Kroatische Olivenbauern begrüßen die Entscheidung des NYIOOC, die Zollkosten für die Auszeichnungen zu übernehmen

Der NYIOOC World Olive Oil Competition hat Änderungen bei der Versendung von Auszeichnungen an Gewinner in der Europäischen Union angekündigt, neue Zollunterlagen eingeführt und zugesagt, die Kosten für den Versand der Trophäen zu übernehmen.

Diese Entscheidung folgt auf Berichte kroatischer Olivenölproduzenten, die bei Erhalt der Medaillen und Trophäen, die sie bei dem internationalen Wettbewerb gewonnen hatten, mit unerwarteten Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer konfrontiert waren.

Beim NYIOOC World Olive Oil Competition 2026 gewannen kroatische Erzeuger 128 Auszeichnungen bei 144 Einsendungen, darunter 103 Goldauszeichnungen und 25 Silberauszeichnungen. Kroatien belegte bei der Gesamtzahl der Auszeichnungen den zweiten Platz hinter Italien und erzielte eine Erfolgsquote von fast 89 Prozent.

Für einige Erzeuger wurde die Freude über die internationale Anerkennung jedoch durch administrative Hürden und zusätzliche Kosten getrübt, als ihre Auszeichnungen eintrafen.

Da die Trophäen und Medaillen aus den Vereinigten Staaten versandt werden, muss ihr Herstellungswert in den Zolldokumenten angegeben werden. Die Zollbehörden haben die Sendungen teilweise als gewerbliche Einfuhren eingestuft, was zur Erhebung von Zöllen und Mehrwertsteuer führte.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates dürfen qualifizierte Ehrenauszeichnungen, einschließlich Medaillen und Trophäen symbolischen Charakters, zollfrei eingeführt werden, sofern die erforderlichen Nachweise vorgelegt werden und es sich um nichtkommerzielle Sendungen handelt.

Eine gesonderte Bestimmung, Artikel 58 der Richtlinie 2009/132/EG des Rates, sieht eine ähnliche Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer für berechtigte Ehrenauszeichnungen vor.

In der Praxis hat sich die Feststellung der Berechtigung für diese Befreiungen jedoch mitunter als schwierig erwiesen. Angesichts langwieriger Einspruchsverfahren und der Möglichkeit, dass ihre Auszeichnungen an den Absender zurückgeschickt werden, entschieden sich viele Hersteller dafür, die Abgaben zu zahlen.

Neue Dokumentationsvorschriften und finanzieller Schutz

Nach Medienberichten, in denen die Schwierigkeiten der Preisträger in Kroatien und den Nachbarländern hervorgehoben wurden, beschlossen die Organisatoren des NYIOOC, ihre Versandverfahren für Empfänger in der gesamten Europäischen Union zu überarbeiten.

Jede Sendung enthält nun ein offizielles NYIOOC-Zertifikat, das die internationale Anerkennung dokumentiert und die entsprechende Trophäe identifiziert. Die zusätzlichen Unterlagen sollen den Zollbehörden helfen, die Auszeichnungen von kommerzieller Ware zu unterscheiden.

Die Organisatoren haben sich zudem verpflichtet, etwaige Zollgebühren zu übernehmen, die möglicherweise noch auf Preisversendungen erhoben werden.

„Mit diesen Änderungen übernimmt das NYIOOC alle Zollgebühren für Preissendungen, sodass die Hersteller diese nicht bezahlen müssen“, sagte Curtis Cord, Direktor des NYIOOC World Olive Oil Competition. „Wir glauben, dass diese Entscheidung zusammen mit den neuen Zolldokumenten unseren Preisträgern unnötige Kosten und Verwaltungsaufwand ersparen wird.“

Die Maßnahmen sollen den Preisträgern in Kroatien und anderen EU-Ländern, darunter Slowenien, mehr Sicherheit bieten, indem sie die Zollabfertigung vereinfachen und die Empfänger vor unerwarteten Gebühren schützen.

Produzenten begrüßen die Entscheidung

Kroatische Olivenbauern begrüßten die Ankündigung und erklärten, sie würde den Produzenten, deren Auszeichnungen dazu beitragen, die Olivenölindustrie des Landes international zu fördern, eine unnötige Belastung abnehmen.

Ivica Vlatković, ein Olivenbauer aus Novigrad in Dalmatien und einer der am häufigsten ausgezeichneten NYIOOC-Teilnehmer Kroatiens, bezeichnete die Entscheidung als einen wichtigen Schritt nach vorne.

„Jeder Olivenbauer wird dies begrüßen, da uns bisher zusätzliche Kosten für Auszeichnungen in Rechnung gestellt wurden, die unsere Arbeit und die Qualität der von uns produzierten Olivenöle würdigen“, sagte Vlatković.

Er betonte, dass Erfolge bei dem internationalen Wettbewerb nicht nur den einzelnen Erzeugern, sondern auch ihren Landkreisen, Regionen und dem Land insgesamt Anerkennung verschaffen.

„Jedes Jahr tragen wir dazu bei, dass Kroatien unter den Olivenöl produzierenden Nationen der Welt als Land anerkannt wird, das hochwertige Olivenöle herstellt“, sagte er.

Vlatković würdigte die Anerkennung der Organisatoren für den Aufwand, der erforderlich ist, um außergewöhnliche Qualität zu erreichen, und wies darauf hin, dass der Wettbewerb bei der Bewertung der Öle auf führende internationale Sensorikexperten zurückgreift.

„Es ist bedauerlich, dass unser eigenes Land Zölle auf Auszeichnungen erhebt, die die Qualität der eigenen Erzeuger fördern“, sagte er.