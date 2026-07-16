Investigadores italianos informan de avances en la búsqueda de olivos resistentes a la Xylella

Los nuevos programas de mejora genética y los ensayos de campo están permitiendo identificar variedades de olivo que podrían contribuir a restablecer el cultivo en las zonas de Apulia devastadas por la Xylella.

Los nuevos programas de mejora genética, la investigación genómica y los ensayos de campo que se están llevando a cabo en Italia ofrecen nuevas esperanzas en la lucha contra la Xylella fastidiosa.

Más de una década después de que la bacteria comenzara a transformar el paisaje del sur de Apulia, la comunidad científica italiana presenta resultados que invitan a un optimismo prudente. Un conjunto cada vez mayor de herramientas podría ayudar a reconstruir el cultivo del olivo en la región más afectada del país.

No hay atajos ni soluciones milagrosas contra la Xylella. La respuesta reside en un enfoque multidisciplinar que aúne investigación, innovación y conocimientos científicos. – Andrea Rocchi, presidente del Consejo de Investigación y Economía Agraria (CREA)

A pesar de la pérdida de más de 21 millones de olivos desde que se identificó por primera vez la Xylella fastidiosa en Apulia, y de la detección continua de nuevas infecciones, Apulia sigue siendo la mayor región productora de aceite de oliva de Italia.

En las últimas semanas, investigadores italianos han presentado los avances de varios proyectos financiados en el marco del Plan Extraordinario para la Regeneración del Olivar en Apulia.

Junto con el reciente nombramiento de un comisionado nacional para mejorar la coordinación de la respuesta italiana a la Xylella fastidiosa, los proyectos marcan un cambio gradual de la gestión de emergencias hacia la recuperación a largo plazo del cultivo del olivo.

Una de las líneas de investigación combina el fitomejoramiento del olivo con una gestión agronómica sostenible. A través del proyecto Genforagris, coordinado por el Consejo de Investigación y Economía Agraria (CREA), los investigadores pretenden seleccionar nuevo material genético que combine la resistencia a la bacteria con la productividad, la calidad del aceite de oliva y la adaptación a unas condiciones ambientales cada vez más adversas.

En lugar de basarse únicamente en condiciones experimentales controladas, los investigadores están evaluando los genotipos candidatos en el corazón de la zona infectada de Salento.

«El material genético utilizado en el proyecto consiste en plántulas clonadas obtenidas a partir de diferentes cruces intervarietales», explicó a Olive Oil Times Samanta Zelasco, coordinadora del proyecto en el CREA. «Durante más de nueve años, estas plantas han estado creciendo en un huerto experimental situado en el corazón de la zona infectada por la Xylella fastidiosa, donde han estado expuestas a una elevada presión de infección».

Las plantas se supervisan dos veces al año, en abril y noviembre, mediante pruebas moleculares realizadas de acuerdo con protocolos de diagnóstico reconocidos internacionalmente y desarrollados por la Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas.

Zelasco señaló que los genotipos candidatos también se evalúan en función de características que van más allá de su respuesta a la Xylella, como el crecimiento vegetativo, la productividad y la resistencia a la sequía y a otros patógenos que afectan al cultivo del olivo.

«Entre los genotipos en fase de selección, algunos han demostrado una excelente adaptabilidad y una buena resistencia a las tensiones ambientales y/o a los patógenos, como la mancha del pavo real, la cercosporiosis y el nudo del olivo, así como a la mosca del olivo», afirmó.

Zelasco añadió que los investigadores también están evaluando la calidad del aceite de oliva producido por los genotipos.

Los investigadores del CREA anunciaron recientemente que se habían identificado aproximadamente 30 genotipos de olivo con una presencia bacteriana reducida, incluidos nueve en los que no se detectó carga bacteriana alguna. Sin embargo, Zelasco advirtió que no se debe interpretar este hallazgo como una prueba de que esos nueve genotipos sean necesariamente los más prometedores.

«No he hecho hincapié deliberadamente en los nueve genotipos sin carga bacteriana detectable», señaló. «Puede que simplemente aún no se hayan infectado, o que la concentración bacteriana siga estando por debajo del umbral de detección. Durante tres años de seguimiento, hemos observado cómo genotipos que inicialmente eran completamente negativos han pasado a dar positivo posteriormente».

En cambio, los investigadores están prestando mayor atención a los genotipos que mantienen de forma constante poblaciones bacterianas muy bajas a lo largo del tiempo.

«Los genotipos con cargas bacterianas muy bajas han demostrado ser notablemente estables a lo largo de todo el periodo de seguimiento», señaló Zelasco. «Estos son los que consideramos especialmente prometedores».

Más allá de la selección genética, Genforagris está investigando prácticas agronómicas destinadas a restaurar la fertilidad del suelo y mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la producción de aceitunas en Salento, donde se detectó por primera vez la bacteria.

Entre los enfoques que se están probando se encuentra la devolución al suelo de los subproductos de la industria del olivo mediante el compostaje en la propia explotación. Los investigadores señalaron que esta práctica sigue estando infrautilizada a pesar de sus reconocidos beneficios para aumentar la materia orgánica y mejorar la salud del suelo.

La siguiente fase del proyecto se centrará en la propagación de los genotipos más prometedores y en la creación de nuevos huertos de evaluación en diferentes entornos.

Uno de los emplazamientos previstos es el programa agrícola del instituto Presta-Columella de Lecce, que ya colabora con los socios del proyecto en varias actividades experimentales.

«Tras el establecimiento de nuevos campos experimentales en diferentes zonas, se necesitarán entre cinco y ocho años más para obtener respuestas fiables sobre el rendimiento de los nuevos genotipos», afirmó Zelasco.

Los ensayos ayudarán a determinar si el material seleccionado combina de forma consistente la resistencia o tolerancia a la Xylella con las características agronómicas necesarias para el cultivo comercial.

Aunque prometedor, Genforagris es solo un componente de un esfuerzo científico más amplio que se está llevando a cabo en Italia.

Otros proyectos incluyen Novixgen, que ha identificado más de 200 genotipos de olivo prometedores y marcadores genéticos asociados a la resistencia, y Omibreed, que investiga los mecanismos moleculares subyacentes a la resistencia mediante enfoques genómicos y multiómicos.

Otra iniciativa, ANCoSIX, está probando péptidos antimicrobianos, bacteriófagos y tratamientos basados en la nanotecnología contra el patógeno.

«No hay atajos ni soluciones milagrosas contra la Xylella. La respuesta reside en un enfoque multidisciplinar que aúne investigación, innovación y conocimientos científicos», afirmó el presidente de CREA, Andrea Rocchi, al presentar los últimos resultados del instituto.

Para Zelasco, la investigación sigue abierta.

«Aún queda mucho por descubrir sobre la interacción entre la planta y el patógeno», señaló. «El campo que estamos estudiando constituye un excelente laboratorio al aire libre».