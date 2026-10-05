Η αυξημένη συγκομιδή στην Ισπανία ενδέχεται να προκαλέσει διακυμάνσεις στην αγορά

Η Ισπανία αναμένει ότι η παραγωγή ελαιολάδου θα αυξηθεί κατά 23 τοις εκατό, φτάνοντας τα 1,6 εκατομμύρια τόνους το 2026/27, ενώ μια μεγαλύτερη σοδειά ενδέχεται να οδηγήσει στη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού ρύθμισης της αγοράς.

Η Ισπανία αναμένεται να παράγει 1,603 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ελαιολάδου κατά την ετήσια συγκομιδή 2026/27, σημειώνοντας αύξηση 23 τοις εκατό σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη πρόβλεψη που δημοσίευσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων.

«Η σοδειά μπορεί να διατηρηθεί, ή μπορεί να χάσουμε μεγάλο μέρος της. » – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Το υπουργείο χαρακτήρισε την αναμενόμενη συγκομιδή ως «μεσαίου-υψηλού επιπέδου», σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τους περίπου 1,298 εκατομμύρια τόνους που παρήχθησαν το 2025/26. Η συγκεκριμένη συγκομιδή είχε αρχικά προβλεφθεί σε περίπου 1,37 εκατομμύρια τόνους, πριν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μειώσουν την τελική παραγωγή κατά περίπου 5%.

«Αυτή η πρώτη πρόβλεψη αντανακλά τις κλιματολογικές συνθήκες της περιόδου», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Luis Planas. «Παρέχει εγγύηση εφοδιασμού και σταθερότητας για την εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές μας.»

Οι ευνοϊκές συνθήκες της άνοιξης αποτελούν τη βάση για μεγάλο μέρος της αναμενόμενης αύξησης της ισπανικής παραγωγής ελαιολάδου. Οι ήπιες θερμοκρασίες και οι άφθονες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην άνθηση και τη γονιμοποίηση των καρπών σε όλες τις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, το υπουργείο τόνισε ότι η πρόβλεψη παραμένει προκαταρκτική. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρέασαν ιδιαίτερα τους ελαιώνες που καλλιεργούνται με βροχόπτωση, ενώ οι καιρικές συνθήκες κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας ελαιοκομικής περιόδου θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των καρπών, την απόδοση σε ελαιόλαδο και την τελική παραγωγή.

Πολλά θα εξαρτηθούν από την Ανδαλουσία, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο, η οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα της ισπανικής παραγωγής.

Τόσο το εθνικό υπουργείο όσο και η περιφερειακή κυβέρνηση προβλέπουν ότι η παραγωγή της Ανδαλουσίας θα ανέλθει σε 1,261 εκατομμύρια τόνους. Η Χαέν, η μεγαλύτερη παραγωγική επαρχία της χώρας, αναμένεται να καλύψει 575.000 τόνους, που αντιστοιχούν στο 36% της συνολικής παραγωγής της Ισπανίας και στο 45,6% της παραγωγής της Ανδαλουσίας.

Η Κόρδοβα προβλέπεται να παράγει 339.700 τόνους, ακολουθούμενη από τη Σεβίλλη με 142.000 τόνους.

Ο Ραμόν Φερνάντες-Πατσέκο, υπουργός Γεωργίας της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η περιφερειακή πρόβλεψη αποτελεί σημαντικό δείκτη για τις αγορές εντός και εκτός της περιφέρειας.

«Η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος διαμορφώθηκε από έναν πολύ βροχερό χειμώνα, ο οποίος ευνοούσε την ανάπτυξη των καλλιεργειών, αν και οι θερμοκρασίες που ήταν πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο περιόρισαν το παραγωγικό δυναμικό», ανέφερε.

Οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτήρισαν γενικά την πρόβλεψη για την Ανδαλουσία ως εύλογη, αλλά επισημαίνουν τις έντονα διαφορετικές συνθήκες μεταξύ των αρδευόμενων και των βροχοτροφικών ελαιώνων και αναφέρουν ότι οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν ακόμη να καθορίσουν το ποσοστό της αναμενόμενης συγκομιδής που θα φτάσει στα ελαιοτριβεία.

Ο Φρανσίσκο Ελβίρα, επικεφαλής του τομέα ελαιοκαλλιέργειας της COAG Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η πρόβλεψη είναι λογική, αλλά προειδοποίησε ότι η συνέχιση του ξηρού καιρού θα μπορούσε να οδηγήσει την τελική παραγωγή σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Ο γενικός γραμματέας της UPA Andalucía, Χεσούς Κόζαρ, έκανε μια παρόμοια διάκριση μεταξύ των αρδευόμενων ελαιώνων, οι οποίοι γενικά εισήλθαν στην τελική φάση της ανάπτυξης των καρπών σε καλή κατάσταση, και των βροχοτροφικών ελαιώνων, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερο υδατικό στρες.

«Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική φάση για την ελιά», δήλωσε ο Κόζαρ τον Σεπτέμβριο. «Η σοδειά μπορεί να διατηρηθεί, ή μπορεί να χάσουμε ένα μεγάλο μέρος της».

Η Unión de Uniones έχει εστιάσει στις ζημιές που οι βροχοπτώσεις δεν μπορούν πλέον να αντιστρέψουν. Η οργάνωση ανέφερε ότι η έντονη καλοκαιρινή ζέστη είχε ήδη προκαλέσει την πτώση ορισμένων ελιών από τα δέντρα και ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα μπορούσε να ωφελήσει τους εναπομείναντες καρπούς, αλλά δεν θα μπορούσε να αναπληρώσει αυτές τις απώλειες.

«Οι θερινές θερμοκρασίες ήταν υψηλές και οι ελιές έριξαν μερικούς καρπούς επειδή δεν μπορούσαν να τους συντηρήσουν», δήλωσε ο Anastasio Yébenes, επικεφαλής του γεωργικού τομέα της οργάνωσης. «Ό,τι έχει ήδη πέσει δεν μπορεί να ανακτηθεί.»

Η εμπειρία της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου προτρέπει επίσης σε προσοχή. Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι καθυστέρησαν τη συγκομιδή και προκάλεσαν απώλειες καρπών σε ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα η Ισπανία να παράγει τελικά περίπου 5% λιγότερο ελαιόλαδο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Εκτός της Ανδαλουσίας, η Καστίλλη-Λα Μάντσα αναμένεται να παραμείνει η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή της Ισπανίας, με 152.555 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με πέρυσι. Ακολουθεί η Εστρεμαδούρα με 97.300 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 24%.

Η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί σε αρκετές μικρότερες περιοχές παραγωγής, όπως η Καταλονία, η Αραγονία, η Μούρθια, η Ναβάρα, η Μαδρίτη και οι Βαλεαρίδες Νήσοι.

Η Ισπανία εξακολουθούσε να διαθέτει πάνω από 475.000 τόνους ελαιολάδου στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς που επικαλούνται εκπρόσωποι του κλάδου. Οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου θα μειώσουν την ποσότητα αυτή πριν καθοριστούν τα τελικά αποθέματα μεταφοράς.

Η ASAJA Jaén έχει εκτιμήσει ότι τα αποθέματα που θα εισέλθουν στη νέα ετήσια περίοδο παραγωγής θα μπορούσαν να ανέρχονται σε περίπου 350.000 τόνους, ενώ η COAG έχει προβλέψει περίπου 374.000 τόνους.

Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις και η πρόβλεψη για την εθνική παραγωγή, η Ισπανία θα μπορούσε να ξεκινήσει τη σεζόν με σχεδόν δύο εκατομμύρια τόνους ελαιολάδου διαθέσιμους από την εγχώρια παραγωγή και τα αποθέματα που μεταφέρονται από την προηγούμενη περίοδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές.

Οι εν λόγω ποσότητες θα μπορούσαν επίσης να καθορίσουν εάν η Ισπανία θα ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό ρύθμισης της αγοράς που θα επιτρέπει την προσωρινή απόσυρση ελαιολάδου από την αγορά σε περίπτωση υπερπροσφοράς.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για την καλλιεργητική περίοδο 2026/27, βάσει του άρθρου 167α του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, ο μηχανισμός θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν τα αρχικά αποθέματα συν την προβλεπόμενη παραγωγή φτάσουν τουλάχιστον το 120% του μέσου συνδυασμένου επιπέδου που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των έξι προηγούμενων γεωργικών ετών.

Στη συνέχεια, το ελαιόλαδο θα μπορούσε να αποσυρθεί προσωρινά μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ή να διοχετευθεί σε μη διατροφικές χρήσεις.

Η COAG εκτιμά ότι οι τρέχουσες προβλέψεις παραγωγής και τα αναμενόμενα αποθέματα από το προηγούμενο αγροτικό έτος θα μπορούσαν να είναι επαρκή για την ενεργοποίηση του μηχανισμού και έχει ζητήσει κρατική χρηματοδότηση για να βοηθήσει τους συνεταιρισμούς και τα ελαιοτριβεία να καλύψουν το κόστος αποθήκευσης του ελαιολάδου που θα αποσυρθεί.

Με βάση την εκτίμησή της για αποθέματα 374.000 τόνων, η οργάνωση έχει υποδείξει ότι περίπου το 10% της παραγωγής ενδέχεται να χρειαστεί να παρακρατηθεί προσωρινά.

Η UPA και η ASAJA έχουν επίσης δηλώσει ότι τα τελικά στοιχεία για την παραγωγή και τα αποθέματα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εξεταστεί το μέτρο, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Ο κ. Planas επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις περιφερειακές σοδειές και τα τελικά στοιχεία για τα αποθέματα τον Οκτώβριο και θα αποφασίσει κατά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου εάν θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά και την αναλύουμε με απόλυτη αυστηρότητα», δήλωσε. «Πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο, που εφαρμόζεται υπό έκτακτες συνθήκες.»