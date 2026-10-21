Homenaje a los olivicultores de Dalmacia tras una actuación impecable

Los productores de aceite de oliva de la provincia croata de Split-Dalmacia obtuvieron premios para las 25 muestras presentadas en el NYIOOC de 2026, lo que llevó a las autoridades regionales a comprometerse a seguir apoyando al sector.

Las autoridades regionales rindieron homenaje a los productores de aceite de oliva del condado croata de Split-Dalmacia tras haber obtenido premios para las 25 muestras presentadas en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva NYIOOC 2026.

Los productores de la provincia obtuvieron 17 medallas de oro y ocho de plata, lo que contribuyó al excelente resultado de los productores de aceite de oliva croatas, que obtuvieron 128 premios a nivel nacional, incluidos 103 de oro y 25 de plata.

«En cuanto a calidad, somos el país más constante del mundo». – Filip Erceg, enólogo de Zadar

Croacia quedó en segundo lugar en cuanto a premios, por detrás de Italia, que recibió 166 galardones, incluidos 121 de oro y 45 de plata. Grecia ocupó el tercer puesto con 106 premios, seguida de Estados Unidos con 94 y España con 85.

«Somos los segundos del mundo», afirmó Zlata Šunjić, una olivarera del condado de Split-Dalmacia.

Los productores croatas también lograron una tasa de éxito especialmente elevada. De los 144 aceites presentados, 128 recibieron premios, lo que representa una tasa de éxito de casi el 89 %, frente al 79 % de Italia.

Las autoridades regionales reconocen a los productores

Para los productores del condado de Split-Dalmacia, el reconocimiento fue especialmente significativo: los 25 aceites presentados recibieron premios.

«Estos premios significan mucho para nosotros», afirmó Šunjić. «Queremos producir aceites de oliva virgen extra aún mejores. Vivimos para esto, nos dedicamos en cuerpo y alma a ello, y nos supone un gran estímulo».

El prefecto del condado de Split-Dalmacia, Blaženko Boban, organizó una recepción para los productores galardonados, les felicitó por sus logros y reafirmó el compromiso del condado de apoyar al sector.

Una tasa de éxito perfecta en el NYIOOC ha supuesto un gran reconocimiento para los olivicultores dálmatas, a pesar de que el aumento de los costes y la competencia de las importaciones más baratas amenazan la rentabilidad.

Boban destacó una iniciativa de los dirigentes de cuatro condados dálmatas para proteger y reforzar la identidad regional del aceite de oliva dálmata de alta calidad.

Asimismo, abogó por una mayor promoción y una cooperación más estrecha entre los productores y los expertos agrícolas para dar forma al futuro del sector, incluyendo el riego y la restauración de las zonas dañadas por los incendios forestales.

Gran parte de la tierra quemada estaba cubierta anteriormente por bosques de pinos. Ante las condiciones climáticas cambiantes, los productores apoyaron la plantación de olivos en zonas adecuadas en lugar de restaurar la cubierta de pinos.

Boban afirmó que la provincia seguiría financiando la compra de olivos y otras plántulas frutales. Animó a los agricultores a solicitar periódicamente las ayudas de los programas provinciales.

Según Boban, el condado de Split-Dalmacia ha contribuido a financiar más de cuatro millones de plantones de árboles frutales mediterráneos, olivos y vides a través de un programa que seguirá en marcha.

La producción tradicional se enfrenta a las presiones del mercado

Ivica Ljubenkov, presidente de la Asociación de Olivaros y Productores de Aceite de Oliva de Croacia, abogó por una comercialización más intensa de los aceites de oliva dálmatas y por mejorar el riego de las tierras agrícolas abandonadas.

Afirmó que los concursos internacionales ofrecen una valiosa visibilidad a los productores, pero también exigen cuotas de inscripción que los agricultores suelen pagar de su propio bolsillo.

Aunque las administraciones comarcales ya proporcionan ayuda financiera, Ljubenkov argumentó que un mayor apoyo para sufragar los gastos de los concursos contribuiría a aumentar la visibilidad de Dalmacia en los mercados internacionales.

También advirtió de que a los productores nacionales les resulta cada vez más difícil vender sus aceites, ya que las importaciones más baratas ganan terreno en el mercado croata. Ljubenkov cuestionó la calidad de algunos productos importados y señaló que los métodos de producción tradicionales contribuyen a que los aceites de producción local tengan precios más elevados.

Al ser preguntado sobre los precios que alcanzan los 40 € por litro en algunos aceites de oliva de Istria, señaló el carácter intensivo en mano de obra de la producción croata.

A diferencia de los grandes productores de España, Italia y otros países mediterráneos, muchos agricultores croatas dependen en gran medida del trabajo manual. Según Ljubenkov, solo la cosecha representa entre el 40 y el 50 por ciento del precio final del aceite.

Aunque la mecanización podría reducir los costes, sostuvo que la recolección manual permite a los agricultores seleccionar cuidadosamente los frutos y mantener unos altos estándares de calidad.

Calidad frente a cantidad

Las dos principales regiones olivareras de Croacia, Istria y Dalmacia, producen conjuntamente entre 3.500 y 5.000 toneladas métricas de aceite de oliva al año, una fracción de las más de 1,3 millones de toneladas que se producen en España.

A pesar de la diferencia de escala, los productores croatas sostienen que sus resultados en concursos internacionales demuestran la solidez y la consistencia de sus aceites.

«En lo que respecta a la calidad, somos el país más constante del mundo», afirmó Filip Erceg, enólogo de Zadar.

En el NYIOOC de 2026, Istria y la vecina región de Kvarner obtuvieron 54 premios, entre ellos 51 medallas de oro. Las cuatro comarcas de Dalmacia recibieron en conjunto 74 premios, incluidas 52 medallas de oro.

Los resultados también reflejan el éxito sostenido de los productores croatas a título individual. El productor istrio Avistria ocupa el octavo puesto en la clasificación de productores citada en el concurso internacional, mientras que el productor dálmata Ivica Vlatković ha acumulado 25 premios en Nueva York desde 2017.