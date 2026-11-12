Más de 400 olivos infectados a medida que se extiende el brote de Xylella en Apulia

Los expertos afirman que la erradicación del brote de Xylella fastidiosa detectado recientemente en la zona del Gargano, al norte de Apulia, dista mucho de ser segura, ya que el número de olivos infectados ha superado ya los 400.

El Observatorio Fitosanitario regional de Apulia ha confirmado 83 nuevos casos de infección por la subespecie pauca cerca del municipio de Cagnano Varano, donde ya se habían infectado varios cientos de árboles. Se estima que la bacteria ha afectado a 21 millones de olivos en Apulia desde que se detectó por primera vez en 2013.

El trabajo que se está llevando a cabo resulta extremadamente útil, al menos como medida de contención, pero las posibilidades de lograr una erradicación completa distan mucho de ser seguras. Es una lucha cuesta arriba. – Donato Boscia, investigador emérito del CNR

Los hallazgos se basan en 559 muestras vegetales recogidas durante la campaña de seguimiento de 2026 y documentadas en cinco informes de laboratorio emitidos por el Consejo Nacional de Investigación (CNR) entre junio y septiembre. Los resultados llevaron a las autoridades a ampliar la zona infectada delimitada y su zona de amortiguación circundante, donde se aplican medidas especiales de erradicación.

«En este caso, es posible que la infección en la zona solo se haya detectado cuando el brote ya estaba bien establecido. Es posible que, en el futuro, tengamos que conformarnos con protocolos de contención en esa parte de la región, ya que los esfuerzos por erradicar la bacteria podrían no tener éxito si la infección está tan avanzada como parece estarlo en este caso», declaró Donato Boscia, investigador emérito del CNR, a Olive Oil Times. Boscia y sus compañeros de investigación llevan estudiando la Xylella en Italia desde que su presencia se hizo evidente por primera vez en 2013.

En otras zonas de Apulia, las medidas de erradicación en las áreas del centro-norte de Giovinazzo, Bisceglie y Minervino Murge están dando señales de éxito. Al no haberse detectado nuevas infecciones, las autoridades han reducido las zonas de seguridad alrededor de los tres focos de 2,5 kilómetros a un kilómetro, lo que reduce el área sujeta a requisitos específicos de vigilancia y fitosanitarios.

La decisión se tomó tras un análisis de 42 026 muestras vegetales recogidas durante las campañas de seguimiento de 2025 y 2026, todas las cuales dieron negativo.

«Esto no es fruto de la casualidad, ya que la detección precoz del brote resultó crucial para limitar la propagación de la bacteria», explicó Boscia.

Se mostró muy optimista respecto a los tres brotes y sugirió que las zonas afectadas podrían declararse libres de la bacteria en el plazo de aproximadamente un año.

En esos casos, la detección precoz fue crucial para los esfuerzos de erradicación. Las denuncias de los residentes locales ayudaron a las autoridades a identificar rápidamente los contagios y a actuar. Inicialmente solo se encontraron unos pocos árboles infectados, algunos de los cuales presentaban pocos síntomas o ninguno.

«La situación en el Gargano es diferente», señaló Boscia. «Ya el año pasado existía una sospecha fundada de que este podría ser un brote bastante avanzado, ya que la bacteria se había introducido varios años antes».

«Al observar las imágenes de Street View, ya se podían ver árboles que presentaban síntomas bastante evidentes dos o tres años antes», explicó. «Y teniendo en cuenta que el período de latencia de la pauca en los olivos es muy largo, con una media de unos dos años, podríamos plantear la hipótesis de que la introducción de la bacteria se remonta al menos a cinco o seis años atrás».

«Por lo tanto, no es de extrañar que el brote [del Gargano] ya esté bastante extendido», afirmó Boscia. «El trabajo que se está realizando es extremadamente útil, al menos como medida de contención, pero las posibilidades de lograr una erradicación completa distan mucho de ser seguras. Es una lucha ardua».

Según Boscia, los modelos incluidos en el borrador de actualización de la evaluación de riesgos de la Xylella de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), actualmente en fase de consulta pública, indican que la eliminación exclusiva de las plantas que se sabe que están infectadas suele ser insuficiente para erradicar los brotes ya establecidos, sobre todo cuando persisten infecciones no detectadas en las proximidades.

El borrador de la evaluación de riesgos fitosanitarios de la EFSA indica que ampliar el radio de eliminación de las plantas hospedadoras podría mejorar la probabilidad de erradicación, aunque la eficacia de tales medidas depende de las condiciones epidemiológicas y paisajísticas locales.

Boscia se refirió al brote recientemente descubierto en Taurianova, Calabria, donde las autoridades regionales han adoptado un radio de intervención más amplio, de 80 metros, en comparación con el mínimo de 50 metros previsto en la normativa europea.

El brote de Taurianova también se descubrió a raíz de las denuncias de residentes que habían observado síntomas sospechosos en los olivos.

Para Boscia, el caso pone de relieve la creciente importancia de la participación ciudadana en la vigilancia fitosanitaria, un enfoque que describió como «ciencia ciudadana».

«Por muy considerables que sean los recursos y el personal desplegados por los servicios fitosanitarios regionales, el territorio es tan extenso y hay tantas plantas que supervisar que no pueden abarcarlo todo», afirmó Boscia. «Si un brote no se detecta a tiempo, eso no significa que las autoridades hayan sido negligentes. El territorio es simplemente demasiado extenso, y también se necesita la participación activa de la ciudadanía».

Más allá de los acontecimientos en el sur de Italia, Boscia señaló que la experiencia adquirida desde 2013 también está cambiando la comprensión que tienen los científicos sobre la presencia y distribución de la Xylella en Europa.

Lo que en un principio parecía ser la introducción excepcional de un patógeno vegetal altamente destructivo se ha ido revelando progresivamente como una situación más compleja en la que intervienen diferentes subespecies y cepas, con efectos muy variados en sus plantas hospedadoras.

Citó el ejemplo de la Xylella fastidiosa subsp. multiplex, que se ha detectado en varios países europeos, entre ellos Francia y Portugal, a veces con efectos limitados o casi indetectables en las plantas infectadas.

Según Boscia, es posible que algunas infecciones hayan pasado desapercibidas durante años o incluso décadas, ya que producían pocos síntomas significativos. En tales casos, las infecciones recién identificadas no significan necesariamente que la bacteria haya llegado a una zona recientemente.

«La estamos encontrando porque la estamos buscando», afirmó.

La reciente identificación de Xylella fastidiosa en Luxemburgo ilustra cómo la vigilancia sigue revelando la presencia de la bacteria en nuevos territorios europeos.

El 12 de octubre, las autoridades luxemburguesas confirmaron la presencia de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa en vides de tres localidades de la región vinícola de Mosela, lo que motivó el establecimiento de zonas infectadas y de amortiguación.

Para Boscia, el panorama epidemiológico cada vez más diverso plantea dudas sobre si el mismo enfoque normativo resulta adecuado para brotes que implican cepas bacterianas, plantas hospedadoras y niveles de daño sustancialmente diferentes.

Señaló que las normas fitosanitarias europeas se elaboraron en gran medida como respuesta al devastador impacto del brote original de Apulia.

«Ahora contamos con un único conjunto de normas europeas que no distingue entre las diferentes variantes de la bacteria ni entre las distintas situaciones epidemiológicas», afirmó Boscia. «En algunos casos, estas normas son adecuadas, o incluso pueden resultar insuficientes. En otros, pueden ser excesivamente estrictas, y aplicarlas al pie de la letra podría causar más daño que la propia bacteria».

«Por eso nos encontramos ahora en una fase muy delicada», añadió, refiriéndose a la consulta pública en curso de la EFSA. «Esta servirá de base para una revisión de la normativa europea en los próximos meses, en la que participarán los Estados miembros. Las pruebas acumuladas a lo largo de los años han cambiado por completo nuestra comprensión de la situación», concluyó Boscia.