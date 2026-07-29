Τότε και τώρα: Η προσπάθεια της Ισπανίας το 1930 να βρει μια μέθοδο ελέγχου για την απάτη με το ελαιόλαδο

Η ορολογία και η επιστήμη έχουν αλλάξει ριζικά από το 1930. Ο αγώνας για να διασφαλιστεί ότι το ελαιόλαδο ανταποκρίνεται στις ενδείξεις της ετικέτας του, όμως, παραμένει ο ίδιος.

Η σειρά «Τότε και Τώρα» επανεξετάζει ιστορίες για το ελαιόλαδο από τα αρχεία, διερευνώντας πώς έχει αλλάξει ο κλάδος και ποιες προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται.

Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, η Ισπανία πρόσφερε σημαντική αμοιβή για την εύρεση μεθόδου ανίχνευσης της ανάμειξης ραφιναρισμένου ελαιολάδου με ελαιόλαδο υψηλότερης ποιότητας. Η επιστήμη έχει αλλάξει δραματικά, αλλά το κίνητρο για την ψευδή παρουσίαση του περιεχομένου της φιάλης παραμένει.

Το 1930, η Ισπανία πρόσφερε μια γενναιόδωρη αμοιβή για τον εντοπισμό πλαστού ελαιολάδου.

Στις 12 Οκτωβρίου 1930, η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε ότι η ισπανική κυβέρνηση πρόσφερε 50.000 πεσέτες (περίπου 110.000 δολάρια ΗΠΑ σε σημερινές τιμές) για μια αξιόπιστη μέθοδο ανίχνευσης ραφιναρισμένου ελαιολάδου αναμεμειγμένου με αυτό που η εφημερίδα αποκαλούσε «αγνό» ελαιόλαδο.

Το σύντομο άρθρο, με τίτλο «Στόχος η απάτη με το ελαιόλαδο», περιέγραφε ένα πρόβλημα που παραμένει αναγνωρίσιμο και σήμερα: ελαιόλαδο χαμηλότερης ποιότητας μπορούσε να υποβληθεί σε επεξεργασία, να αναμιχθεί με καλύτερο ελαιόλαδο και να πωληθεί χωρίς οι αγοραστές να γνωρίζουν ακριβώς τι αγόραζαν.

Μια σχεδόν εκατονταετής αναφορά προσφέρει μια αποκαλυπτική εικόνα των προβλημάτων που διαμόρφωσαν τις σύγχρονες μεθόδους ελέγχου και ταξινόμησης του ελαιολάδου. (Εικονογράφηση του Olive Oil Times)

Σύμφωνα με την έκθεση, οι άφθονες συγκομιδές στη νότια Ισπανία άφηναν μερικές φορές τις πεσμένες ελιές στο έδαφος για μέρες πριν μπορέσουν να συλλεχθούν. Το ελαιόλαδο που παρήγαγαν από τους αλλοιωμένους καρπούς είχε υψηλή οξύτητα και άλλα ελαττώματα, καθιστώντας το ακατάλληλο για πώληση χωρίς εξευγενισμό.

Η ραφινάρισμα αφαίρεσε μεγάλο μέρος της ελεύθερης λιπαρής οξύτητας του ελαιολάδου και εξάλειψε τις ανεπιθύμητες γεύσεις, αλλά έκανε επίσης το ελαιόλαδο δύσκολο να διακριθεί από το ελαιόλαδο καλύτερης ποιότητας μετά την ανάμειξη. Η ισπανική κυβέρνηση ήθελε μια δοκιμή ικανή να αποκαλύψει τη διαφορά.

Το άρθρο ισχυριζόταν ότι κάποιο ελαιόλαδο που πωλούνταν ως «αγνό» στις Ηνωμένες Πολιτείες περιείχε μεταξύ 40 και 50 τοις εκατό εξευγενισμένο ελαιόλαδο. Δεν παρέχει καμία απόδειξη για την εκτίμηση αυτή, αλλά ο ισχυρισμός δείχνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την αυθεντικότητα στην αμερικανική αγορά ήταν ήδη έντονες πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του ελαιολάδου έχει γίνει πολύ πιο ακριβής.

Η έκθεση του 1930 χρησιμοποιούσε τον όρο «αγνό ελαιόλαδο» με διαφορετικό τρόπο από τη σύγχρονη έννοιά του. Σήμερα, ο όρος αυτός υποδηλώνει ένα ελαιόλαδο εξευγενισμένης ποιότητας, το οποίο παράγεται γενικά με την ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου με παρθένο ελαιόλαδο.

Οι δοκιμές έχουν επίσης προχωρήσει πολύ πέρα από τη μέτρηση της οξύτητας. Τα σύγχρονα εργαστήρια εξετάζουν μια σειρά από ενώσεις και χαρακτηριστικά που μπορούν να αποκαλύψουν διύλιση, νοθεία ή την παρουσία ελαίων που δεν ανταποκρίνονται στην κατηγορία που αναγράφεται στην ετικέτα.

Τα παρθένα ελαιόλαδα αξιολογούνται επίσης από εξειδικευμένες επιτροπές γευσιγνωσίας, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν ελαττώματα που οι βασικές χημικές μετρήσεις ενδέχεται να μην ανιχνεύσουν.

Το άρθρο του 1930 ανέφερε επίσης ότι η ραφινάρισμα αφαίρεσε όλη τη θρεπτική αξία του ελαίου και «σκότωσε» τις βιταμίνες του. Αυτό ήταν μια υπερβολή. Η ραφινάρισμα αφαιρεί αρώματα, γεύσεις και πολλές φυσικά απαντώμενες δευτερεύουσες ενώσεις, αλλά το ελαιόλαδο που προκύπτει εξακολουθεί να αποτελείται κυρίως από λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανομένου του ελαϊκού οξέος.

Το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο δεν είναι εγγενώς παραποιημένο. Η εξαπάτηση συμβαίνει όταν η παρουσία του αποκρύπτεται σε ένα προϊόν που πωλείται ως παρθένο ή εξαιρετικά παρθένο, ή όταν η ποιότητα, η προέλευση ή η σύνθεση ενός ελαιολάδου παρουσιάζεται ψευδώς.

Το οικονομικό κίνητρο δεν έχει εξαφανιστεί.

Το ελαιόλαδο υψηλότερης ποιότητας έχει υψηλότερη τιμή, δημιουργώντας ευκαιρίες κέρδους μέσω της υποκατάστασης, της ανάμειξης ή της επαναετικετοποίησης φθηνότερων προϊόντων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της απάτης με το ελαιόλαδο έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις πρακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύπτουν.

Η πρόκληση των 50.000 πεσέτας της ισπανικής κυβέρνησης ανήκει σε μια άλλη εποχή. Το ερώτημα που κρύβεται πίσω από αυτήν, όμως, παραμένει: Πώς μπορούν οι αγοραστές να είναι σίγουροι ότι το ελαιόλαδο σε ένα δοχείο είναι αυτό που δηλώνει η ετικέτα του;

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η Ισπανία εξακολουθεί να ενισχύει την αντίδρασή της. Το 2026, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση των ελέγχων κατά της απάτης σε ολόκληρη την αλυσίδα των προϊόντων ελαιολάδου και ελαιοπυρήνα, συμπεριλαμβανομένων ευρύτερων επιθεωρήσεων, ψηφιακών συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ελέγχων βάσει κινδύνου.

Τα εργαλεία έχουν αλλάξει. Ο αγώνας μεταξύ αυθεντικότητας και εξαπάτησης συνεχίζεται.

Αρχείο: «Aims at Olive Oil Fraud», The New York Times, 12 Οκτωβρίου 1930.