Un productor de Istria impulsa el turismo del aceite de oliva basándose en la educación y la sostenibilidad

Brist combina visitas a los olivares, educación sensorial y gastronomía local para ofrecer a los visitantes, durante todo el año, una introducción a la producción de aceite de oliva en el sur de Istria.

En las colinas que rodean Vodnjan, una localidad del sur de Istria con una tradición olivarera centenaria, una explotación familiar está cambiando la forma en que los visitantes se acercan al aceite de oliva virgen extra.

Combinando historia local, hospitalidad y visitas educativas, Brist se ha convertido en uno de los pioneros del creciente sector del oleoturismo de la región.

«Cuando compartes la historia completa y estableces una relación basada en la transparencia y la verdad, ganas un cliente para toda la vida». – Puhar O’Grady,

Con vistas al mar Adriático y al Parque Nacional de Brijuni, la finca ofrece paseos por olivares centenarios, catas sensoriales guiadas, maridajes con productos locales y alojamiento en Villa Santa Margherita.

La familia Puhar O’Grady también ha construido una nueva instalación polivalente en el olivar.

Miembros de la familia Puhar O’Grady en la finca Brist, cerca de Vodnjan, en el sur de Istria, donde el productor combina el cultivo del olivo, la educación sensorial y la hospitalidad rural para ofrecer a los visitantes una experiencia de oleoturismo inmersiva. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

«El nuevo edificio albergará una bodega de aceite de oliva y una planta de embotellado, una zona para el procesamiento de frutas y verduras locales, y un moderno espacio de cata y venta al por menor», explicó Lena Puhar O’Grady, responsable de marketing, catas y formación en la empresa familiar.

De un paseo improvisado a un programa para todo el año

Formada como arqueóloga e historiadora del arte, Puhar O’Grady dirige el negocio junto a su padre, Silvano, de 73 años, y su marido, Paul.

La familia comenzó a ofrecer experiencias de turismo del aceite de oliva hace aproximadamente una década, lo que les convirtió en uno de los primeros productores de Istria en entrar en el sector. Lo que desde entonces se ha convertido en un negocio estructurado comenzó por casualidad.

«Todo empezó de forma muy espontánea con dos turistas de Noruega», explica Puhar O’Grady. «Tras una cata en nuestra tienda, nos preguntaron dónde se encontraban realmente nuestros olivos».

Lena Puhar O’Grady y Paul O’Grady en la tienda Brist de Vodnjan, donde la familia recibe a los visitantes para realizar catas guiadas y les presenta sus galardonados aceites de oliva virgen extra.

«Mi marido se ofreció inmediatamente a llevarlos en coche tres kilómetros cuesta arriba hasta nuestro olivar, que se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar y tiene vistas a Brijuni», añadió. «Les hizo una visita improvisada, contándoles nuestra historia familiar y nuestros métodos de cultivo».

«Quedaron absolutamente encantados, y esa fue la chispa que nos demostró que la gente buscaba precisamente ese tipo de conexión directa», continuó Puhar O’Grady.

La finca ofrece ahora programas durante todo el año. Su experiencia introductoria «Walk and Taste» está disponible antes y después de la temporada alta turística, incluso en días ventosos o lluviosos.

La visita recorre 2.000 años de historia del cultivo del olivo en Istria, junto con los métodos de cultivo y recolección. También incluye una visita a la iglesia de Santa Margarita, del siglo XIII, que linda con el olivar.

Tras el paseo educativo, se realiza un análisis sensorial guiado en la tienda Brist de Vodnjan.

Educación a la luz de las velas

Durante la temporada alta de verano, de junio a septiembre, la finca ofrece su programa nocturno estrella, «Una velada bajo los olivos».

El programa comienza al atardecer con un paseo circular interactivo por los olivares. Los visitantes aprenden sobre prácticas agrícolas que abarcan desde los métodos utilizados en la época romana hasta la agricultura regenerativa y sostenible.

Los senderos están flanqueados por muros de piedra seca restaurados y por kažuni, los tradicionales refugios de piedra del campo. Ambos son símbolos destacados del patrimonio cultural de Istria, asociados a tradiciones reconocidas por la UNESCO.

«Intentamos no promocionar el producto comercial de forma agresiva», afirmó Puhar O’Grady. «En cambio, nuestro objetivo es actuar como embajadores del sur de Istria y demostrar la importancia de una pequeña explotación agrícola en la que el productor mantiene el control total sobre todo el proceso».

«No queremos convertirnos en una explotación industrial», añadió. «Nuestro principal objetivo es seguir siendo pequeños, auténticos y sostenibles».

El evento principal comienza al ponerse el sol sobre los olivos. Al no haber iluminación artificial en el olivar, la zona se ilumina íntegramente con velas.

Los invitados se reúnen para el programa «Una velada bajo los olivos» de Brist, a la luz de las velas, cerca de Vodnjan, donde las catas guiadas, los maridajes con productos locales y la narración de historias conectan a los visitantes con las tradiciones olivareras de Istria. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

En este entorno, Puhar O’Grady dirige una cata sensorial en la que se presenta «Brist Exclusive Selection», el aceite de oliva virgen extra insignia de la familia.

La marca ha obtenido múltiples galardones, entre ellos medallas de oro en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva NYIOOC de Nueva York.

Durante el taller, los invitados aprenden a evaluar el aceite de oliva virgen extra identificando sus atributos positivos, como el sabor afrutado, el amargor y el picante.

Tras la cata tiene lugar un maridaje más informal con productos de granjas familiares cercanas, acompañado de vino espumoso elaborado en Vodnjan.

«Cuando compartes la historia completa y estableces una relación basada en la transparencia y la verdad, ganas un cliente para toda la vida», afirmó Puhar O’Grady.

«Tenemos visitantes internacionales del Reino Unido, Estados Unidos y de todo el mundo que vuelven varias veces», añadió. «Aunque ya conocen el material didáctico, nos dicen que la velada sigue siendo uno de los momentos más destacados de su viaje a Istria».

Una experiencia de oleoturismo más amplia

Para vincular el negocio agrícola con el alojamiento, la familia inauguró Villa Santa Margherita.

La casa de vacaciones cuenta con una gran piscina, una cocina de verano al aire libre y terrazas cubiertas. En el interior, el diseño contemporáneo se combina con elementos tradicionales, como una zona de estar diáfana con chimenea de leña.

La villa también cuenta con una cocina totalmente equipada y una zona de bienestar privada con jacuzzi y sauna.

Al combinar la producción de aceite de oliva, la educación del consumidor y la hospitalidad rural, este productor de Vodnjan ha desarrollado un modelo de negocio diversificado diseñado para ayudar a una pequeña explotación agrícola mediterránea a participar en la economía turística de la región.