Η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ φέρνει αντιμέτωπες τις βόρειες χώρες με τους κύριους παραγωγούς ελαιολάδου

Η Γερμανία και πέντε άλλες χώρες της ΕΕ πιέζουν για τη μείωση του προϋπολογισμού, ενώ 17 κράτη μέλη προειδοποιούν ότι περαιτέρω περικοπές στη χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα θα έθεταν σε κίνδυνο τους αγρότες.

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αρχικά είχε προταθεί σε λίγο κάτω από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, αντιμετωπίζει σημαντικές περικοπές που ενδέχεται να μειώσουν περαιτέρω τη χρηματοδότηση προς τους αγρότες της Ένωσης.

Υπό την πίεση της Γερμανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ, η Ιρλανδία, η οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της Ένωσης, πρότεινε τη μείωση των δαπανών για την περίοδο 2028-2034 κατά 159 δισεκατομμύρια ευρώ, ή σχεδόν 8%.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να μειώσει τις φιλοδοξίες της. – Κοινή επιστολή, 17 κράτη μέλη της ΕΕ

Οι προτεινόμενες περικοπές θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση των αγροτών στο πλαίσιο της επόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη μείωση της γεωργικής στήριξης.

Η Γερμανία ηγείται μιας συμμαχίας έξι χωρών, γνωστής ως «ομάδα των λιτών», στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Δανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Φινλανδία. Μαζί, οι έξι αυτές χώρες συνεισφέρουν περίπου το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σε επιστολή προς την ιρλανδική κυβέρνηση, οι ηγέτες των έξι χωρών υποστήριξαν ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο που «να μπορεί ρεαλιστικά να χρηματοδοτηθεί».

Ζήτησαν επίσης να ανακατευθυνθούν πόροι από παραδοσιακούς τομείς δαπανών, όπως η συνοχή και η γεωργία, προς άλλες προτεραιότητες σε ολόκληρη την Ένωση των 27 κρατών-μελών.

«Η χρηματοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε κοινές επενδύσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης», αναφερόταν στην επιστολή.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034, η χρηματοδότηση της γεωργίας θα ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο Ταμείο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης (NRP) αξίας 865 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 295,7 δισ. ευρώ θα προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες, ποσό σημαντικά μικρότερο από τα 386,6 δισ. ευρώ που διατίθενται για γεωργικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας ΚΓΠ για την περίοδο 2021–2027.

Εάν εγκριθεί η προτεινόμενη μείωση κατά 8% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η χρηματοδότηση της γεωργίας αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 3%, συνεχίζοντας τη δεκαετή πτωτική τάση του μεριδίου της ΚΓΠ στις δαπάνες της ΕΕ.

Τη δεκαετία του 1980, οι γεωργικές δαπάνες αντιπροσώπευαν περίπου το 70% του προϋπολογισμού της Ένωσης. Έκτοτε, το μερίδιο αυτό έχει μειωθεί σε περίπου 30%.

Οι προτεινόμενες περικοπές έχουν επίσης φανερώσει τις διαφωνίες μεταξύ των βόρειων χωρών της ΕΕ, που επιδιώκουν τον περιορισμό των δαπανών, και των νότιων και ανατολικών κρατών μελών, που επιδιώκουν τη διατήρηση της χρηματοδότησης για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Μια ομάδα 17 κρατών μελών του νότου και της ανατολής, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία — οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ελαιολάδου της ΕΕ — έχει αντιταχθεί στις περικοπές που υποστηρίζουν οι «λιτές» χώρες.

Η ομάδα αυτή, γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής», έχει καλέσει την ιρλανδική προεδρία της ΕΕ να διατηρήσει τη χρηματοδότηση της γεωργίας στο πλαίσιο της επόμενης ΚΓΠ.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να μειώσει τις φιλοδοξίες της», έγραψαν οι χώρες αυτές σε κοινή επιστολή προς την ιρλανδική κυβέρνηση. «Η πολιτική συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μακροχρόνιες πολιτικές, αλλά οι στόχοι τους παραμένουν επίκαιροι όσο ποτέ άλλοτε».

Η θέση της ομάδας περιγράφηκε επίσης σε δήλωση που δημοσίευσε η σλοβενική κυβέρνηση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε επίσης ενάντια σε σημαντικές περικοπές στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

«Θα ήθελα να προειδοποιήσω ενάντια σε μεγάλες περικοπές», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο κρίσιμες προτεραιότητες στις οποίες έχουμε όλοι μαζί συμφωνήσει».

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό έρχεται σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση λόγω της πτώσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων και της αύξησης του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές που εισπράττουν οι αγρότες για τα γεωργικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ετήσιων μειώσεων.

Εν τω μεταξύ, οι μέσες τιμές των γεωργικών εισροών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, αυξήθηκαν κατά 4,7% κατά την ίδια περίοδο, περιορίζοντας περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πολιτικοί αναλυτές υποδεικνύουν ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ επιδιώκουν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους, εν όψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί σε διάφορα κράτη μέλη το 2027.

«Θέλουν να κλείσουν τη συμφωνία πριν από τις προεδρικές εκλογές [στη Γαλλία], επειδή γνωρίζουν ότι κάτι ενδέχεται να αλλάξει», δήλωσε αξιωματούχος του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης στη Γαλλία, «Εθνική Συμμαχία».