La Carta de Calabria reclama una mayor protección de los paisajes olivareros de Italia

La asociación italiana «Ciudades del Aceite de Oliva» ha presentado un marco normativo en el que se aboga por una mayor protección de los olivares históricos, el apoyo a los productores y el reconocimiento oficial de los municipios olivareros.

La asociación «Città dell’Olio» (Ciudades del Aceite de Oliva) presentó la Carta de Calabria durante su primer congreso nacional, celebrado en Corigliano-Rossano, en la provincia de Cosenza, del 10 al 12 de julio.

Este marco estratégico, que combina una visión a largo plazo con medidas operativas que se aplicarán de aquí a 2030, fue elaborado por el Consejo de Embajadores de las Ciudades del Aceite, integrado por representantes de instituciones, del ámbito de la investigación y de la cultura.

«El cuidado de un olivar es un acto arraigado en los valores de la República, ya que aúna el paisaje, el trabajo y el bienestar que la Constitución nos confía». — Michele Sonnessa, presidente de la asociación Città dell’Olio

Además, se basa en los compromisos establecidos el año pasado con la creación de las Comunidades del Aceite de Oliva, una red de instituciones locales, agentes económicos y organizaciones culturales.

Firmada simbólicamente en el año en que se cumple el 80.º aniversario de la República Italiana, la Carta de Calabria incorpora principios de la Constitución del país.

Cuando entró en vigor el 1 de enero de 1948, tras la caída del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución de la República Italiana expresó el renacimiento político y social del país, basado en los valores de libertad, justicia e igualdad.

La Constitución, compuesta por 139 artículos y 18 disposiciones transitorias, solo puede modificarse mediante un procedimiento especial. En 2022 se añadieron principios medioambientales.

La Carta de Calabria se basa en estos principios y afirma que un olivar gestionado de forma responsable encarna la aplicación del artículo 9: «La República […] protege el paisaje […], el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, también en interés de las generaciones futuras».

La Carta se basa también en el artículo 4, que define el trabajo como el fundamento de la comunidad, al afirmar que «la República reconoce el derecho de todos los ciudadanos al trabajo […] Todo ciudadano tiene el deber de desempeñar, según sus capacidades y su elección, una actividad o función que contribuya al progreso material o espiritual de la sociedad».

La Carta de Calabria se presentó durante el primer congreso nacional de la Città dell’Olio, celebrado en Corigliano-Rossano del 10 al 12 de julio.

Asimismo, se basa en el artículo 32, que define la salud como un «derecho fundamental y un interés colectivo», un principio que el aceite de oliva virgen extra, como pilar de la dieta mediterránea, ayuda a salvaguardar cada día.

Sobre esta base, la Carta de Calabria insta a las instituciones nacionales a reconocer los paisajes olivareros y a las comunidades que los preservan como una infraestructura estratégica que requiere protección mediante políticas integradas que aborden los riesgos hidrogeológicos y el mantenimiento del territorio.

Insta a que se reconozca a los municipios olivareros como actores institucionales dentro de la cadena de suministro y exige la consulta obligatoria sobre las políticas que afecten al patrimonio olivarero del país.

El documento sostiene asimismo que la transición energética no debe realizarse a expensas de los paisajes olivareros históricos, que deben salvaguardarse mediante medidas de protección estrictas y sin excepciones.

Además, aboga por una ley nacional sobre la olivicultura social y la recuperación de olivares abandonados. También apoya la compensación por los servicios medioambientales que los agricultores prestan a sus comunidades y propone la candidatura de la cultura del aceite de oliva de Italia como patrimonio cultural inmaterial.

«La Carta de Calabria es el compromiso que las Ciudades del Aceite ofrecen al país en el año en que se celebra un aniversario tan significativo», declaró a Olive Oil Times Michele Sonnessa, presidente de la asociación Città dell’Olio.

«Un olivar bien cuidado es un acto arraigado en los valores de la República, ya que aúna el paisaje, el trabajo y el bienestar que la Constitución nos confía», añadió.

En el congreso nacional de Città dell’Olio, representantes de instituciones y del mundo de la cultura abordaron cuestiones clave del sector, como la gobernanza territorial, la protección del paisaje, la biodiversidad y la calidad del trabajo.

«Por eso pedimos que los municipios olivareros sean reconocidos como actores clave y que los paisajes olivareros se consideren infraestructura estratégica», continuó Sonnessa. «No se trata de una lista de reivindicaciones, sino de un compromiso que, a partir de ahora, traduciremos en acciones concretas junto con las Comunidades del Aceite de Oliva».

El evento, de tres días de duración y celebrado en Corigliano-Rossano, contó con debates entre representantes de instituciones y universidades, que abordaron los principales retos del sector, entre ellos la gobernanza territorial, la protección del paisaje, la biodiversidad, las condiciones laborales y la renovación generacional.

Los participantes destacaron la escasez de mano de obra, la despoblación de las zonas del interior, el abandono de las tierras agrícolas y la erosión del suelo como algunos de los problemas más acuciantes del sector.

Los debates hicieron hincapié en el papel fundamental de los agricultores a la hora de salvaguardar los paisajes olivares y en el principio de que solo las explotaciones económicamente sostenibles pueden garantizar la protección del paisaje, preservar la biodiversidad y apoyar el desarrollo del oleoturismo.

Con este objetivo, la Carta de Calabria propone recuperar al menos una zona olivarera abandonada por cada Comunidad del Aceite de Oliva, crear programas para los jóvenes, establecer mecanismos de apoyo en zonas en riesgo de despoblación y realizar un censo de variedades autóctonas en cada territorio.

Antes de que concluyera el congreso, los organizadores destacaron a Calabria —la región anfitriona y tercer mayor productor de aceite de oliva de Italia— por su biodiversidad, sus paisajes y su producción de alta calidad.

El alcalde de Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, expresó su satisfacción por acoger un evento que esbozaba una visión de largo alcance para el sector del aceite de oliva del país.

«La Carta de Calabria nació aquí, y desde aquí enviamos un mensaje a todo el país», afirmó. «Los territorios pueden convertirse en protagonistas de un modelo que valora la identidad, el medio ambiente, la cultura y las empresas, haciendo del olivo un elemento de cohesión y un motor del desarrollo futuro».