sich seitdem zu einem strukturierten Geschäft entwickelt hat, begann durch Zufall.

„Alles begann ganz spontan mit zwei Touristen aus Norwegen“, sagte Puhar O’Grady. „Nach einer Verkostung in unserem Laden fragten sie, wo sich unsere Bäume eigentlich befänden.“

Lena Puhar O’Grady und Paul O’Grady im „Brist“-Laden in Vodnjan, wo die Familie Besucher zu geführten Verkostungen empfängt und ihnen ihre preisgekrönten nativen Olivenöle extra vorstellt.

„Mein Mann bot sofort an, sie drei Kilometer bergauf zu unserem Olivenhain zu fahren, der 150 Meter über dem Meeresspiegel liegt und einen Blick auf Brijuni bietet“, fügte sie hinzu. „Er gab ihnen eine spontane Führung und erzählte ihnen von unserer Familiengeschichte und unseren Anbaumethoden.“

„Sie waren absolut begeistert, und das war der Auslöser, der uns zeigte, dass die Menschen genau nach dieser Art von direkter Verbindung suchten“, fuhr Puhar O’Grady fort.

Das Anwesen bietet nun das ganze Jahr über Programme an. Das Einführungsangebot „Walk and Taste Experience“ ist vor und nach der Hauptreisezeit verfügbar, auch an windigen oder regnerischen Tagen.

Die Führung behandelt 2.000 Jahre istrische Olivenanbaugeschichte sowie Anbau- und Erntemethoden. Sie umfasst auch einen Besuch der an den Hain angrenzenden St.-Margarethen-Kirche aus dem 13. Jahrhundert.

Im Anschluss an den lehrreichen Spaziergang findet im Brist-Laden in Vodnjan eine geführte sensorische Analyse statt.

Bildung bei Kerzenschein

Während der Hochsaison im Sommer, von Juni bis September, bietet das Anwesen sein charakteristisches Abendprogramm „Ein Abend unter Olivenbäumen“ an.

Das Programm beginnt bei Einbruch der Dämmerung mit einem interaktiven Rundgang durch die Olivenhaine. Die Besucher erfahren mehr über landwirtschaftliche Praktiken, die von Methoden aus der Römerzeit bis hin zu regenerativer und nachhaltiger Landwirtschaft reichen.

Entlang der Wege reihen sich restaurierte Trockenmauern und „Kažuni“, traditionelle Feldunterstände aus Stein. Beide sind markante Symbole des istrischen Kulturerbes, die mit von der UNESCO anerkannten Traditionen verbunden sind.

„Wir versuchen, das kommerzielle Produkt nicht aggressiv zu vermarkten“, sagte Puhar O’Grady. „Stattdessen wollen wir als Botschafter für Südistrien fungieren und die Bedeutung eines kleinen Bauernhofs verdeutlichen, auf dem der Erzeuger die vollständige Kontrolle über den gesamten Prozess behält.“

„Wir wollen kein industrieller Betrieb werden“, fügte sie hinzu. „Unser Hauptziel ist es, klein, authentisch und nachhaltig zu bleiben.“

Die Hauptveranstaltung beginnt, wenn die Sonne über den Olivenbäumen untergeht. Da es im Hain keine künstliche Beleuchtung gibt, wird der Bereich ausschließlich von Kerzen erhellt.

Die Gäste versammeln sich zu Brists Programm „An Evening Under Olives“ bei Kerzenschein in der Nähe von Vodnjan, wo geführte Verkostungen, lokale Speisenbegleitung und Geschichtenerzählen den Besuchern die Traditionen des Olivenanbaus in Istrien näherbringen. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

In dieser Kulisse leitet Puhar O’Grady eine sensorische Verkostung mit „Brist Exclusive Selection“, dem Flaggschiff-Olivenöl der Familie.

Die Marke wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Goldmedaillen beim NYIOOC World Olive Oil Competition in New York.

Während des Workshops lernen die Gäste, wie man natives Olivenöl extra bewertet, indem sie positive Eigenschaften wie Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe erkennen.

Im Anschluss an die Verkostung folgt eine eher ungezwungene Kombination mit Lebensmitteln von nahegelegenen Familienbetrieben, begleitet von Sekt aus Vodnjan.

„Wenn man die ganze Geschichte erzählt und eine Beziehung aufbaut, die auf Transparenz und Ehrlichkeit beruht, gewinnt man einen Kunden fürs Leben“, sagte Puhar O’Grady.

„Wir haben internationale Besucher aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt, die mehrmals wiederkommen“, fügte sie hinzu. „Auch wenn sie den Lehrstoff bereits kennen, sagen sie uns, dass dieser Abend ein absolutes Highlight ihrer Reise nach Istrien bleibt.“

Ein umfassenderes Oleotourismus-Erlebnis

Um den landwirtschaftlichen Betrieb mit Unterkünften zu verbinden, eröffnete die Familie die Villa Santa Margherita.

Das Ferienhaus verfügt über einen großen Swimmingpool, eine Sommerküche im Freien und überdachte Terrassen. Im Inneren verbindet sich modernes Design mit traditionellen Elementen, darunter ein offener Wohnbereich mit einem Holzkamin.

Die Villa verfügt außerdem über eine voll ausgestattete Küche und einen privaten Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna.

Durch die Kombination von Olivenölproduktion, Verbraucheraufklärung und ländlicher Gastfreundschaft hat der Produzent aus Vodnjan ein diversifiziertes Geschäftsmodell entwickelt, das einem kleinen mediterranen landwirtschaftlichen Betrieb helfen soll, an der Tourismuswirtschaft der Region teilzuhaben.