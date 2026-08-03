Ertragsrückgang sorgt vor der Olivenernte in Slowenisch-Istrien für Unsicherheit

Hitzestress, trockenes Wetter, Schädlinge und die Bewirtschaftung der Obstplantagen werden derzeit untersucht, während die Obstbauern den vorzeitigen Fruchtfall im Vorfeld der Ernte bewerten.

Olivenbauern im slowenischen Istrien berichten nach einer Phase intensiver Hitze und Trockenheit von vorzeitigem Fruchtfall, was Anlass zur Sorge um die bevorstehende Ernte in der Region gibt.

Tausende kleiner grüner Oliven sind von den Bäumen auf den terrassierten Hügeln hinter Koper und Izola gefallen. Forscher und Erzeuger gaben an, dass die Verluste wahrscheinlich eher auf eine Kombination aus Hitzestress, Trockenheit, Schädlingsbefall und Bewirtschaftungspraktiken in den Olivenhainen zurückzuführen seien als auf eine neu auftretende Krankheit.

„Es wirkt sich auch zu unseren Gunsten aus, dass sich die Olivenbäume allmählich an die klimatischen Veränderungen anpassen, die hier vor einigen Jahren einsetzten“, erklärte Maja Podgornik, Leiterin des Instituts für Olivenanbau am Wissenschafts- und Forschungszentrum Koper, gegenüber der „Olive Oil Times“.

Hitze, Dürre und Schädlingsbefall

Podgornik erklärte, der großflächige Fruchtfall sei auf eine Kombination aus extremer Hitze und Dürre zurückzuführen, die im Juni einsetzte.

Hitze und Wasserstress können die Bäume schwächen und sie anfälliger für opportunistische Pilzinfektionen und Schädlinge machen, darunter die braune Marmorierte Stinkwanze.

Obwohl Fachleute Maßnahmen wie eine sorgfältig gesteuerte Bewässerung empfehlen, sehen sich die Erzeuger im slowenischen Istrien mit einer begrenzten öffentlichen Wasserinfrastruktur, hohen Kosten für den Wassertransport per Tankwagen und langwierigen Verfahren zur Erlangung von Wassergenehmigungen konfrontiert.

Rok Babič, ein Forscher am Institut, bestätigte, dass in einigen Obstgärten die Früchte rasch abfielen, wies jedoch darauf hin, dass die lokalen Bedingungen erheblich variierten.

„Wir haben Landwirte, die davon betroffen sind und sich lautstark äußern, während diejenigen mit reichlich Obst sich nicht beschweren und still bleiben“, sagte er.

Babič argumentierte, dass die Verluste nicht allein durch die Dürre zu erklären seien, da Olivenbäume im Allgemeinen gut an trockene Bedingungen angepasst seien. Er sagte, dass verspäteter Schnitt und unzureichende vorbeugende Maßnahmen in einigen Obstgärten möglicherweise zu dem Problem beigetragen hätten.

Fruchtfall Fruchtfall ist das vorzeitige Abfallen sich entwickelnder Oliven vom Baum, oft verursacht durch Hitze, Trockenheit, Schädlinge, schlechte Bestäubung oder andere Formen von Stress. Ein gewisser Fruchtfall ist ein normaler Teil der natürlichen Anpassung des Baumes, doch übermäßige Verluste können die endgültige Ernte verringern.

„Die Landwirte kümmern sich nicht ausreichend um ihre Olivenbäume, schneiden sie zu spät zurück und behandeln sie – abgesehen von Maßnahmen gegen die Olivenfruchtfliege – überhaupt nicht“, sagte er.

Babič erklärte, dass Fraßschäden durch Stinkwanzen, darunter die braune Marmorierte Stinkwanze, die sich entwickelnden Oliven schwächen könnten, was in der Folge dazu führen könne, dass diese in Zeiten extremer Hitze abfallen.

Er fügte hinzu, dass vorbeugende Maßnahmen etwa einen Monat vor der Blüte, darunter Behandlungen auf Basis von Schwefel oder Deltamethrin, sofern zulässig, das Risiko verringern könnten. Die Erzeuger müssen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln die örtlichen Vorschriften und die Anweisungen auf den Produktetiketten befolgen.

Unterschiedliche Ergebnisse in den lokalen Olivenhainen

Der Olivenhain der Familie Babič im Dorf Babiči in der Nähe von Marezige verzeichnete vergleichsweise geringe Fruchtverluste.

„Unser Olivenhain gedeiht sehr gut. Mein Vater, Sandi, ist jeden Tag dort“, sagte Rok Babič und schätzte den Fruchtfall auf etwa fünf Prozent, was er als normalen biologischen Prozess bezeichnete.

Der Olivenbauer und Ölmüller Sandi Babič sagte, die Oliven hätten bei einer kürzlich durchgeführten Inspektion gesund ausgesehen, obwohl die Bäume einige Anzeichen von Wasserstress zeigten.

Er führte die geringen Verluste auf sorgfältig abgestimmte Düngungs- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen zurück.

„Ich sprühe mit Decis, das Deltamethrin enthält, wenn die Früchte die Größe eines Pfefferkorns haben“, sagte er. „Wenn sie die Größe einer Erbse erreichen, verwende ich Sivanto Prime zusammen mit einem Biostimulans, Stickstoff, Phosphor, Kalium und Aminosäuren.“

Babič erklärte, er bringe zwei Kilogramm Blattdünger pro 1.000 bis 1.200 Liter Wasser aus und versorge die Pflanzen zweimal über die Blattdüngung mit Mikronährstoffen.

Er fügte hinzu, dass die Lage des Hains ebenfalls einen gewissen Schutz bieten könnte. Er liegt in der Nähe eines Waldes und des Rukava, eines Nebenflusses der Dragonja, wo die Luftbewegung dazu beiträgt, Phasen extremer Sommerhitze abzumildern.

Miran Adamič, Eigentümer des Bio-Bauernhofs Ronkaldo, berichtete von ähnlich geringen Verlusten in seinen Olivenhainen, die etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel in der Nähe von Izola liegen.

„Ich würde nicht sagen, dass in den Olivenhainen etwas besonders Schlimmes vor sich geht“, sagte er. „Der Fruchtfall in meinem Hain liegt unter fünf Prozent.“

Martin Adamič im Olivenhain der Familie in Ronkaldo bei Izola. (Foto: Jaka Ivančić)

Im Gegensatz zu einigen anderen Erzeugern sagte Adamič, er verwende keinen Kaolin-Ton, da er diesen in seinem Olivenhain weder als wirtschaftlich noch als praktisch wirksam empfunden habe.

„Der Schutz mit Kaolin ist teuer und umständlich“, sagte er. „Jedes Mal, wenn es regnet, muss die Behandlung wiederholt werden, und nachdem ich es ausprobiert hatte, konnte ich keinen Unterschied feststellen. Außerdem habe ich einmal mein Sprühgerät beschädigt und 150 € Reparaturkosten gehabt.“

Stattdessen setzt Adamič auf Insektizide, die nach den Vorschriften für den ökologischen Landbau zugelassen sind. Er und sein Sohn Martin betreiben zudem ein Olivenölgeschäft und entwickeln touristische Angebote rund um die Olive, während sie Produktionskosten, Baumpflege und Pflanzenschutz genau im Auge behalten.

Ernteaussichten bleiben ungewiss

Bis vor kurzem gingen die Erzeuger davon aus, dass die Ölmühlen im slowenischen Istrien deutlich mehr Oliven als im Vorjahr verarbeiten würden. Berichte über Fruchtfall haben seitdem für mehr Unsicherheit gesorgt, obwohl die Erzeuger darauf hinwiesen, dass die Bedingungen von Obstgarten zu Obstgarten variieren.

Sandi Babič sagte, die aktuelle Saison scheine im Großen und Ganzen der vorherigen zu ähneln. Er nutzt eine einfache visuelle Beurteilung, um die voraussichtliche Ernte einzuschätzen.

„Wenn man an einer Stelle des Baumes 20 bis 30 Oliven auf einmal sehen kann, ist die Ernte gut“, sagte er.

Auch Adamič warnte davor, vor der Ernte voreilige Schlüsse zu ziehen.

„Die tatsächlichen Ergebnisse werden erst am Ende der Saison sichtbar sein, wenn die Oliven geerntet und das Öl gewonnen ist“, sagte er. „Erst dann kann man sehen, was man tatsächlich erreicht hat. Alles andere ist Spekulation.“

Unterdessen untersucht das Institut neue Technologien, darunter autonome Geräte für steile Terrassen und Modelle auf Basis künstlicher Intelligenz zur Vorhersage von Hitzestress.

Trotz der Berichte über vorzeitigen Fruchtfall sagten die Erzeuger, dass die endgültigen Auswirkungen auf die Produktion vom Standort der Obstplantagen, dem Schädlingsdruck, den Niederschlägen und der Bewirtschaftung während der verbleibenden Saison abhängen würden.