Spanien produziert 1,3 Millionen Tonnen Olivenöl – während die Preise sinken

Deutliche Produktionssteigerungen in Katalonien, Aragón und Valencia glichen den starken Rückgang in Andalusien teilweise aus, sodass sich die endgültige Olivenölproduktion Spaniens auf 1,3 Millionen Tonnen belief.

Spanien produzierte im Erntejahr 2025/26 1,3 Millionen Tonnen Olivenöl – eine Menge, die laut Regierung „ausreichen wird, um den Marktbedarf zu decken“.

Nach den neuesten vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung veröffentlichten Daten dauerte die Ernte in einigen Gebieten länger als üblich an.

„Die Ernte des Wirtschaftsjahres 2025/26 ist mit 1,3 Millionen Tonnen abgeschlossen, in einer Saison, die etwas länger als üblich war, beeinflusst durch die Verzögerung der Ernte in bestimmten Anbaugebieten aufgrund meteorologischer Einflüsse von Dezember bis Februar“, schrieb das Ministerium in seinem monatlichen Marktbericht.

Das Endergebnis war eine willkommene Nachricht für Abfüller und Exporteure, nachdem der spanische Verband der Olivenanbaugemeinden im Februar prognostiziert hatte, dass heftige Regenfälle und Überschwemmungen durch den Sturm Leonardo die Produktion im weltweit größten Olivenöl produzierenden Land auf 1,2 Millionen Tonnen reduzieren würden.

Die Produktion blieb jedoch deutlich unter den 1,45 Millionen Tonnen, die vor Beginn der Ernte im September erwartet worden waren. Regenmangel und ungewöhnlich warmes Wetter zu Beginn des Herbstes führten dazu, dass sich weniger Öl in den Früchten ansammelte als erwartet.

Am stärksten ging die Produktion in Andalusien zurück, der größten Olivenöl-Anbauregion des Landes: Sie sank von 1,15 Millionen Tonnen im Erntejahr 2024/25 auf 974.100 Tonnen im Erntejahr 2025/26.

Dieser Rückgang wurde teilweise durch deutliche Zuwächse in Aragón und Valencia ausgeglichen, wo sich die Produktion gegenüber dem vorangegangenen Erntejahr auf 17.100 Tonnen bzw. 23.400 Tonnen vervierfachte.

Castilla-La Mancha, Spaniens zweitgrößte Anbauregion, verzeichnete einen geringeren Rückgang. Die Produktion sank von 146.600 Tonnen im Erntejahr 2024/25 auf 138.600 Tonnen im Erntejahr 2025/26.

Die Erzeugung in der Extremadura blieb mit 78.300 Tonnen weitgehend stabil.

Unterdessen wurde die Produktion in Katalonien den vor der Ernte gehegten Erwartungen gerecht. Spaniens viertgrößte Anbauregion erzielte einen Ertrag von 38.900 Tonnen, mehr als doppelt so viel wie bei der vorangegangenen Ernte.

Auch Murcia, die Balearen und die Kanarischen Inseln verzeichneten erhebliche Produktionssteigerungen.

Die Produktion in Murcia stieg von 4.300 Tonnen auf 14.300 Tonnen, während die Erzeugung auf den Balearen von 245 Tonnen auf 990 Tonnen zunahm.

Die Kanarischen Inseln verzeichneten den größten prozentualen Anstieg und produzierten im Erntejahr 2025/26 26 Tonnen Olivenöl, gegenüber 1 Tonne im vorangegangenen Erntejahr.

Obwohl die Gesamternte Spaniens leicht unter den im Erntejahr 2024/25 produzierten 1,42 Millionen Tonnen lag, übertraf sie den Vierjahresdurchschnitt um 14 Prozent. Das Ergebnis trug zudem zu einem dritten monatlichen Anstieg der Olivenölvorräte in Folge bis Ende Juni bei.

Der Anstieg der Lagerbestände trotz geringerer Produktion wurde zum Teil auf schwächere Inlandsverkäufe zurückgeführt. Die spanischen Olivenölverkäufe sanken in den ersten neun Monaten des Wirtschaftsjahres 2025/26 auf 362.800 Tonnen, verglichen mit 377.200 Tonnen im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Wirtschaftsjahres.

Auch die Exporte gingen zurück und sanken von 759.400 Tonnen auf 745.300 Tonnen, während die Importe in den ersten neun Monaten des Erntejahres von 175.000 Tonnen auf 200.600 Tonnen stiegen.

Die anhaltende Normalisierung des Marktes drückte die Preise für natives Olivenöl extra am Ursprungsort auf den tiefsten Stand seit 2022.

Natives Olivenöl extra wurde zu etwa 362 € pro 100 Kilogramm gehandelt, was rund 50 Prozent unter den beispiellosen Höchstständen von 2023 und 2024 liegt.

Auch die Preise für natives, Lampante- und raffiniertes Olivenöl blieben deutlich unter den in diesen Jahren erreichten Rekordwerten, lagen jedoch jeweils leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Separate Daten des Ministeriums zeigten einen leichten Rückgang bei der Erzeugung von Tafeloliven, die von 533.200 Tonnen im Wirtschaftsjahr 2024/25 auf 503.100 Tonnen im laufenden Wirtschaftsjahr sank.