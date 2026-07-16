Se inaugura un nuevo centro de formación y cata de aceite de oliva en Provenza

El nuevo centro del Domaine de La Royère ofrecerá formación certificada, talleres sensoriales y programas centrados en la calidad, la sostenibilidad y el turismo oleícola.

Se ha inaugurado un nuevo centro profesional de formación y cata de aceite de oliva en el Domaine de La Royère, en Oppède, un pueblo de la región del Luberon, en el sur de Francia.

El centro ha sido creado por L’HOVE —siglas de L’Huile d’Olive Vierge Extra— en colaboración con Valérie y Yannick Panagiotis, propietarios del Domaine de La Royère.

L’HOVE está dirigida por las oleólogas Cécile Le Galliard, Cécile Cron y Alexandra Gauquelin-Roché. La organización ha señalado que las nuevas instalaciones ofrecerán formación profesional, educación al consumidor y oportunidades para el intercambio técnico dentro del sector del aceite de oliva.

El centro cuenta con una sala de cata profesional de aceite de oliva equipada de acuerdo con los protocolos establecidos por el Consejo Oleícola Internacional, así como con aulas y espacios para talleres sensoriales.

Se ofrecerán programas dirigidos a olivicultores, molineros, distribuidores, chefs y otros profesionales del sector alimentario. El plan de estudios incluye cursos técnicos que abarcan las diferentes etapas de la cadena de valor del aceite de oliva y una certificación profesional reconocida por France Compétences.

L’HOVE ha indicado que está previsto que los cursos en línea comiencen en septiembre, como complemento a los programas que se imparten en el centro a lo largo del año.

La organización también tiene previsto utilizar las instalaciones para debates e investigación aplicada relacionados con la calidad del aceite de oliva, la gestión del agua, la salud del suelo y los usos productivos de los subproductos de la molienda de la aceituna.

Se prevé que otras áreas de estudio incluyan la producción sostenible, la biodiversidad, el análisis sensorial y el desarrollo del turismo del aceite de oliva.

L’HOVE ha manifestado su intención de establecer colaboraciones con universidades, institutos de investigación y organizaciones internacionales, aunque aún no se han anunciado colaboraciones concretas.

Los planes futuros para el recinto incluyen un arboreto dedicado a las variedades de olivo, un molino de aceitunas experimental, reuniones científicas y programas de investigación colaborativa.

Los fundadores del centro afirmaron que la iniciativa también fomentaría la cooperación entre Francia y otros países mediterráneos productores de aceitunas mediante la formación profesional y el intercambio de prácticas técnicas.