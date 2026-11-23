«La alta calidad del aceite de oliva del Líbano es indiscutible y debería darse a conocer en todo el mundo», declaró a Olive Oil Times Dalia Yassine, fundadora de la galardonada empresa Olivello, con sede en el sur del Líbano.

Sus comentarios se producen en un momento en que el Gobierno vuelve a prestar atención al sector olivarero libanés. El ministro de Agricultura, Nizar Hani, ha pedido una iniciativa nacional para apoyar a los olivareros, salvaguardar la calidad del producto y combatir el fraude.

Se está volviendo extremadamente caro, hasta tal punto que no sé si podré seguir dedicándome a esto el año que viene, afirma Karim Arsanios, fundador de Solar .

Según responsables del Alto Consejo Agrícola libanés, se espera que la cosecha de aceitunas de esta temporada supere a la de la temporada pasada en más de un 30 %. Dado que el rendimiento del aceite mejora a medida que avanza la cosecha, tanto el Consejo como el Ministerio prevén ahora una producción de 30 000 toneladas de aceite de oliva para la campaña 2026/27.

De confirmarse, esta previsión supondría una recuperación sustancial con respecto a las últimas temporadas, devolviendo la producción libanesa al nivel registrado en 2022/23 por el Consejo Oleícola Internacional.

Los agricultores del sur del Líbano, donde los olivares representan tradicionalmente entre el 30 % y el 40 % de la producción nacional de aceitunas, se han visto gravemente afectados por las operaciones militares israelíes. La inflación y las interrupciones en la cadena de suministro también han disparado los costes agrícolas en todo el país.

Con su frontera con Israel cerrada, el Líbano depende de los pasos fronterizos con Siria para el comercio terrestre. El país carece de una red ferroviaria operativa y, en algunas zonas, la red eléctrica solo suministra electricidad unas pocas horas al día. Las cadenas de suministro dependen en gran medida del transporte por carretera, mientras que Beirut sigue siendo la principal puerta de entrada marítima. La inestabilidad regional también ha complicado el transporte marítimo internacional.

Karim Arsanios, fundador de la galardonada empresa Solar, situada en el norte del Líbano, afirmó que el coste de producir aceite de oliva de alta calidad se está volviendo insostenible.

Los trabajadores recogen las aceitunas a mano en las empinadas laderas de los olivares de Solar, en el norte del Líbano. El fundador, Karim Arsanios, afirma que el aumento de los costes laborales está amenazando la viabilidad de los métodos tradicionales de recolección y podría obligar al galardonado productor a plantearse la mecanización. (Foto: Solar)

«Se está volviendo extremadamente caro, hasta tal punto que no sé si podré seguir haciendo esto el año que viene», declaró Arsanios a Olive Oil Times.

«Cada año, los salarios de los trabajadores suben un 30 por ciento, y yo empleo a 40 trabajadores durante tres semanas o más», añadió, refiriéndose a la cosecha de Solar, en la que las aceitunas se recogen a mano y se clasifican una a una.

El enfoque de Solar para la producción de aceite de oliva de alta gama se centra en la protección del ecosistema local y la biodiversidad del suelo. Sin embargo, el aumento de los costes laborales podría obligar a la empresa a cambiar sus métodos de recolección.

«Estoy pensando que o bien tengo que empezar a cosechar con máquinas, lo que sería menos costoso, o no sé», afirmó.

«No hay ayuda del Gobierno, y el negocio no va tan bien como antes debido a la inflación, y la gente ya no gasta», señaló Arsanios. «Así que tendré que reducir los costes por mi parte, y si lo hago, podré reducir el precio para el consumidor».

El Ministerio de Agricultura ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar las oportunidades de mercado. Hani ha pedido un mayor reconocimiento del aceite de oliva libanés mediante una identificación más clara de su origen geográfico, marcas fiables y una mejor comercialización para ayudar a los consumidores a comprender de dónde procede el aceite que compran.

Hani también ha pedido mejores prácticas a lo largo de toda la cadena de producción y una mayor proporción de aceite de oliva clasificado como virgen o virgen extra.

Señaló que el aumento del consumo interno es otra de las prioridades, ya que el consumo actual se estima en aproximadamente cuatro litros por persona al año. En octubre, Hani se reunió con responsables del Consejo Oleícola Internacional en Madrid para debatir una mayor cooperación en el sector.

Las exportaciones ofrecen una alternativa al mercado nacional, que atraviesa dificultades, pero los productores afirman que vender en el extranjero conlleva sus propios retos.

Solar exporta actualmente cantidades limitadas a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. La empresa recurre al transporte aéreo para envíos de entre 400 y 500 botellas, ya que el transporte marítimo suele ser más económico para volúmenes mayores.

Karim Arsanios, fundador de Solar, una galardonada productora de aceite de oliva del norte del Líbano. Arsanios afirma que el aumento de los costes de producción y los gastos de envío están haciendo cada vez más difícil mantener la producción de aceite de oliva de alta gama de la empresa y expandirse a los mercados internacionales. (Foto: Solar)

Arsanios señaló que los recargos por combustible, los aranceles y otros gastos de envío han contribuido a un aumento de aproximadamente el 35 % en los costes de transporte. Incluso con los descuentos disponibles a través de una cuenta corporativa con transportistas internacionales, afirmó, las exportaciones a pequeña escala se han vuelto cada vez más difíciles de justificar desde el punto de vista financiero.

En su opinión, la concienciación de los consumidores está mejorando, sobre todo en Estados Unidos, pero a muchos compradores aún les cuesta distinguir los aceites de alta gama de las alternativas más económicas.

«Tengo la sensación de que la mayor parte del mundo no entiende realmente qué es un aceite de oliva virgen extra de alta calidad», afirmó Arsanios.

La empresa ha establecido una relación comercial con Gohar World, con sede en Nueva York, y sigue buscando distribuidores para ampliar su presencia en el mercado estadounidense.

A pesar de estas presiones comerciales, tanto Solar como Olivello, ganadores de los premios de oro del NYIOOC, han comunicado resultados alentadores de la última cosecha.

«La nueva cosecha fue satisfactoria, ya que las aceitunas estaban muy sanas y verdes», señaló Arsanios.

Arsanios señaló que las lluvias afectaron a las características sensoriales de parte del aceite de oliva producido, aunque los lotes recolectados antes de las lluvias más intensas ofrecieron excelentes resultados.

«Creo que el aceite de oliva que tengo este año también es extremadamente bueno», afirmó.

Explicó que alrededor del 15 % de las aceitunas recolectadas quedan excluidas de la producción de alta gama. En lugar de desecharlas, se venden o se prensan por separado, y parte del aceite resultante se suministra a restaurantes locales.

Yassine informó de resultados similares en el sur, donde Olivello también está contribuyendo a una iniciativa de replantación de olivos en colaboración con el Ministerio de Agricultura.

«Cuando cerramos una venta, compramos un olivo y lo plantamos en terrenos donde podamos ayudar a los agricultores», explicó Yassine.

Olivello cuenta con su propia almazara y almacena su aceite de oliva recién producido en recipientes de acero inoxidable en condiciones controladas.

Aunque los olivos de Olivello en la zona de Jezzine no se vieron directamente afectados por los ataques israelíes, muchos otros olivares del sur del Líbano resultaron dañados, quemados o arrancados de raíz.

Yassine señaló que los daños y las restricciones de acceso a las tierras suponen una amenaza para los agricultores cuyo sustento depende del cultivo del olivo. «Mi principal prioridad ahora es ayudar al sur», afirmó.

Las autoridades libanesas y las organizaciones internacionales han documentado la magnitud de los daños. Según las cifras presentadas por Hani a finales de octubre, las operaciones militares israelíes han afectado a aproximadamente 56 000 hectáreas de tierras agrícolas en el sur del Líbano.

El fundador de Solar, Karim Arsanios, afirma que el aumento de los costes laborales está ejerciendo presión sobre las prácticas tradicionales de recolección, a pesar de que la última cosecha ha arrojado resultados alentadores. (Foto: Solar)

Según Yassine, «el Ministerio de Agricultura está trabajando intensamente en todos los ámbitos de la agricultura en el Líbano. Ahora se están centrando en el aceite de oliva y los olivos, y en cómo ayudar a los agricultores».

El ministerio también ha informado de que está distribuyendo entre los agricultores equipos de recolección de aceitunas que funcionan con baterías.

Yassine afirmó que la situación ha reforzado su determinación de aprovechar el crecimiento de Olivello para apoyar a otros productores. «Tenemos que apoyarnos unos a otros», señaló.

Al igual que Solar, Olivello se enfrenta a un aumento de los costes, especialmente en lo que respecta al combustible y los insumos agrícolas, ya que el Líbano sigue sufriendo graves presiones económicas.

Yassine explicó que, actualmente, Olivello vende principalmente en el Líbano, pero recibe consultas de posibles clientes de Estados Unidos, Catar y Kuwait. Está trabajando para establecer relaciones con distribuidores que puedan llevar el aceite de oliva virgen extra de la empresa a nuevos mercados.

«Creo que la exportación es la única solución, pero, de nuevo, los precios son muy elevados, así que no sé cómo me las arreglaré», dijo Arsanios.

Considera que ganarse la confianza de los consumidores es especialmente importante en un mercado en el que las preocupaciones sobre el fraude y la adulteración del aceite de oliva pueden complicar las decisiones de compra.

«Creo que la forma más directa y segura [de comprar aceite de oliva de alta calidad] es conocer personalmente al productor que realmente realiza el trabajo», afirmó.