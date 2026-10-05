Spaniens größere Ernte könnte zu Marktbewegungen führen

Spanien rechnet damit, dass die Olivenölproduktion im Wirtschaftsjahr 2026/27 um 23 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen steigen wird, wobei eine größere Ernte möglicherweise einen neuen Mechanismus zur Marktregulierung auslösen könnte.

Spanien wird im Erntejahr 2026/27 voraussichtlich 1,603 Millionen Tonnen Olivenöl produzieren, was laut der ersten offiziellen Prognose des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber der vorangegangenen Ernte entspricht.

„Entweder können wir die Ernte sichern, oder wir verlieren einen großen Teil davon. “ – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Das Ministerium bezeichnete die erwartete Ernte als „mittel bis hoch“, was eine deutliche Erholung gegenüber den rund 1,298 Millionen Tonnen im Erntejahr 2025/26 darstellt. Für diese Ernte waren ursprünglich etwa 1,37 Millionen Tonnen prognostiziert worden, bevor ungünstige Wetterbedingungen die endgültige Erntemenge um etwa fünf Prozent verringerten.

„Diese erste Prognose spiegelt die klimatischen Bedingungen der Saison wider“, sagte Landwirtschaftsminister Luis Planas. „Sie bietet eine Versorgungssicherheit und Stabilität für den Binnenmarkt und unsere Exporte.“

Günstige Bedingungen im Frühjahr sind maßgeblich für den erwarteten Anstieg der spanischen Olivenölproduktion verantwortlich. Milde Temperaturen und reichlich Niederschläge begünstigten die Blüte und den Fruchtansatz in den wichtigsten Olivenanbaugebieten des Landes.

Das Ministerium betonte jedoch, dass es sich bei der Prognose weiterhin um eine vorläufige Schätzung handelt. Hohe Sommertemperaturen wirkten sich insbesondere auf die regenbewässerten Olivenhaine aus, während das Wetter in den ersten Wochen des neuen Erntejahres die Fruchtentwicklung, die Ölerträge und die endgültige Produktion beeinflussen wird.

Vieles wird von Andalusien abhängen, der weltweit größten Olivenöl-Anbauregion, auf die voraussichtlich fast vier Fünftel der spanischen Produktion entfallen werden.

Sowohl das nationale Ministerium als auch die Regionalregierung prognostizieren für Andalusien eine Produktion von 1,261 Millionen Tonnen. Jaén, die größte Erzeugerprovinz des Landes, wird voraussichtlich 575.000 Tonnen beisteuern, was 36 Prozent der spanischen Gesamtproduktion und 45,6 Prozent der andalusischen Produktion entspricht.

Für Córdoba wird eine Produktion von 339.700 Tonnen prognostiziert, gefolgt von Sevilla mit 142.000 Tonnen.

Ramón Fernández-Pacheco, Landwirtschaftsminister Andalusiens, erklärte, die regionale Prognose diene als wichtiger Indikator für die Märkte innerhalb und außerhalb der Region.

„Die aktuelle Saison war geprägt von einem sehr regenreichen Winter, der das Wachstum der Pflanzen begünstigte, obwohl Temperaturen weit über dem Durchschnitt das Produktionspotenzial einschränkten“, sagte er.

Landwirtschaftsverbände haben die andalusische Prognose weitgehend als plausibel bezeichnet, weisen jedoch auf stark unterschiedliche Bedingungen zwischen bewässerten und regenbewässerten Olivenhainen hin und erklären, dass die Niederschlagsmenge weiterhin darüber entscheiden könnte, wie viel der erwarteten Ernte tatsächlich die Ölmühlen erreicht.

Francisco Elvira, Leiter des Olivensektors bei COAG Andalucía, bezeichnete die Prognose als vernünftig, warnte jedoch davor, dass anhaltendes trockenes Wetter dazu führen könnte, dass die endgültige Ernteerträge deutlich unter den aktuellen Schätzungen liegen.

Der Generalsekretär der UPA Andalucía, Jesús Cózar, hat eine ähnliche Unterscheidung zwischen bewässerten Olivenhainen, die im Allgemeinen in gutem Zustand in die Endphase der Fruchtentwicklung eingetreten sind, und Regenolivenhainen getroffen, die unter deutlich stärkerem Wasserstress leiden.

„Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase für den Olivenbaum“, sagte Cózar im September. „Die Ernte kann erhalten bleiben, oder wir können einen großen Teil davon verlieren.“

Die „Unión de Uniones“ hat den Fokus auf Schäden gelegt, die durch Niederschläge nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die Organisation erklärte, die intensive Sommerhitze habe bereits dazu geführt, dass einige Oliven von den Bäumen gefallen seien, und dass besseres Wetter den verbleibenden Früchten zwar zugutekommen könne, diese Verluste jedoch nicht wieder ausgleichen könne.

„Die Sommertemperaturen waren hoch, und die Olivenbäume haben einige Früchte abgeworfen, weil sie diese nicht mehr tragen konnten“, sagte Anastasio Yébenes, Leiter des Bereichs Landwirtschaft der Organisation. „Was bereits abgefallen ist, lässt sich nicht wiederherstellen.“

Auch die Erfahrungen des vergangenen Erntejahres mahnen zur Vorsicht. Wiederholte Regenfälle und starke Winde verzögerten die Ernte und führten in einigen Gebieten zu Fruchtverlusten, sodass Spanien letztendlich etwa fünf Prozent weniger Olivenöl produzierte als ursprünglich prognostiziert.

Außerhalb Andalusiens dürfte Kastilien-La Mancha mit 152.555 Tonnen – ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr – Spaniens zweitgrößte Anbauregion bleiben. Die Extremadura folgt mit 97.300 Tonnen, was einem Anstieg von 24 Prozent entspricht.

In mehreren kleineren Anbauregionen, darunter Katalonien, Aragón, Murcia, Navarra, Madrid und die Balearen, wird ein Rückgang der Produktion erwartet.

Spanien verfügte Ende August laut von Branchenvertretern zitierten Marktdaten noch über mehr als 475.000 Tonnen Olivenöl. Durch die Verkäufe im September wird sich diese Menge verringern, bevor die endgültigen Übertragsbestände feststehen.

ASAJA Jaén schätzt, dass die Bestände zu Beginn des neuen Erntejahres bei rund 350.000 Tonnen liegen könnten, während COAG von etwa 374.000 Tonnen ausgeht.

Sollten sich diese Schätzungen und die nationale Produktionsprognose bestätigen, könnte Spanien mit fast zwei Millionen Tonnen Olivenöl aus heimischer Produktion und Übertragsbeständen in die Saison starten, noch bevor Importe berücksichtigt werden.

Diese Mengen könnten auch darüber entscheiden, ob Spanien einen Marktregulierungsmechanismus aktiviert, der es ermöglicht, Olivenöl im Falle eines Überangebots vorübergehend vom Markt zu nehmen.

Im Juli leitete das Landwirtschaftsministerium eine öffentliche Konsultation zu den Vorschriften für das Erntejahr 2026/27 auf der Grundlage von Artikel 167a der Verordnung über die Gemeinsame Marktorganisation der Europäischen Union ein.

Nach den vorgeschlagenen Vorschriften könnte der Mechanismus aktiviert werden, wenn die Anfangsbestände zusammen mit der prognostizierten Erzeugung mindestens 120 Prozent des durchschnittlichen Gesamtniveaus der letzten sechs Erntejahre erreichen.

Das Öl könnte dann vorübergehend bis zum folgenden Erntejahr vom Markt genommen oder für Nicht-Lebensmittelzwecke verwendet werden.

Der COAG ist der Ansicht, dass die aktuelle Produktionsprognose und der erwartete Überhang ausreichen könnten, um den Mechanismus auszulösen, und hat eine staatlich unterstützte Finanzierung gefordert, um Genossenschaften und Ölmühlen bei der Deckung der Kosten für die Lagerung des aus dem Markt genommenen Öls zu helfen.

Ausgehend von ihrer Schätzung eines Überhangs von 374.000 Tonnen hat die Organisation angedeutet, dass etwa zehn Prozent der Produktion vorübergehend zurückgehalten werden müssten.

Auch die UPA und die ASAJA haben erklärt, dass die endgültigen Produktions- und Überhangzahlen die Voraussetzungen für die Prüfung der Maßnahme erfüllen könnten, obwohl noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Planas bestätigte, dass die Regierung im Oktober die aktualisierten regionalen Ernteschätzungen und die endgültigen Überhangmengen bewerten und in der ersten Novemberhälfte entscheiden werde, ob der Mechanismus aktiviert werde.

„Wir verfolgen die Situation sehr genau und analysieren sie mit äußerster Sorgfalt“, sagte er. „Es handelt sich um eine außerordentliche Maßnahme, die unter außergewöhnlichen Umständen angewendet wird.“