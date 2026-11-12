Οι Κροάτες ελαιοκαλλιεργητές χαιρετίζουν την απόφαση του NYIOOC να καλύψει τα τελωνειακά έξοδα των βραβευμένων προϊόντων

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου NYIOOC ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο αποστολής των βραβείων στους νικητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας νέα τελωνειακά έγγραφα και δεσμευόμενος να καλύψει τα έξοδα αποστολής των τροπαίων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών από Κροάτες παραγωγούς ελαιολάδου, οι οποίοι αντιμετώπισαν απροσδόκητους δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής κατά την παραλαβή των μεταλλίων και των τροπαίων που είχαν κερδίσει στον διεθνή διαγωνισμό.

Στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC του 2026, οι Κροάτες παραγωγοί κέρδισαν 128 βραβεία από 144 συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων 103 χρυσών και 25 ασημένιων βραβείων. Η Κροατία κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία στον συνολικό αριθμό βραβείων, επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 89 τοις εκατό.

Ωστόσο, για ορισμένους παραγωγούς, η ικανοποίηση από τη διεθνή αναγνώριση μετριάστηκε από διοικητικά εμπόδια και επιπλέον έξοδα κατά την παραλαβή των βραβείων τους.

Επειδή τα τρόπαια και τα μετάλλια αποστέλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξία κατασκευής τους πρέπει να δηλώνεται στα τελωνειακά έγγραφα. Οι τελωνειακές αρχές έχουν κατά καιρούς ταξινομήσει τα δέματα ως εμπορικές εισαγωγές, με αποτέλεσμα την επιβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, τα τιμητικά βραβεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλίων και των τροπαίων συμβολικού χαρακτήρα, μπορούν να εισάγονται απαλλαγμένα από δασμούς, όταν προσκομίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και οι αποστολές είναι μη εμπορικές.

Μια ξεχωριστή διάταξη, το άρθρο 58 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, προβλέπει παρόμοια απαλλαγή από τον ΦΠΑ εισαγωγής για τα επιλέξιμα τιμητικά βραβεία.

Στην πράξη, ωστόσο, η απόδειξη της επιλεξιμότητας για αυτές τις απαλλαγές έχει αποδειχθεί μερικές φορές δύσκολη. Αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες προσφυγής και με την πιθανότητα τα βραβεία τους να επιστραφούν στον αποστολέα, πολλοί παραγωγοί επέλεξαν να καταβάλουν τα τέλη.

Νέα τεκμηρίωση και οικονομική προστασία

Μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι νικητές βραβείων στην Κροατία και τις γειτονικές χώρες, οι διοργανωτές του NYIOOC αποφάσισαν να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες αποστολής για τους παραλήπτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει πλέον ένα επίσημο πιστοποιητικό του NYIOOC που θα τεκμηριώνει τη διεθνή αναγνώριση και θα προσδιορίζει το αντίστοιχο τρόπαιο. Η πρόσθετη τεκμηρίωση αποσκοπεί να βοηθήσει τις τελωνειακές αρχές να διακρίνουν τα βραβεία από τα εμπορικά εμπορεύματα.

Οι διοργανωτές έχουν επίσης δεσμευτεί να καλύψουν τυχόν τελωνειακά τέλη που ενδέχεται να επιβληθούν στις αποστολές των βραβείων.

«Με αυτές τις αλλαγές, το NYIOOC θα καλύψει τυχόν τελωνειακά τέλη στις αποστολές των βραβείων, ώστε οι παραγωγοί να μην χρειαστεί να τα πληρώσουν», δήλωσε ο Curtis Cord, διευθυντής του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου NYIOOC. «Πιστεύουμε ότι αυτή η απόφαση, σε συνδυασμό με τη νέα τελωνειακή τεκμηρίωση, θα γλιτώσει τους νικητές μας από περιττά έξοδα και διοικητικά βάρη.»

Τα μέτρα αποσκοπούν στο να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους νικητές στην Κροατία και σε άλλες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας, απλοποιώντας τον τελωνειακό έλεγχο και προστατεύοντας τους παραλήπτες από απροσδόκητα τέλη.

Οι παραγωγοί χαιρετίζουν την απόφαση

Οι Κροάτες ελαιοκαλλιεργητές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ανακοίνωση, αναφέροντας ότι θα απαλλάξει τους παραγωγούς από ένα περιττό βάρος, καθώς τα βραβεία τους συμβάλλουν στην προώθηση της ελαιοκομικής βιομηχανίας της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Ivica Vlatković, ελαιοπαραγωγός από το Novigrad της Δαλματίας και ένας από τους πιο βραβευμένους συμμετέχοντες της Κροατίας στο NYIOOC, χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

«Κάθε ελαιοκαλλιεργητής θα το χαιρετίσει αυτό, επειδή μας χρεώνονταν επιπλέον έξοδα για βραβεία που αναγνωρίζουν το έργο μας και την ποιότητα των ελαιολάδων που παράγουμε», δήλωσε ο Vlatković.

Τόνισε ότι η επιτυχία στον διεθνή διαγωνισμό προσφέρει αναγνώριση όχι μόνο στους μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά και στις κομητείες, τις περιφέρειες και τη χώρα στο σύνολό της.

«Κάθε χρόνο, βοηθάμε την Κροατία να αναγνωριστεί ως χώρα που παράγει ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας μεταξύ των ελαιοπαραγωγών χωρών του κόσμου», ανέφερε.

Ο Βλάτκοβιτς δήλωσε ότι εκτιμά την αναγνώριση από τους διοργανωτές της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξη εξαιρετικής ποιότητας, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός βασίζεται σε κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες αισθητικής αξιολόγησης για την αξιολόγηση των ελαιολάδων.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ίδια η χώρα μας επιβάλλει δασμούς σε βραβεία που προωθούν την ποιότητα των δικών της παραγωγών», ανέφερε.