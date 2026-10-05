Μελέτη ανατρέχει την καλλιέργεια της ελιάς στην Χαέν 2.000 χρόνια πίσω

Μια διετής αρχαιολογική μελέτη ανίχνευσε την καλλιέργεια της ελιάς στην Χαέν περίπου 2.000 χρόνια πίσω, συνδέοντας την εξάπλωσή της με τη ρωμαϊκή κυριαρχία και αποκαλύπτοντας στοιχεία για εξελιγμένες γεωργικές πρακτικές.

Μια διετής μελέτη σχετικά με τις ρίζες της ελαιοκαλλιέργειας στην Χαέν ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Πρώτο Συνέδριο για την Αρχαιολογία της Ελαιοκαλλιέργειας στην πρωτεύουσα της επαρχίας.

Χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σταθερών ισοτόπων, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή χρονολογείται περίπου δύο χιλιετίες πίσω, με την εξάπλωσή της να αντιστοιχεί στενά στην επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ., οι αγρότες της περιοχής ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν συστηματικά οργανικά λιπάσματα.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας Eva María Montes Moya του Πανεπιστημίου της Χαέν, επικεντρώθηκε σε αρχαιολογικά ευρήματα από αρχαίους ρωμαϊκούς χώρους στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων των El Cerro de la Atalaya και El Cerro de los Vientos, όπου έχουν καταγραφεί μερικά από τα παλαιότερα λάκκα ελαιοκαλλιέργειας της περιοχής.

Χρησιμοποιώντας ανάλυση σταθερών ισοτόπων, συγκεκριμένα άνθρακα-13 και αζώτου-15, οι ερευνητές ανακατασκεύασαν περισσότερα από 1.000 χρόνια γεωργικής ιστορίας. Η εργασία αυτή παρήγαγε το πρώτο ισοτοπικό αρχείο από ξυλώδη φυτά αργής ανάπτυξης στη δυτική Μεσόγειο.

Η ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές συνθήκες του εδάφους και των υδάτων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι γεωργικές πρακτικές μεταβλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ελαιοκαλλιέργεια στην Ιβηρική Χερσόνησο εξαπλώθηκε σταδιακά, ακολουθώντας στενά την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή.

«Από τον 1ο αιώνα μ.Χ. και μετά βρίσκουμε άμεσες ενδείξεις παραγωγής ελαιολάδου σε περιοχές όπως το Cástulo και το Marroquíes Bajos», δήλωσε ο Montes Moya.

Η περίοδος αυτή ακολούθησε την κατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου από τη Ρώμη το 19 π.Χ. και την αυξανόμενη ενσωμάτωση της περιοχής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα ρωμαϊκά διοικητικά, οικονομικά και εδαφικά συστήματα θα παρέμεναν κυρίαρχα για αιώνες.

Το Κάστουλο, για παράδειγμα, ήταν μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη στην Ορετανία, το έδαφος που ιστορικά συνδέεται με τον λαό των Ορετανών. Η περιοχή έγινε σημαντική πηγή πρώτων υλών για την αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένων ορυκτών και ελαιολάδου.

Εκτός από το ότι ρίχνει φως στη χρονολογία της ελαιοκαλλιέργειας στην Ισπανία, η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία για εξελιγμένες και οργανωμένες γεωργικές πρακτικές.

Η ανάλυση σταθερών ισοτόπων αζώτου, για παράδειγμα, έδειξε ότι ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. οι αγρότες ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν συστηματικά οργανικά λιπάσματα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το εύρημα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη καλά ανεπτυγμένων γεωργικών γνώσεων στη χερσόνησο, ακόμη και πριν από την καθιέρωση των εκτεταμένων ρωμαϊκών γεωργικών συστημάτων.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετήθηκε και διαπίστωσαν σημαντικές διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα νερού από τη ρωμαϊκή εποχή έως και τον Μεσαίωνα.

Οι περίοδοι μεγαλύτερης διαθεσιμότητας νερού, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης περιόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των μεταγενέστερων περιόδων του Εμιράτου και του Χαλιφάτου, συνέπεσαν με φάσεις εντατικότερης καλλιέργειας ελιάς σε αρκετές τοποθεσίες.

Συνολικά, ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν επίμονες ελλείψεις νερού, συνθήκες που δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί από τους παραδοσιακούς ελαιώνες της Ισπανίας που καλλιεργούνται με βροχόπτωση.

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Έρευνας στην Ιβηρική Αρχαιολογία διοργάνωσε το συνέδριο, με τον Montes Moya να αναλαμβάνει τον ρόλο του επιστημονικού συντονιστή.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι σκοπεύουν το συνέδριο να αποτελέσει το πρώτο μιας σειράς εκδηλώσεων που στοχεύουν στο να φέρουν την έρευνα σχετικά με την ελαιοκαλλιέργεια σε ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσουν την κατανόηση του κοινού για την ελαιοκαλλιέργεια και την ιστορία της.