El aumento de la demanda de financiación es señal del crecimiento del sector del aceite de oliva en Montenegro

El programa nacional de financiación de Montenegro para modernizar su sector olivarero se agotó meses antes de lo previsto por segundo año consecutivo, lo que refleja la creciente demanda de inversión en los olivares del país.

La convocatoria de 2026 para inversiones en la producción primaria de aceitunas tenía previsto permanecer abierta del 20 de abril al 30 de octubre. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura la cerró el 12 de junio después de que la demanda superara la financiación disponible. En 2025, el mismo programa se cerró el 7 de agosto por el mismo motivo.

«Nuestra tarea es modernizar la forma en que producimos, no cambiar ni destruir lo que nos han dejado las generaciones anteriores». – Ćazim Alković, Asociación de Olivicultores de Bar

Las inversiones subvencionables en 2026 incluían el riego, la rehabilitación de olivares abandonados, la recuperación de terrenos en barbecho y la certificación del material de plantación. Las inversiones podían oscilar entre 500 y 10 000 euros, y la ayuda pública cubría hasta el 60 % de los costes. Los productores ecológicos registrados y las mujeres registradas como titulares de explotaciones agrícolas podían optar cada uno a 10 puntos porcentuales adicionales de ayuda.

«La producción de aceite de oliva goza actualmente de gran popularidad en Montenegro», declaró a Olive Oil Times Marija Markoč, directora ejecutiva de la Casa del Olivo de Stari Bar. «A personas que han triunfado en otros sectores, que tienen empresas privadas, también les gusta involucrarse en la agricultura y la producción de aceitunas».

Markoč señaló que parte de esa inversión se concentra en el centro de Montenegro, donde las nuevas plantaciones de olivos semiintensivas se están expandiendo hacia zonas tradicionalmente dedicadas a hortalizas, viñedos y otros cultivos frutales.

Los trabajadores clasifican aceitunas recién cosechadas en Odiva, en Montenegro, donde las inversiones en producción y procesamiento modernos están contribuyendo a fortalecer el sector del aceite de oliva del país. (Foto: Odiva)

Señaló que los requisitos de calidad más estrictos también han contribuido a cambiar la actitud de los productores. Montenegro aprobó su actual ley sobre el cultivo del olivo y el aceite de oliva en 2014 y la modificó en 2016 para armonizar aún más la normativa nacional con las normas de la Unión Europea, a medida que el país avanza hacia su adhesión a la UE.

Markoč señaló que muchos agricultores y molineros se resistieron inicialmente a los requisitos más estrictos porque carecían de equipamiento y conocimientos técnicos.

«No estaban preparados», afirmó. «No disponían del equipo necesario. Carecían de los conocimientos necesarios».

Con el tiempo, los agricultores comenzaron a recolectar frutos sanos directamente de los árboles en lugar de esperar a que cayeran, mientras que las almazaras adoptaron centrifugadoras, la extracción en frío y normas de higiene más estrictas.

«En la zona central de Montenegro, especialmente en los alrededores de Podgorica, Zeta, Tuzi y Danilovgrad, se están plantando nuevos olivares, se están construyendo modernas instalaciones de procesamiento y se están adoptando principios modernos de cultivo y producción de aceite de oliva», declaró Ćazim Alković, presidente de la Asociación de Olivicultores de Bar, a Olive Oil Times.

«Al mismo tiempo, en la costa montenegrina, donde el cultivo del olivo cuenta con una tradición centenaria, estamos observando avances positivos en la recuperación de olivares abandonados y mejoras en la tecnología de producción».

A pesar de estos avances, Markoč señaló que la viabilidad económica del cultivo tradicional del olivo sigue siendo un reto.

Hileras de olivos en los olivares de Odiva, en Montenegro. La empresa gestiona más de 13 500 árboles y ha invertido en la producción y el procesamiento modernos de aceite de oliva. (Foto: Odiva)

«Al fin y al cabo, tiene que ser rentable», afirmó. «Con el cultivo tradicional del olivo, no puede ser muy rentable porque nuestra variedad autóctona es propensa a la alternancia de cosechas, y resulta muy difícil introducir muchas otras medidas técnicas debido a esos terrenos montañosos y en pendiente, a la deficiente infraestructura y al tamaño muy reducido de los olivares».

Alković señaló que, aunque la convocatoria nacional de 2025 para el cultivo del olivo tuvo un exceso de solicitudes, algunos programas de apoyo locales en Bar no siempre han agotado sus presupuestos.

Como miembro del Comité de Seguimiento del IPARD III de Montenegro, señaló que algunos fondos del programa no se utilizan dentro del plazo previsto y se prorrogan a los años siguientes.

El IPARD, Instrumento de Ayuda Preadhesión para el Desarrollo Rural, proporciona financiación de la UE para inversiones en desarrollo agrícola y rural en los países candidatos.

La primera convocatoria de la Medida 3 del IPARD III, lanzada en 2024, destinó 7,2 millones de euros de ayuda pública a inversiones en la transformación de alimentos, incluida la transformación del aceite de oliva. La UE aportó el 75 % de la financiación, y el resto procedió del presupuesto nacional de Montenegro.

«No basta con limitarse a asignar fondos, publicar una convocatoria pública y esperar a que los olivareros presenten sus solicitudes», afirmó Alković. «Se necesita mucho más trabajo sobre el terreno, junto con conversaciones individuales con los productores, la presentación de las medidas disponibles y una ayuda concreta a la hora de preparar la documentación y llevar a cabo las inversiones».

Markoč señaló que los programas locales pueden requerir solo unos pocos documentos, mientras que las solicitudes IPARD de mayor envergadura pueden tardar meses en prepararse y a menudo requieren la intervención de consultores. La Casa de los Olivos, una institución pública al servicio de los agricultores de Bar, ayuda regularmente a los productores a preparar sus solicitudes.

Tanto Alković como Markoč señalaron el riego como una prioridad para futuras inversiones.

Las aceitunas maduran en los árboles de los olivares de Odiva en Montenegro, donde los productores están invirtiendo en métodos de cultivo modernos para mejorar la calidad y la productividad. (Foto: Odiva)

«La inversión en sistemas de riego racionales, en particular el riego por goteo, las fuentes de agua, los pozos y los embalses, debe convertirse en una prioridad», afirmó Alković.

«Este año ha demostrado claramente a nuestros productores lo que la falta de riego puede suponer para el olivar», señaló Markoč, refiriéndose a los rendimientos muy bajos registrados en muchos olivares tradicionales tras una sequía prolongada. «En esos olivares tradicionales, créeme, nadie riega. Ese sería un cambio crucial».

Markoč señaló que la modernización ha avanzado más rápidamente en la transformación del aceite de oliva que en la producción primaria.

«Nuestro objetivo nunca ha sido simplemente aumentar la producción, sino crear un sistema sostenible que garantice una calidad excepcional y una competitividad a largo plazo tanto en el mercado nacional como en el internacional», declaró a Olive Oil Times Andreja Šuškavčević Novović, directora de la almazara Odiva.

Odiva gestiona más de 13 500 olivos y cuenta con una moderna almazara que también presta servicio a otros agricultores, incluidos los pequeños productores.

«Desde el principio, creímos que el desarrollo de un único productor solo tiene sentido si también contribuye al desarrollo de todo el sector», afirmó Šuškavčević Novović.

Odiva también ha recibido ayudas del programa IPARD, lo que, según la empresa, ha contribuido a mejorar su tecnología de procesamiento y almacenamiento y a acelerar la inversión.

«Las ayudas públicas desempeñan un papel crucial, sobre todo en sectores que requieren inversiones iniciales sustanciales y tienen un largo periodo de amortización, como el cultivo del olivo», señaló Šuškavčević Novović.

Andreja Šuškavčević Novović, directora de la almazara Odiva en Montenegro, señaló que la inversión pública es esencial para mejorar la calidad del aceite de oliva y reforzar la competitividad a largo plazo del sector. (Foto: Odiva)

Markoč señaló que las inversiones en los olivares tradicionales también deberían centrarse en la poda periódica, la nutrición del suelo, la gestión fitosanitaria y una mayor disponibilidad de material de plantación certificado procedente de variedades autóctonas.

Alković señaló que las cooperativas y otras formas de organización colectiva podrían ayudar a los productores a compartir el uso de maquinaria de cosecha y poda, coordinar la protección fitosanitaria, procesar las aceitunas y comercializar su aceite.

También pidió una mayor inversión en la vigilancia de la mosca del olivo y en maquinaria de poda y cosecha. Añadió que la rehabilitación de los olivares abandonados debería ir acompañada de mejoras en las vías de acceso.

La escasez de mano de obra está haciendo que la mecanización cobre cada vez más importancia, señaló Alković, pero los equipos deben adaptarse a las condiciones locales. Los olivares costeros, empinados y en terrazas, no pueden albergar la misma maquinaria que las plantaciones más recientes.

«No basta con subvencionar simplemente la compra de maquinaria», señaló Alković. «Los productores necesitan ayuda para identificar qué inversiones están realmente justificadas en sus condiciones, así como acceso a asesoramiento profesional y a tecnologías modernas».

Markoč hizo hincapié en que las nuevas plantaciones deberían incluir una proporción significativa de variedades autóctonas de olivo, algo que considera esencial para establecer una identidad distintiva del aceite de oliva montenegrino en los mercados nacionales e internacionales.

Un trabajador maneja un moderno equipo de procesamiento de aceitunas en la almazara de Odiva, en Montenegro, donde las inversiones en nuevas tecnologías han contribuido a mejorar la capacidad de producción y la eficiencia. (Foto: Odiva)

Sugirió que las variedades autóctonas deberían representar entre el 20 y el 30 por ciento de las nuevas plantaciones.

«Tenemos que ser competitivos gracias a algo que sea auténtico», afirmó. «La autenticidad proviene de los olivares tradicionales y del perfil histórico del aceite de oliva, que se basa en nuestras variedades autóctonas».

Šuškavčević Novović señaló que el volumen de producción relativamente reducido de Montenegro no impide que sus productores compitan con regiones olivareras consolidadas.

«Montenegro cuenta con unas condiciones naturales excepcionales, variedades autóctonas de olivo y una larga tradición, pero sigue siendo esencial una mayor inversión en la marca, la estandarización de la calidad y la promoción conjunta», señaló.

Para Alković, la modernización debería reforzar, y no sustituir, el patrimonio olivarero del país.

«Nuestra tarea consiste en modernizar nuestra forma de producir, no en cambiar ni destruir lo que nos han legado las generaciones anteriores», afirmó.