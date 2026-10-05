Un estudio remonta el cultivo del olivo en Jaén a hace 2.000 años

Un estudio arqueológico de dos años de duración ha permitido remontar el cultivo del olivo en Jaén unos 2.000 años atrás, vinculando su expansión al dominio romano y revelando indicios de prácticas agrícolas sofisticadas.

Este verano concluyó un estudio de dos años sobre los orígenes del cultivo del olivo en Jaén, cuyos resultados se presentaron en el I Congreso de Arqueología Olivícola celebrado en la capital provincial.

Mediante diversas técnicas, entre ellas el análisis de isótopos estables, los investigadores encontraron pruebas de que el cultivo del olivo en la región se remonta a unos dos milenios, y que su expansión se corresponde estrechamente con el avance del Imperio Romano por la Península Ibérica.

Ya en el siglo I a. C., es posible que los agricultores de la región utilizaran de forma sistemática abono orgánico.

La investigación, dirigida por la investigadora Eva María Montes Moya, de la Universidad de Jaén, se centró en los restos arqueológicos de yacimientos romanos antiguos de la provincia, entre ellos El Cerro de la Atalaya y El Cerro de los Vientos, donde se han documentado algunos de los hoyos de cultivo de olivos más antiguos de la región.

Mediante el análisis de isótopos estables, concretamente el carbono-13 y el nitrógeno-15, los investigadores reconstruyeron más de 1 000 años de historia agrícola. El trabajo proporcionó el primer registro isotópico de plantas leñosas de crecimiento lento en el Mediterráneo occidental.

El análisis de los restos arqueológicos también proporcionó información sobre las condiciones naturales del suelo y el agua, así como sobre cómo cambiaron las prácticas agrícolas a lo largo del tiempo.

Según los investigadores, el cultivo del olivo en la Península Ibérica se extendió gradualmente, siguiendo de cerca la expansión del Imperio Romano por la región.

«Es a partir del siglo I d. C. cuando encontramos pruebas directas de la producción de aceite de oliva en lugares como Cástulo y Marroquíes Bajos», afirmó Montes Moya.

Este periodo siguió a la conquista de la Península Ibérica por parte de Roma en el año 19 a. C. y a la creciente integración de la región en el Imperio Romano. Los sistemas administrativos, económicos y territoriales romanos seguirían siendo dominantes durante siglos.

Cástulo, por ejemplo, fue una importante ciudad romana situada en Oretania, el territorio históricamente asociado al pueblo de los oretanos. La región se convirtió en una importante fuente de materias primas para el imperio, entre las que se incluían los minerales y el aceite de oliva.

Además de arrojar luz sobre la cronología del cultivo del olivo en España, la investigación reveló indicios de prácticas agrícolas sofisticadas y organizadas.

El análisis de isótopos estables de nitrógeno, por ejemplo, indicó que, ya en el siglo I a. C., los agricultores podrían haber estado aplicando de forma sistemática fertilizantes orgánicos. Según los investigadores, este hallazgo sugiere que en la península ya existían conocimientos agrícolas bien desarrollados incluso antes de que se establecieran los extensos sistemas agrícolas romanos.

Los investigadores también examinaron las condiciones ambientales durante el período estudiado y encontraron fluctuaciones significativas en la disponibilidad de agua desde la época romana hasta la Edad Media.

Los periodos de mayor disponibilidad de agua, entre los que se incluyen los inicios del Imperio romano y los posteriores periodos del Emirato y el Califato, coincidieron con fases de cultivo del olivo más intensivo en varios yacimientos.

En general, sin embargo, los datos apuntan a una escasez de agua persistente, unas condiciones similares a las que afrontan hoy en día muchos de los olivares tradicionales de secano de España.

El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica organizó el congreso, con Montes Moya como coordinador científico.

Los organizadores afirmaron que pretenden que este coloquio sea el primero de una serie de eventos destinados a acercar la investigación sobre el cultivo del olivo a un público más amplio y a mejorar la comprensión por parte de la ciudadanía de la olivicultura y su historia.