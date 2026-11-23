„Die hohe Qualität des libanesischen Olivenöls ist unbestritten und sollte weltweit bekannt sein“, erklärte Dalia Yassine, Gründerin des preisgekrönten Unternehmens Olivello im Südlibanon, gegenüber der Olive Oil Times.

Ihre Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die Regierung dem libanesischen Olivenanbau erneut Aufmerksamkeit schenkt. Landwirtschaftsminister Nizar Hani hat eine nationale Initiative gefordert, um Olivenbauern zu unterstützen, die Produktqualität zu sichern und Betrug zu bekämpfen.

Es wird extrem teuer, so sehr, dass ich nicht weiß, ob ich das nächstes Jahr tatsächlich noch weitermachen kann. – Karim Arsanios, Gründer von Solar

Nach Angaben von Vertretern des Libanesischen Hohen Landwirtschaftsrats wird die Olivenernte in dieser Saison die der letzten Saison voraussichtlich um mehr als 30 Prozent übertreffen. Da sich die Ölausbeute im Laufe der Ernte verbessert, prognostizieren sowohl der Rat als auch das Ministerium nun eine Olivenölproduktion von 30.000 Tonnen für das Erntejahr 2026/27.

Sollte sich diese Prognose bestätigen, würde dies eine erhebliche Erholung gegenüber den letzten Saisons bedeuten und die libanesische Produktion wieder auf das Niveau bringen, das der Internationale Olivenrat für 2022/23 verzeichnet hatte.

Landwirte im Südlibanon, wo Olivenhaine traditionell 30 bis 40 Prozent der nationalen Olivenproduktion ausmachen, sind von den israelischen Militäroperationen schwer getroffen worden. Inflation und Störungen in der Lieferkette haben zudem landesweit zu einem Anstieg der landwirtschaftlichen Kosten geführt.

Da die Grenze zu Israel geschlossen ist, ist der Libanon für den Landhandel auf Grenzübergänge zu Syrien angewiesen. Das Land verfügt über kein funktionierendes Eisenbahnnetz, und in einigen Gebieten liefert das Stromnetz nur wenige Stunden am Tag Strom. Die Lieferketten sind stark vom Lkw-Verkehr abhängig, während Beirut weiterhin das wichtigste Seehafen-Drehkreuz bleibt. Die regionale Instabilität hat zudem den internationalen Schiffsverkehr erschwert.

Karim Arsanios, Gründer des preisgekrönten Unternehmens Solar im Norden des Libanon, sagte, die Kosten für die Herstellung von hochwertigem Olivenöl würden immer unerträglicher.

Arbeiter ernten Oliven von Hand an steilen Hängen in den Olivenhainen von „Solar“ im Norden des Libanon. Gründer Karim Arsanios sagt, steigende Arbeitskosten bedrohten die Rentabilität traditioneller Erntemethoden und könnten den preisgekrönten Produzenten dazu zwingen, eine Mechanisierung in Betracht zu ziehen. (Foto: Solar)

„Es wird extrem teuer, bis zu einem Punkt, an dem ich nicht weiß, ob ich das nächstes Jahr tatsächlich noch weitermachen kann“, sagte Arsanios gegenüber der Olive Oil Times.

„Jedes Jahr steigen die Lohnkosten um 30 Prozent, und ich beschäftige 40 Arbeiter für drei Wochen und länger“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Ernte bei Solar, bei der die Oliven von Hand gepflückt und einzeln sortiert werden.

Solars Ansatz bei der Herstellung von Premium-Olivenöl konzentriert sich auf den Schutz des lokalen Ökosystems und der Bodenbiodiversität. Steigende Arbeitskosten könnten das Unternehmen jedoch dazu zwingen, seine Erntemethoden zu ändern.

„Ich denke, entweder muss ich anfangen, mit Maschinen zu ernten, was kostengünstiger wäre, oder ich weiß nicht“, sagte er.

„Es gibt keine Hilfe von der Regierung, und das Geschäft läuft wegen der Inflation nicht mehr so gut wie früher, und die Leute geben kein Geld mehr aus“, sagte Arsanios. „Also muss ich die Kosten auf meiner Seite senken, und wenn ich das tue, kann ich auch die Kosten für den Verbraucher senken.“

Das Landwirtschaftsministerium hat die Notwendigkeit betont, die Absatzmöglichkeiten zu erweitern. Hani forderte eine stärkere Anerkennung des libanesischen Olivenöls durch eine klarere Kennzeichnung seiner geografischen Herkunft, zuverlässige Marken und ein verbessertes Marketing, um den Verbrauchern zu verdeutlichen, woher das von ihnen gekaufte Öl stammt.

Hani forderte zudem bessere Praktiken entlang der gesamten Produktionskette und einen größeren Anteil an Olivenöl, das als „nativ“ oder „extra nativ“ klassifiziert ist.

Er bezeichnete einen höheren Inlandsverbrauch als weitere Priorität; der derzeitige Verbrauch wird auf etwa vier Liter pro Person und Jahr geschätzt. Im Oktober traf sich Hani in Madrid mit Vertretern des Internationalen Olivenrats, um eine weitere Zusammenarbeit in diesem Sektor zu besprechen.

Exporte bieten eine Alternative zum schwächelnden Binnenmarkt, doch laut den Erzeugern bringt der Verkauf ins Ausland seine eigenen Herausforderungen mit sich.

Solar exportiert derzeit begrenzte Mengen in die Vereinigten Staaten, nach Frankreich und ins Vereinigte Königreich. Das Unternehmen nutzt Luftfracht für Lieferungen von etwa 400 bis 500 Flaschen, da Seefracht bei größeren Mengen in der Regel wirtschaftlicher ist.

Karim Arsanios, Gründer des preisgekrönten Olivenölproduzenten Solar im Norden des Libanon. Arsanios sagt, dass steigende Produktionskosten und Versandkosten es zunehmend erschweren, die Produktion von Premium-Olivenöl des Unternehmens aufrechtzuerhalten und in internationale Märkte zu expandieren. (Foto: Solar)

Arsanios erklärte, Treibstoffzuschläge, Zölle und andere Versandkosten hätten zu einem Anstieg der Transportkosten um etwa 35 Prozent beigetragen. Selbst mit Rabatten, die über ein Firmenkonto bei internationalen Spediteuren gewährt würden, sei es finanziell immer schwieriger geworden, Exporte in kleinem Umfang zu rechtfertigen.

Seiner Ansicht nach steigt das Bewusstsein der Verbraucher, insbesondere in den Vereinigten Staaten, doch vielen Käufern falle es nach wie vor schwer, hochwertige Öle von günstigeren Alternativen zu unterscheiden.

„Ich habe das Gefühl, dass der Großteil der Welt nicht wirklich versteht, was ein wirklich hochwertiges, natives Olivenöl extra ist“, sagte Arsanios.

Das Unternehmen hat eine Geschäftsbeziehung mit dem in New York ansässigen Unternehmen Gohar World aufgebaut und sucht weiterhin nach Vertriebspartnern, um seine Präsenz auf dem amerikanischen Markt auszubauen.

Trotz dieses wirtschaftlichen Drucks vermeldeten sowohl Solar als auch Olivello, Gewinner der NYIOOC-Goldauszeichnungen, ermutigende Ergebnisse der letzten Ernte.

„Die neue Ernte war zufriedenstellend, da die Oliven sehr gesund und grün waren“, sagte Arsanios.

Arsanios erklärte, dass Niederschläge die sensorischen Eigenschaften eines Teils des produzierten Olivenöls beeinträchtigt hätten, obwohl die vor den stärksten Regenfällen geernteten Chargen hervorragende Ergebnisse lieferten.

„Ich denke, das Olivenöl, das ich habe, ist auch in diesem Jahr wieder außerordentlich gut“, sagte er.

Er erklärte, dass etwa 15 Prozent der geernteten Oliven von der Premium-Produktion ausgeschlossen werden. Anstatt sie zu entsorgen, werden sie separat verkauft oder gepresst, wobei ein Teil des daraus gewonnenen Öls an lokale Restaurants geliefert wird.

Yassine berichtete von ähnlichen Ergebnissen im Süden, wo Olivello in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium ebenfalls zu einer Initiative zur Wiederaufforstung von Olivenbäumen beiträgt.

„Wenn wir einen Verkauf abschließen, kaufen wir einen Olivenbaum und pflanzen ihn auf Land, wo wir den Landwirten helfen können“, sagte Yassine.

Olivello betreibt eine eigene Ölmühle und lagert sein frisch gewonnenes Olivenöl unter kontrollierten Bedingungen in Edelstahlbehältern.

Obwohl die Olivenbäume von Olivello in der Region Jezzine nicht direkt von israelischen Angriffen betroffen waren, wurden viele andere Haine im Südlibanon beschädigt, verbrannt oder entwurzelt.

Yassine erklärte, dass die Schäden und die Zugangsbeschränkungen zu den Flächen eine Bedrohung für die Bauern darstellen, deren Lebensunterhalt vom Olivenanbau abhängt. „Meine oberste Priorität ist es jetzt, dem Süden zu helfen“, sagte sie.

Libanesische Behörden und internationale Organisationen haben das Ausmaß der Schäden dokumentiert. Nach Angaben, die Hani Ende Oktober vorlegte, haben die israelischen Militäroperationen etwa 56.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche im Südlibanon in Mitleidenschaft gezogen.

Karim Arsanios, Gründer von Solar, sagt, dass steigende Arbeitskosten die traditionellen Erntepraktiken unter Druck setzen, auch wenn die jüngste Ernte ermutigende Ergebnisse geliefert hat. (Foto: Solar)

Yassine erklärte: „Das Landwirtschaftsministerium leistet in allen Bereichen der libanesischen Landwirtschaft umfangreiche Arbeit. Derzeit konzentriert es sich auf Olivenöl und die Olivenbäume sowie darauf, wie den Landwirten geholfen werden kann.“

Das Ministerium hat zudem berichtet, dass es batteriebetriebene Geräte zur Olivenernte an die Erzeuger verteilt hat.

Yassine sagte, die Situation habe ihre Entschlossenheit bestärkt, das Wachstum von Olivello zu nutzen, um andere Erzeuger zu unterstützen. „Wir müssen uns gegenseitig unterstützen“, sagte sie.

Wie Solar sieht sich auch Olivello mit steigenden Kosten konfrontiert, insbesondere für Kraftstoff und landwirtschaftliche Betriebsmittel, da der Libanon weiterhin unter starkem wirtschaftlichem Druck steht.

Yassine erklärte, Olivello verkaufe derzeit hauptsächlich im Libanon, erhalte jedoch Anfragen von potenziellen Kunden aus den Vereinigten Staaten, Katar und Kuwait. Sie arbeite daran, Beziehungen zu Vertriebspartnern aufzubauen, die das native Olivenöl extra des Unternehmens auf weitere Märkte bringen könnten.

„Ich glaube, dass der Export die einzige Lösung ist, aber auch hier sind die Preise so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich mich darauf einstellen soll“, sagte Arsanios.

Er ist der Ansicht, dass der Aufbau von Verbrauchervertrauen in einem Markt besonders wichtig ist, in dem Bedenken hinsichtlich Betrug und Verfälschung von Olivenöl Kaufentscheidungen erschweren können.

„Ich bin der Meinung, dass der direkteste und sicherste Weg [zum Kauf von hochwertigem Olivenöl] darin besteht, den Erzeuger, der die Arbeit tatsächlich leistet, persönlich zu kennen“, sagte er.