El sector español del aceite de oliva lanza una campaña de marketing en EE. UU. por valor de 25 millones de dólares

«Olive Oils from Spain» ha puesto en marcha una campaña de tres años y 25 millones de dólares destinada a dar a conocer el aceite de oliva español entre los consumidores estadounidenses.

Olive Oils from Spain ha puesto en marcha una campaña de tres años y 25 millones de dólares para promocionar el aceite de oliva español en Estados Unidos.

La campaña a nivel nacional, denominada «All in a Drop», se presentó en un acto celebrado en el Rockefeller Center de Nueva York, apenas unos días después de que España ganara la final del Mundial al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. El acto contó con la dirección culinaria del chef y autor de éxito Andy Baraghani.

«Hemos estado aquí muchas veces antes, pero para nosotros es como si fuera la primera vez. Es como si volviéramos a presentarnos». —Teresa Pérez, directora de Olive Oils from Spain

La iniciativa combinará publicidad televisiva y exterior con eventos culinarios, colaboraciones con chefs, colaboraciones con creadores y narraciones digitales. Los responsables de la campaña afirmaron que la iniciativa está diseñada para llegar a los consumidores más jóvenes y animar a los estadounidenses a explorar los orígenes, las variedades y los usos culinarios del aceite de oliva español.

Los organizadores aprovecharon el lanzamiento para dar a conocer a los invitados la tradición española de la «sobremesa», la costumbre de permanecer en la mesa después de la comida para conversar y pasar tiempo juntos.

La campaña presenta esta tradición como una expresión de la cultura gastronómica española, en la que las comidas no solo se consideran ocasiones para comer, sino también oportunidades para reunirse y fortalecer los lazos personales.

«Al igual que la selección española de fútbol, que no se basa únicamente en estrellas individuales, sino en el trabajo en equipo, [nosotros] creemos que las mayores oportunidades aún están por llegar», afirmó Teresa Pérez, directora de Olive Oils from Spain.

Baraghani preparó la comida que se sirvió en la presentación y habló de la influencia del aceite de oliva virgen extra español en su cocina.

«El AOVE español es algo especial», afirmó. «Es más que aceite de oliva. Es toda una experiencia».

La campaña se pone en marcha en un momento en el que Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados de aceite de oliva más grandes y más dependientes de las importaciones del mundo.

Véase también: Información sobre el mercado del aceite de oliva

El consumo de aceite de oliva en EE. UU. alcanzó las 398 000 toneladas en la campaña agrícola 2023/24, lo que supone un aumento del 22 % con respecto a la década anterior, según el Consejo Oleícola Internacional.

Con una producción nacional estimada en unas 10 000 toneladas, las importaciones representan aproximadamente el 96 % del aceite de oliva que se consume en el país, según informó el COI.

Las importaciones de aceite de oliva de EE. UU. alcanzaron una cifra provisional de 437 309 toneladas en la campaña agrícola 2024/25, lo que supone un aumento del 20,6 % con respecto a la temporada anterior, según el informe de mercado de febrero y marzo de 2026 del COI.

España, Italia, Túnez y Turquía suministraron conjuntamente el 88,6 % de dichas importaciones. Las compras de EE. UU. procedentes de España aumentaron un 20,1 % durante la campaña agrícola, mientras que las importaciones procedentes de Italia subieron un 19,2 %, las de Túnez aumentaron un 33,3 % y los envíos desde Turquía crecieron un 9 %.

Estas cifras ponen de relieve por qué el mercado estadounidense sigue siendo fundamental para el sector del aceite de oliva español. El COI estimó la producción española en 1,419 millones de toneladas en la campaña 2024/25, lo que supone un aumento del 66 % con respecto a la cosecha anterior.

Este repunte se produjo tras dos campañas difíciles marcadas por la sequía y el calor extremo, que redujeron drásticamente la producción y contribuyeron a que los precios alcanzaran niveles récord en todo el sector.

«Somos un proveedor que transmite confianza», afirmó Pérez. «Ya hemos estado aquí muchas veces, pero para nosotros es como si fuera la primera vez. Es como si volviéramos a presentarnos».

«Aceites de Oliva de España» es la marca promocional de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, una entidad sin ánimo de lucro que representa a productores, cooperativas, almazaras, embotelladoras y exportadores.

La organización señaló que España cuenta con más de 200 variedades de aceituna, 34 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, y unas 250 000 familias de agricultores dedicadas al sector.

Véase también: Los mejores aceites de oliva de España

La campaña aprovechará esa diversidad para dar a conocer a los consumidores los diferentes sabores y aplicaciones culinarias de los aceites de oliva españoles. Se centrará, en parte, en las variedades Arbequina, Picual y Hojiblanca, tres de las más reconocidas del país.

Los aceites de Arbequina suelen asociarse con sabores delicados y afrutados, mientras que los de Picual suelen ser más robustos, amargos y picantes. La Hojiblanca suele producir aceites equilibrados con notas herbáceas.

Los responsables de la campaña afirmaron que ayudar a los consumidores a comprender esas diferencias puede animarles a elegir aceites de oliva para alimentos y métodos de cocción concretos, en lugar de considerar el aceite de oliva como un producto único y uniforme.

El anuncio de televisión ha sido dirigido por el cineasta canadiense-estadounidense Andrew De Zen. También se han previsto anuncios en exteriores, en vallas publicitarias, estaciones de metro y paradas de autobús de ciudades de todo el país.

Se prevé que a lo largo de 2026 y en años posteriores continúen los eventos culinarios, los contenidos digitales y las colaboraciones con chefs y creadores de contenido en línea.

Pérez afirmó que la campaña animaría a los consumidores estadounidenses a tener en cuenta el origen y las cualidades de los aceites de oliva que compran.

La inversión de 25 millones de dólares refleja el esfuerzo de España por consolidar su posición en el mercado estadounidense del aceite de oliva, un mercado en crecimiento pero cada vez más competitivo.