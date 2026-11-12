Πάνω από 400 ελιές έχουν μολυνθεί, καθώς η επιδημία της Xylella εξαπλώνεται στην Απουλία

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η εξάλειψη της επιδημίας του βακτηρίου Xylella fastidiosa, η οποία αναφέρθηκε πρόσφατα στην περιοχή του Γκαργκάνο στη βόρεια Απουλία, δεν είναι καθόλου βέβαιη, καθώς ο αριθμός των μολυσμένων ελαιόδεντρων έχει πλέον ξεπεράσει τα 400.

Το Περιφερειακό Φυτοϋγειονομικό Παρατηρητήριο της Απουλίας επιβεβαίωσε 83 νέες περιπτώσεις μόλυνσης από το υποείδος pauca κοντά στον δήμο Cagnano Varano, όπου είχαν ήδη μολυνθεί αρκετές εκατοντάδες δέντρα. Το βακτήριο έχει προσβάλει περίπου 21 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Απουλία από την πρώτη ανίχνευσή του το 2013.

Το έργο που επιτελείται είναι εξαιρετικά χρήσιμο, τουλάχιστον ως μέτρο περιορισμού, αλλά οι πιθανότητες πλήρους εξάλειψης της νόσου είναι κάθε άλλο παρά βέβαιες. Πρόκειται για έναν αγώνα ανηφορικό. – Ντονάτο Μπόσια, επίτιμος ερευνητής στο CNR

Τα ευρήματα βασίζονται σε 559 δείγματα φυτών που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας παρακολούθησης του 2026 και καταγράφηκαν σε πέντε εργαστηριακές εκθέσεις που εκδόθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα ώθησαν τις αρχές να επεκτείνουν την οριοθετημένη μολυσμένη περιοχή και τη γύρω ζώνη ασφαλείας, όπου ισχύουν ειδικά μέτρα εξάλειψης.

«Στην περίπτωση αυτή, η μόλυνση στην περιοχή ενδέχεται να εντοπίστηκε μόνο όταν η επιδημία είχε ήδη εδραιωθεί. Είναι πιθανό, στο μέλλον, να χρειαστεί να αρκεστούμε σε πρωτόκολλα περιορισμού σε αυτό το τμήμα της περιοχής, καθώς οι προσπάθειες εξάλειψης του βακτηρίου ενδέχεται να μην στεφθούν με επιτυχία αν η μόλυνση είναι τόσο προχωρημένη όσο φαίνεται να είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση», δήλωσε ο Ντονάτο Μπόσια, επίτιμος ερευνητής στο CNR, στην Olive Oil Times. Ο Boscia και οι συνεργάτες του ερευνητές μελετούν το Xylella στην Ιταλία από τότε που η παρουσία του έγινε για πρώτη φορά εμφανής το 2013.

Σε άλλες περιοχές της Απουλίας, οι προσπάθειες εξάλειψης στις βορειοκεντρικές περιοχές του Giovinazzo, του Bisceglie και του Minervino Murge δείχνουν σημάδια επιτυχίας. Δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω κρούσματα, οι αρχές μείωσαν τις ζώνες ασφαλείας γύρω από τις τρεις εστίες από 2,5 χιλιόμετρα σε ένα χιλιόμετρο, περιορίζοντας έτσι την περιοχή που υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ανάλυση 42.026 δειγμάτων φυτών που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των εκστρατειών παρακολούθησης των ετών 2025 και 2026, τα οποία όλα βρέθηκαν αρνητικά.

«Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση της εστίας αποδείχθηκε κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του βακτηρίου», εξήγησε ο Boscia.

Εξέφρασε σημαντική αισιοδοξία σχετικά με τις τρεις εστίες, υποδηλώνοντας ότι οι πληγείσες περιοχές θα μπορούσαν ενδεχομένως να κηρυχθούν απαλλαγμένες από το βακτήριο εντός περίπου ενός έτους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έγκαιρη ανίχνευση ήταν καθοριστική για τις προσπάθειες εξάλειψης. Αναφορές από κατοίκους της περιοχής βοήθησαν τις αρχές να εντοπίσουν γρήγορα τις μολύνσεις και να αντιδράσουν. Αρχικά εντοπίστηκαν μόνο λίγα μολυσμένα δέντρα, μερικά από τα οποία παρουσίαζαν ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα.

«Η κατάσταση στο Γκαργκάνο είναι διαφορετική», είπε ο Μπόσια. «Ήδη από πέρυσι, υπήρχε βάσιμη υποψία ότι θα μπορούσε να πρόκειται για μια αρκετά προχωρημένη επιδημία, με το βακτήριο να έχει εισαχθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.»

«Εξετάζοντας εικόνες από το Street View, μπορούσε κανείς να δει ήδη δέντρα που παρουσίαζαν αρκετά εμφανή συμπτώματα δύο ή τρία χρόνια νωρίτερα», εξήγησε. «Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος λανθάνουσας μόλυνσης του pauca στις ελιές είναι πολύ μεγάλη, με μέσο όρο περίπου δύο χρόνια, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η εισαγωγή του βακτηρίου χρονολογείται τουλάχιστον πέντε ή έξι χρόνια πριν».

«Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η επιδημία [στο Γκαργκάνο] έχει ήδη εξαπλωθεί αρκετά», δήλωσε ο Boscia. «Το έργο που επιτελείται είναι εξαιρετικά χρήσιμο, τουλάχιστον ως μέτρο περιορισμού, αλλά οι πιθανότητες να επιτευχθεί πλήρης εξάλειψη είναι κάθε άλλο παρά βέβαιες. Πρόκειται για έναν αγώνα ανηφορικό».

Σύμφωνα με τον Boscia, η μοντελοποίηση που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο επικαιροποίησης της αξιολόγησης κινδύνου για το Xylella της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση, υποδεικνύει ότι η απομάκρυνση μόνο των φυτών που είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί είναι συχνά ανεπαρκής για την εξάλειψη εδραιωμένων εστιών, ιδίως όταν παραμένουν ανεντοπισμένες μολύνσεις στην περιοχή.

Το σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς της EFSA υποδεικνύει ότι η αύξηση της ακτίνας απομάκρυνσης των φυτών-ξενιστών θα μπορούσε να βελτιώσει την πιθανότητα εξάλειψης, αν και η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων εξαρτάται από τις τοπικές επιδημιολογικές συνθήκες και τις συνθήκες του τοπίου.

Ο Boscia αναφέρθηκε στην πρόσφατα εντοπισθείσα εστία στην Ταουριανόβα της Καλαβρίας, όπου οι περιφερειακές αρχές έχουν υιοθετήσει μια ευρύτερη ακτίνα παρέμβασης 80 μέτρων, σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο των 50 μέτρων που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η εστία στην Ταουριανόβα εντοπίστηκε επίσης μετά από αναφορές κατοίκων που είχαν παρατηρήσει ύποπτα συμπτώματα σε ελαιόδεντρα.

Για τον Boscia, η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της συμμετοχής του κοινού στη φυτοϋγειονομική επιτήρηση, μια προσέγγιση που περιέγραψε ως «επιστήμη των πολιτών».

«Όσο σημαντικοί κι αν είναι οι πόροι και το προσωπικό που διαθέτουν οι περιφερειακές φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες, η έκταση είναι τόσο μεγάλη και τα φυτά που πρέπει να παρακολουθούνται τόσα πολλά, ώστε δεν μπορούν να καλύψουν τα πάντα», δήλωσε ο Boscia. «Εάν μια εστία δεν εντοπιστεί εγκαίρως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αρχές έχουν αμελήσει. Η περιοχή είναι απλά πάρα πολύ εκτεταμένη, και απαιτείται επίσης η ενεργός συμμετοχή του κοινού.»

Πέρα από τις εξελίξεις στη νότια Ιταλία, ο Boscia ανέφερε ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το 2013 αλλάζει επίσης την αντίληψη των επιστημόνων σχετικά με την παρουσία και την κατανομή του Xylella στην Ευρώπη.

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως η εξαιρετική εισαγωγή ενός εξαιρετικά καταστροφικού φυτοπαθογόνου έχει σταδιακά αποκαλυφθεί ως μια πιο περίπλοκη κατάσταση που περιλαμβάνει διαφορετικά υποείδη και στελέχη, με ευρέως ποικίλες επιπτώσεις στα φυτά-ξενιστές τους.

Ανέφερε το παράδειγμα της Xylella fastidiosa subsp. multiplex, η οποία έχει ανιχνευθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, μερικές φορές με περιορισμένες ή σχεδόν μη ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στα μολυσμένα φυτά.

Σύμφωνα με τον Boscia, ορισμένες μολύνσεις ενδέχεται να έχουν περάσει απαρατήρητες για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες, επειδή παρουσίαζαν ελάχιστα σημαντικά συμπτώματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πρόσφατα εντοπισμένες μολύνσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το βακτήριο έφτασε σε μια περιοχή μόλις πρόσφατα.

«Το εντοπίζουμε επειδή το αναζητούμε», είπε.

Η πρόσφατη ανίχνευση του Xylella fastidiosa στο Λουξεμβούργο καταδεικνύει πώς η επιτήρηση συνεχίζει να αποκαλύπτει την παρουσία του βακτηρίου σε νέες ευρωπαϊκές περιοχές.

Στις 12 Οκτωβρίου, οι αρχές του Λουξεμβούργου επιβεβαίωσαν την παρουσία του Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa σε αμπέλια σε τρεις τοποθεσίες στην αμπελουργική περιοχή της Μοζέλλης της χώρας, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ζωνών μόλυνσης και ζωνών ασφαλείας.

Για τον Boscia, η ολοένα και πιο ποικιλόμορφη επιδημιολογική εικόνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η ίδια ρυθμιστική προσέγγιση είναι κατάλληλη για κρούσματα που αφορούν ουσιαστικά διαφορετικά βακτηριακά στελέχη, φυτά-ξενιστές και επίπεδα ζημιάς.

Σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκοί φυτοϋγειονομικοί κανόνες αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στις καταστροφικές επιπτώσεις της αρχικής επιδημίας στην Απουλία.

«Διαθέτουμε πλέον ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων που δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών παραλλαγών του βακτηρίου ή διαφορετικών επιδημιολογικών καταστάσεων», δήλωσε ο Boscia. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι κανόνες είναι κατάλληλοι ή μπορεί ακόμη και να είναι ανεπαρκείς. Σε άλλες, μπορεί να είναι υπερβολικά αυστηροί, και η κατά γράμμα εφαρμογή τους θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από το ίδιο το βακτήριο.»

«Γι’ αυτό βρισκόμαστε τώρα σε ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δημόσια διαβούλευση της EFSA που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Αυτή θα αποτελέσει τη βάση για μια επανεξέταση των ευρωπαϊκών κανονισμών τους επόμενους μήνες, με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Τα στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει εντελώς την αντίληψή μας για την κατάσταση», κατέληξε ο Boscia.