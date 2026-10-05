La mayor cosecha de España podría provocar movimientos en el mercado

España prevé que la producción de aceite de oliva aumente un 23 % hasta alcanzar los 1,6 millones de toneladas en la campaña 2026/27, y que una cosecha más abundante podría dar lugar a un nuevo mecanismo de regulación del mercado.

Se prevé que España produzca 1,603 millones de toneladas métricas de aceite de oliva en la campaña 2026/27, lo que supone un aumento del 23 % con respecto a la cosecha anterior, según la primera previsión oficial publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«La cosecha se puede mantener, o podemos perder gran parte de ella». – Jesús Cózar, UPA Andalucía

El ministerio calificó la cosecha prevista como «medio-alta», lo que supone un repunte significativo respecto a las aproximadamente 1,298 millones de toneladas producidas en 2025/26. Esa cosecha se había previsto inicialmente en unos 1,37 millones de toneladas, antes de que las condiciones meteorológicas adversas redujeran la producción final en torno a un 5 %.

«Esta primera previsión refleja las condiciones climáticas de la campaña», afirmó el ministro de Agricultura, Luis Planas. «Supone una garantía de suministro y estabilidad para el mercado nacional y nuestras exportaciones».

Las condiciones favorables de la primavera sustentan gran parte del aumento previsto en la producción española de aceite de oliva. Las temperaturas suaves y las abundantes precipitaciones favorecieron la floración y el cuajado en las principales zonas olivareras del país.

Sin embargo, el ministerio ha subrayado que la previsión sigue siendo preliminar. Las elevadas temperaturas del verano afectaron especialmente a los olivares de secano, mientras que las condiciones meteorológicas durante las primeras semanas de la nueva campaña influirán en el desarrollo del fruto, el rendimiento en aceite y la producción final.

Mucho dependerá de Andalucía, la mayor región productora de aceite de oliva del mundo, que se prevé que represente casi cuatro quintas partes de la producción española.

Tanto el ministerio nacional como la Junta de Andalucía prevén que la producción andaluza alcance 1,261 millones de toneladas. Se espera que Jaén, la provincia productora más importante del país, aporte 575 000 toneladas, lo que equivale al 36 % del total español y al 45,6 % de la producción andaluza.

Se prevé que Córdoba produzca 339 700 toneladas, seguida de Sevilla, con 142 000 toneladas.

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura de Andalucía, afirmó que la previsión regional constituye un indicador importante para los mercados tanto dentro como fuera de la región.

«La temporada actual se ha caracterizado por un invierno muy lluvioso, lo que ha favorecido el desarrollo de los cultivos, aunque las temperaturas muy por encima de la media han limitado el potencial de producción», señaló.

Las organizaciones agrícolas han calificado en general la previsión andaluza de plausible, pero señalan las condiciones muy diferentes entre los olivares de regadío y los de secano, y afirman que las precipitaciones aún podrían determinar qué parte de la cosecha prevista llega a las almazaras.

Francisco Elvira, responsable del sector olivarero de COAG Andalucía, calificó la previsión de razonable, pero advirtió de que la persistencia del tiempo seco podría hacer que la producción final se situara muy por debajo de las estimaciones actuales.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha señalado una distinción similar entre los olivares de regadío —que, en general, entraron en la fase final de desarrollo del fruto en buenas condiciones— y los de secano, que presentan un estrés hídrico considerablemente mayor.

«Nos encontramos en una fase decisiva para el olivo», declaró Cózar en septiembre. «La cosecha puede mantenerse, o podemos perder gran parte de ella».

Unión de Uniones se ha centrado en los daños que las lluvias ya no pueden revertir. La organización señaló que el intenso calor del verano ya había provocado la caída de algunas aceitunas de los árboles y que la mejora de las condiciones meteorológicas podría beneficiar al fruto restante, pero no recuperaría esas pérdidas.

«Las temperaturas del verano fueron elevadas y los olivos dejaron caer algunos frutos porque no podían mantenerlos», explicó Anastasio Yébenes, responsable de los sectores agrícolas de la organización. «Lo que ya se ha caído no se puede recuperar».

La experiencia de la campaña anterior también invita a la cautela. Las lluvias repetidas y los fuertes vientos retrasaron la cosecha y provocaron pérdidas de fruto en algunas zonas, lo que hizo que España produjera finalmente alrededor de un cinco por ciento menos de aceite de oliva de lo previsto inicialmente.

Fuera de Andalucía, se espera que Castilla-La Mancha siga siendo la segunda región productora de España, con 152 555 toneladas, lo que supone un aumento del 10 % respecto al año pasado. Le sigue Extremadura, con 97 300 toneladas, un 24 % más.

Se prevé que la producción disminuya en varias regiones productoras más pequeñas, entre ellas Cataluña, Aragón, Murcia, Navarra, Madrid y las Islas Baleares.

España aún disponía de más de 475 000 toneladas de aceite de oliva a finales de agosto, según datos de mercado citados por representantes del sector. Las ventas de septiembre reducirán esa cantidad antes de que se establezcan las existencias finales de remanente.

ASAJA Jaén ha estimado que las existencias con las que se iniciará la nueva campaña podrían rondar las 350 000 toneladas, mientras que COAG ha previsto aproximadamente 374 000 toneladas.

Si se confirman esas estimaciones y la previsión de producción nacional, España podría comenzar la temporada con cerca de dos millones de toneladas de aceite de oliva disponibles, procedentes de la producción nacional y de las existencias de arrastre, sin tener en cuenta las importaciones.

Esos volúmenes también podrían determinar si España activa un mecanismo de regulación del mercado que permita retirar temporalmente el aceite de oliva del mercado en caso de exceso de oferta.

En julio, el Ministerio de Agricultura abrió una consulta pública sobre la normativa para la campaña 2026/27, basada en el artículo 167 bis del Reglamento de la Organización Común de Mercados de la Unión Europea.

Según la normativa propuesta, el mecanismo podría activarse si las existencias iniciales, sumadas a la producción prevista, alcanzaran al menos el 120 % del nivel medio combinado registrado durante las seis campañas anteriores.

El aceite podría entonces retirarse temporalmente hasta la siguiente campaña o destinarse a usos no alimentarios.

La COAG considera que la previsión actual de producción y el remanente esperado podrían ser suficientes para activar el mecanismo y ha solicitado financiación respaldada por el Gobierno para ayudar a las cooperativas y a las almazaras a cubrir el coste del almacenamiento del aceite retirado.

Basándose en su estimación de 374 000 toneladas de excedentes, la organización ha sugerido que podría ser necesario retener temporalmente alrededor del 10 % de la producción.

La UPA y ASAJA también han señalado que las cifras definitivas de producción y excedentes podrían cumplir las condiciones necesarias para considerar la medida, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión.

Planas confirmó que el Gobierno evaluaría en octubre las estimaciones actualizadas de las cosechas regionales y las cifras definitivas de excedentes, y decidiría en la primera quincena de noviembre si activar el mecanismo.

«Estamos siguiendo la situación muy de cerca y analizándola con absoluto rigor», afirmó. «Se trata de una medida extraordinaria, que se aplica en circunstancias extraordinarias».